Největší americké banky pracují na nové digitální peněžence. Má být konkurencí pro Apple Pay a PayPal

Platebních služeb není nikdy dost. Zřejmě tak uvažují šéfové JP Morgan Chase, Bank of America, Wells Fargo, Capital One, PNC, US Bancorp a Truist, tedy sedmi z největších bankovních domů ve Spojených státech, kteří si řekli, že by bylo dobré vytvořit vlastní plnohodnotnou platformu, jež dokáže konkurovat zavedeným aplikacím Apple Pay a PayPal. Využijí k tomu přitom již existující platební síť Zelle.

Novou elektrickou peněženku bude podle CNN i nadále provozovat firma Early Warning Services (EWS), kterou tyto banky vlastní, jako taková však bude fungovat separátně. Ve své současné podobě totiž Zelle slouží především k převodu peněžních prostředků mezi známými.

Zelle má plnou podporu platebních gigantů Mastercard a Visa a zajišťuje stále více online plateb. Jen za rok 2021 byly přes ni provedeny transakce v hodnotě 490 miliard dolarů, což představuje téměř polovinu objemu plateb, které za dané období zpracovala zmíněná služba PayPal. V poslední době ale čelí platforma kritice ze strany amerického kongresu – tamní senátoři se podle serveru New York Times obávají bezpečnostních hrozeb, jež s ní mohou být spojené.

„Zelle se stále častěji stává nástrojem podvodníků, kteří ji využívají ke svým ilegálním praktikám a ohrožují tak bezpečnost klientů. A banky, které síť vlastní, nedělají dost, aby tyto nekalé prakticky zastavily,“ napsala loni v říjnu v dopise adresovaném EWS, z nějž citovala CNN, senátorka Elizabeth Warrenová.

Uživatelé Androidu ignoruje, přesto jich má půl miliardy

Z údajů celosvětového statistického portálu Statista vyplývá, že PayPal měl v roce 2022 více než 400 milionů aktivních peněženek. Meziroční růst od vypuknutí pandemie covid-19 sice poklesl, ale celkově se platebnímu systému daří a hodnota jeho akcií se stále zvyšuje. Důležitou roli v tom hraje i strategické propojení s Apple Pay.

Mobilní peněženka z dílny amerického technologického giganta sice stále nepodporuje zařízení Android, ale přesto má přes 500 milionů aktivních uživatelů. Ti si chválí zejména bezpečnost, inovativní přístup a neustálé rozšiřování služeb. V roce 2019 uzavřela partnerství s investiční společností Goldman Sachs, loni představila funkci Pay Later a také přistoupila na rozšíření spolupráce s PayPal.

Dosud PayPal umožňoval pouze spárování s účtem Apple ID, ale brzy by měl začít podporovat i bezkontaktní platby Apple Tap to Pay. Zákazníkům v USA navíc už letos povolí přidat své značkové debetní a kreditní karty do digitální peněženky Apple Wallet a také jim celou službu Apple Pay zpřístupní na online platformách obchodníků.