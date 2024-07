Nejzelenější dálnice na světě. V Dubaji chtějí vybudovat unikátní dopravní tepnu, která bude oázou i pro lidi

Nejvyšší budova na světě, nejhlubší bazén, nejluxusnější hotel či největší letiště. To je výčet jen několika velkolepých dubajských staveb, které už byly zrealizovány, nebo se jejich realizace intenzivně připravuje. Do výše uvedeného seznamu by přitom už brzy mohl přibýt další významný projekt, a to nejzelenější dálnice světa.

Dubajská developerská společnost URB totiž zveřejnila návrh 64kilometrové dálnice, která má proměnit jednu z hlavních městských dopravních tepen v unikátní oázu zeleně. Součástí projektu nazvaného Dubai Green Spine (česky Zelená páteř Dubaje) jsou rovněž autonomní tramvaje na solární pohon a inteligentní systém pro řízení veškeré dopravy.

Urbanista a zakladatel URB Baharash Bagherian se domnívá, že tento projekt je vůbec prvním svého druhu na světě. Upraví totiž podobu města tak, aby bylo více zaměřené na lidi. „Dubaj se rychle rozrůstá, přičemž do roku 2040 se její populace může téměř zdvojnásobit na osm milionů obyvatel. Tento růst vyžaduje kreativitu a inovace, abychom mohli řešit současné i budoucí výzvy. Na mobilitu se prostě musíme dívat jako na víc než jen na pohyb lidí,“ řekl CNN Bagherian.





Energie pro 130 tisíc domácností

Kromě dopravního aspektu projektu jsou jeho nejzásadnější součástí již zmíněné zelené plochy. Ty mají vznikat po celé délce dálnice, přičemž z ní mají udělat místo, kde budou rádi trávit čas i lidé. V mnoha různých parcích a komunitních zahradách má být totiž vysazen zhruba milion stromů, který mimo jiné pomůže ochladit okolní čtvrti a zlepšit jejich kvalitu ovzduší. Dalším úkolem zelených ploch je pak lépe propojit jednotlivé části města, protože pohybovat se mezi nimi je v současnosti obtížné obzvláště pro pěší.

Velký důraz je v návrhu kladen také na udržitelnost. Dálnice tedy bude využívat různé chytré technologie, jako jsou senzory napojené na internet věcí (IoT), které mají řídit provoz a optimalizovat spotřebu energie. Ta bude vyráběna přímo na místě, protože mezi tramvajovými kolejemi budou nainstalovány 300megawattové solární panely včetně baterií pro uložení elektřiny. Celý systém má pohánět nejen tramvajovou trať, ale poskytne rovněž čistou energii pro zhruba 130 tisíc okolních domácností.

Odolná místní flóra a speciální půda

Vytvořit nejzelenější dálnici na světě právě v Dubaji ovšem rozhodně nebude jednoduchým úkolem. Rozsáhlé zelené plochy budou totiž potřebovat velké množství vody, která je v poušti skutečně nedostatková. Spojené arabské emiráty mají navíc už v současnosti jednu z nejvyšších spotřeb vody na světě, jež se pohybuje okolo 550 litrů na osobu a den. Pro srovnání, ve Spojených státech je průměrná spotřeba vody kolem 310 litrů, v Evropské unii 144 litrů a v Česku je to podle údajů Českého statistického úřadu „jen“ 87 litrů.

Tým URB se tedy snažil vytvořit speciální koncept, který bude na spotřebu vody co možná nejšetrnější. Na zelených plochách bude tedy vysazena především místní flóra a další rostliny a stromy, jež jsou vůči suchu odolné. V parcích má být navíc použita hlína smíchaná se zeolitem, což je absorpční krystal schopný zadržovat větší množství vody.

Další úspory pak zajistí rovněž inteligentní zavlažovací technologie. „Ta v reálném čase využívá nasbíraná data k úpravě zavlažovacích plánů. Zohledňuje přitom především úroveň vlhkosti půdy, předpověď počasí nebo individuální potřeby rostlin,“ doplnil Bagherian.

Realizace nemá být složitá

Zelená páteř Dubaje je zatím jen pouhým návrhem, tým URB ale věří, že její realizace nebude nijak zvlášť složitá. „Když rozeberete jednotlivé součásti projektu, zjistíte, že z technologického, strukturálního a materiálového hlediska to není nic nového. Naše inovace spočívá hlavně v tom, jak jsou tyto technologie kreativně integrovány, aby řešily mnoho různých potřeb,“ vysvětlil Bagherian.

Developerská společnost nyní musí přesvědčit město, aby dalo realizaci celého projektu zelenou a aby mu poskytlo potřebnou podporu. Bagherian každopádně věří, že Zelená páteř opravdu vznikne, protože její realizace je v souladu s aktuálním městským plánem rozvoje. „Dubaj má skutečně jedinečnou pozici k tomu, aby se tento projekt stal realitou,“ uzavřel zakladatel URB.