Nejvýdělečnější turné všech dob. Fanoušci Taylor Swift přinesli americké ekonomice přes 10 miliard dolarů

Americká popová hvězda Taylor Swift se minulou neděli v kanadském Vancouveru vůbec naposledy fanouškům představila v rámci své koncertní šňůry pod hlavičkou Eras Tour. Během něj měla celkem 152 vystoupení v 51 městech na pěti kontinentech. Ty u jejích příznivců slavily skutečně mimořádný úspěch, neboť se jednalo o vůbec nejvýdělečnější turné všech dob s celkovým odhadovaným ziskem 2,2 miliardy dolarů (přes 52 miliard korun).

Útrata průměrného návštěvníka koncertu ve Spojených státech podle Americké cestovní asociace dosáhla zhruba 1300 dolarů (téměř 31 tisíc korun), přičemž do částky jsou započítány jak výdaje za cestování, tak za ubytování v hotelech, jídlo i zboží. V návaznosti na to pak analytici společnosti Question Pro vypočítali, že při 62 téměř vždy vyprodaných koncertech fanoušci zpěvačky známí jako Swifties utratili jen v USA přibližně pět miliard dolarů (více než 118 miliard korun). Pokud by se však započítaly i nepřímé výdaje, celková suma by podle CNN mohla překročit dokonce desetimiliardovou hranici (zhruba 237 miliard korun).

Žádná jednodenní záležitost

Dopad koncertů na ekonomiku pořádajících měst byl podle expertů skutečně obrovský. Týkalo se to především hotelů a restaurací, jejichž výdělky razantně vzrostly nejen během samotných koncertů, ale i v předcházejících a následujících dnech. Fanoušci Taylor Swift si totiž často své pobyty v daných městech prodlužovali na více nocí.





Outstream Placeholder

Třeba Kalifornské centrum pro pracovní místa a ekonomiku odhadlo, že celkem šest koncertů Taylor Swift v Los Angeles zvýšilo zaměstnanost v lokalitě o 3300 pracovníků a místní výdělky se zvedly o 160 milionů dolarů. Americká cestovní asociace se zase domnívá, že okres Los Angeles si díky Eras Tour celkem přilepšil o 320 milionů dolarů (téměř 7,6 miliard korun). „Koncerty Taylor Swift měly zásadní revitalizační účinek na místní turistický průmysl a centra měst, která se stále potýkají s následky pandemie covidu,“ uvedla kalifornská instituce.

I taxikáři měli žně

Kromě Kalifornie podobný nárůst příjmů místních podniků zaznamenali také ve městě Pittsburgh v Pensylvánii. Během dvou koncertů Eras Tour totiž měly tamní hotely druhou nejvyšší víkendovou obsazenost ve své historii a za ubytování si navíc účtovaly výrazně více než obvykle. Průměrné náklady na jeden pokoj stouply na 309 dolarů za noc (asi 7322 korun), takže město na příjezdu Taylor Swift vydělalo minimálně 46 milionů dolarů (téměř 1,1 miliardy korun).

Eras Tour ale představovalo velký přínos také pro společnosti poskytující objednání taxíků. Třeba americký Lyft provozující stejnojmennou aplikaci oznámil, že počet jízd ve městech, kde se koncerty konaly, během nich vzrostl v průměru o 8,2 procenta. V některých místech byl pak nárůst ještě mnohem větší – třeba v louisianském New Orleans dosáhl dokonce 31 procent.