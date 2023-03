Nejrychleji rostoucím českým startupem je Driveto. V celoevropském žebříčku obsadil 58. místo

České startupy patří mezi nejrychleji rostoucí firmy Evropy. Vyplývá to z žebříčku FT1000, který již posedmé v řadě vydal zpravodajský deník Financial Times. Ten celkem tisíc různých společností ze 34 evropských zemí seřadil podle tempa jejich růstu v letech 2018 až 2021. Z českých zástupců si tentokrát nejlépe vedl startup Driveto, jenž se specializuje na poskytování pronájmů automobilů a operativních leasingů.

Společnost, která se v celkovém pořadí umístila na 58. příčce, si v roce 2021 přišla na více než osm milionů eur a za poslední čtyři roky vykázala průměrnou hodnotu růstu tržeb ve výši 178 procent. „Rok 2021 jsme uzavřeli s obratem 200 milionů korun, tedy o 80 milionů více než v roce 2020. S našimi auty jezdí v tuto chvíli 1800 zákazníků, což je ve srovnání se začátkem loňského roku 50procentní nárůst,“ uvedl loni šéf Driveta Adam Szabó.

Dařilo se i firmám podnikajícím v logistice

Kromě Driveta se v první stovce žebříčku objevil také výrobce doplňků stravy pro psy Love2Dogs, jenž rostl průměrným ročním tempem přesahující 167 procent a v roce 2021 inkasoval přes 2,2 milionu eur (zhruba 51,7 milionu korun). Úspěšné byly poslední čtyři roky také pro českou fulfillmentovou společnost Skladon zajišťující kompletní logistiku desítkám středních a větších obchodníků. Ta se v seznamu objevila už loni, letos si ale polepšila o více jak stovku pozic.

„Opakované umístění v žebříčku FT 1000 je pro nás důkazem, že společnost, která se dokáže rychle a obratně adaptovat měnícímu se trhu, může zdravě růst i v průběhu takto turbulentních let. Obsazení pozice třetí nejrychleji rostoucí české firmy je pro nás zároveň velkou ctí, především s ohledem na to, kolik výjimečných a strmě se rozvíjejících společností u nás postupně vzniká,“ komentuje spoluzakladatel Konstantin Margaretis s tím, že dynamika posledních let byla nečekaná i pro samotnou firmu.

Ostatně jen v období let 2018 a 2021 rostl Skladon průměrným ročním tempem převyšujícím 147 procent. Jeho tržby se nakonec zastavily na více než 4,9 milionu eur (přes 115 milionů korun). Čtvrté místo u českých společností pak obsadila logistická společnost DoDo Michala Menšíka s tržbami 25,2 milionu eur (přes 592 milionů korun) a růstem přesahujícím 121 procent.

Ti, co ,těží‘ z covidu

Ačkoli byly výsledky zveřejněny v době ročního výročí válečného konfliktu na Ukrajině, jeho dopady se na výsledcích společnosti zatím neměly možnost projevit. Co žebříček naopak výrazně ovlivnilo, byla pandemie koronaviru, která v mnoha ohledech podpořila digitalizaci. O poznání lépe se tak vedlo firmám, které z tohoto procesu těžily.

To je ostatně důvod, proč se na prvních příčkách objevila britská firma Tripledot Studios zaměřující se na tvorbu mobilních her, která zaznamenala růst neuvěřitelných 794,7 procenta. S necelými 660 procenty následovala britská fintech společnost zabývající se pojišťovnictvím. Třetí místo pak obsadil italský výrobce lithiových baterií WeCo, jehož průměrná hodnota růstu tržeb odpovídala 433 procentům.