„Největší transformace v historii automobilky“. Volkswagen odklepl úsporný plán, hodlá se zbavit dalších 50 tisíc lidí

Dozorčí rada Volkswagenu nejnovější plán na redukci zaměstnaneckého stavu označuje v tiskové zprávě společnosti za „největší transformaci“ v dějinách automobilky jako takové. Vedle rušení pracovních míst počítá se zvýšením výrobní efektivity, a tím pádem i vlastní konkurenceschopnosti.
Ohroženy jsou ale rovněž samotné závody, a to konkrétně továrny v Emdenu, Cvikově, Hannoveru a Neckarsulmu, pro které zatím po skončení stávajících výrobních programů nemá Volkswagen další využití. Píše o tom agentura AFP. Celkově má automobilka v Německu v současnosti deset fabrik, jež se zabývají pávě výrobou vozů značky Volkswagen. V dalších čtyřech závodech vznikají automobily Porsche a Audi.
Škodovky by se nejnovější zeštíhlování příliš týkat nemělo
Důvod, proč jsou v ohrožení zejména německé továrny, je zřejmý. Jde o to, že právě zde jsou výrobní a mzdové náklady mnohem vyšší než v ostatních zemích, kde Volkswagen působí.
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„Je zcela zásadní, abychom systematicky sladili úroveň našich zaměstnaneckých řad se současnými ekonomickými podmínkami,“ cituje ze zmíněné tiskové zprávy britský deník The Guadian. Dodává, že nejnovější plány na snižování stavu jdou nad rámec těch, které už byly schváleny předloni, což znamená, že celkem přijde do konce roku 2030 o práci na 100 tisíc lidí.
Po celém světě pro automobilku pracuje přes 660 tisíc zaměstnanců. Doma v Německu jich je zaměstnáno více než 40 procent z nich, tedy asi 280 tisíc. Nová vlna propouštění se má, technicky vzato, týkat závodů napříč jednotlivými trhy, ačkoliv zároveň platí, že některých značek spadajících pod tento koncern se dotkne výrazně méně než jiných. Jak připomínají Novinky.cz, vedení české Škody již v červenci uvedlo, že na její vlastní aktivity restrukturalizační plány mateřské společnosti přímý dopad mít nebudou.
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Jak zdůrazňují Seznam Zprávy, snahou vedení Volkswagenu je sázka na dobrovolné odchody. Svým zaměstnancům hodlá nabídnout předčasný důchod či, v případě manažerů, vysoké odstupné – vedle běžných pracovníků se totiž má zeštíhlit právě i samotný management. The Guardian na to konto podotýká, že chystané snížení zaměstnaneckého stavu o 15 procent, čítající oněch 100 tisíc lidí, znamená současně „nevětší restrukturalizaci v historii celého automobilového průmyslu“.
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A přestože pro pracovníky, kterých se obě chystané vlny propouštění dotknout, se dozajista jedná o velice nepříjemnou zprávy, finanční trhy, zdá se, rozhodnutí nejužšího vedení společnosti v čele s šéfem celého koncernu Oliverem Blumem, přijaly pozitivně. Akcie Volkswagenu totiž zahájily páteční obchodování na frankfurtské burze výrazným růstem. Konkrétně do zhruba desáté hodiny dopolední přidaly téměř sedm procent, jak s odkazem na server Yahoo Finance informuje iRozhlas.