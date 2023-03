Největší výzvou bylo spojit původní vzhled s nutnou modernizací, říká o čtyřmiliardové rekonstrukci ikonického Máje developer

Obchodní dům Máj stojí na rohu Národní a Spálené od roku 1975. Jeho stavba byla obrovským zásahem do okolního architektonického rámce a od počátku měla mnoho odpůrců. Na druhou stranu ale symbolizovala pokrok a moderní životní styl a postupem času se stala neodmyslitelnou součástí centra Prahy.

První větší pokusy o přestavbu objektu proběhly v roce 2009, ale nebyly příliš úspěšné. O 10 let později pak přišla na scénu firma Amadeus Real Estate, která Máj koupila s jasným plánem na modernizaci. Protože se však chtěla vyhnout chybám, jichž se dopustili její předchůdci, přizvala si ke spolupráci autory původního návrhu – Martina Rajniše a Johna Eislera.

Hledání ideální podoby

Konkrétní návrh rekonstrukce vypracovala česká společnost AGE Project. Veškerá důležitá rozhodnutí nicméně vedoucí projektu Milan Mlada konzultoval se zmiňovanou dvojicí architektů. Díky tomu Máj nepřijde o žádný z typických prvků, a to v interiéru ani exteriéru.

Zástupci developera jsou optimisté a věří, že zákazníci novou podobu obchodního domu uvítají. Stejný názor má i Rajniš, třebaže konečný verdikt podle něj vynese až veřejnost. „Skloubit původní vzhled s moderní funkčností nebylo vůbec snadné, a to nejen z časového a finančního hlediska. Pokud rekonstruujete téměř 50 let starou budovu, není to nikdy jednoduché. Obchodní dům Máj se navíc řadí mezi národní kulturní památky, a tak do hry vstupovali i památkáři, urbanisté a zastupitelé Prahy 1,“ řekl pro Euro.cz člen správní rady společnosti Amadeus Real Estate Václav Klán.

Aktuálně je hotová demolice a probíhá samotná přestavba, která počítá s replikami fasád i zachováním unikátního prostoru klimatronu v pátém patře. Uvnitř pak zůstanou odhalené stropní podhledy nebo jedinečné autovýtahy, jež podle Klána našly praktické využití i během rekonstrukce. Po odstrojení nosných konstrukcí a vybourání nepotřebného zdiva totiž pomáhaly s odvozem obrovského množství suti a dalšího odpadu, díky čemuž se celý proces urychlil minimálně o několik měsíců.

Trend nebo nutnost

Máj není jediným slavným obchodním domem v Česku, který se po dlouhých letech dočkal rekonstrukce. Podobný osud potkal také Kotvu nebo Dům bytové kultury (DBK) na Budějovické. I tyto dvě budovy pocházejí ze 70. let minulého století a jsou perlami funkcionalistické či brutalistické architektury. V současné podobě ale nemohou konkurovat moderním nákupním centrům, a tak potřebují oživit a najít nové možnosti využití.

„Kompletní dokončení Máje je naplánováno na první polovinu roku 2024. Celkové náklady by neměly přesáhnout čtyři miliardy korun, a to i s ohledem na inflaci, nárůst cen stavebních materiálů a energií,“ ujistil Klán.