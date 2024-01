Nejlepším městem na světě je pro letošek New York. Americká metropole láká svými muzei, restauracemi i bary

Prvotřídní restaurace a bary, vyhlášená muzea a galerie či obrovské množství různých obchodů. To jsou podle magazínu Time Out hlavní faktory, které New York pro letošek vynesly na první místo každoročního žebříčku nejlepších měst na světě. Různá kritéria spokojenosti se životem v daném místě hodnotilo asi 20 tisíc lidí ze všech koutů planety.

Bezmála devítimilionová metropole na východním pobřeží Spojených států si své prvenství zajistila i díky mnoha dalším důvodům. K nim patří třeba jeho mimořádná reputace podpořená množstvím seriálů a filmů, jež se zde odehrávají. Možná i zásluhou toho New York vyhrál rovněž v anketě, která zkoumala, kam by se lidé chtěli nejčastěji přestěhovat.

Time Out navíc ocenil skutečnost, že se ve městě odehrává spousta kulturních akcí. Vedle populárních divadelních her a muzikálů na Broadwayi se jedná třeba o události pořádané komunitami různých skupin přistěhovalců. Z nich magazín doporučil třeba lunární novoroční průvod v čínské čtvrti nebo indické oslavy ve čtvrti Crown Heights.





Krásné město, které trápí nerovnost

Na druhé příčce žebříčku se umístilo Kapské Město v Jihoafrické republice. Podle Time Outu ho každý respondent v průzkumu označil za krásné, k čemuž pravděpodobně přispěla především unikátní kombinace moře, velkolepého horského prostředí a působivých staveb tvořící jedinečné panorama.

I v případě Kapského Města magazín ocenil jeho rozsáhlou kulturní nabídku zahrnující řadu divadelních vystoupení či noční akce v muzeích. Účastníci průzkumu chválili i skvělé restaurace, kvalitní vinařství a bohatý noční život. Katy Scottová, jež v Kapském Městě vyrostla, ale upozornila na velké sociální rozdíly mezi jednotlivými vrstvami obyvatel. „Mnoho z těchto věcí není dostupné pro většinu občanů,“ řekla Scottová CNN.

V první desítce bodovala Evropa

Třetí místo žebříčku si letos vybojoval německý Berlín. V jeho případě Time Out ocenil třeba bohatý noční život, skvělé galerie, městskou hromadnou dopravu, hustou síť cyklostezek či mnoho parků napříč jednotlivými čtvrtěmi.

Čtvrtou nejvyšší příčku získal Londýn, k čemuž mu pomohly především vyhlášené puby. Kromě toho ale magazín ocenil také tamní muzea a galerie, jejichž podstatnou výhodou je skutečnost, že jsou většinou zdarma. Na pátém místě se pak nachází španělský Madrid, jehož hlavní předností jsou údajně výjimečné restaurace a bary.

Z evropských měst se do první desítky dostal také britský Liverpool, italský Řím či portugalské Porto, které doplnilo mexické Mexico City a japonské Tokio. Všechna tato města se mohou podle editora magazínu Time Out Grace Bearda pochlubit „silným komunitním duchem a nepopiratelnou atmosférou“.

Žebříček deseti nejlepších měst v roce 2024 podle Time Out

Pořadí Město Země 1 New York USA 2 Kapské Město Jihoafrická republika 3 Berlín Německo 4 Londýn Spojené království 5 Madrid Španělsko 6 Mexico City Mexiko 7 Liverpool Spojené království 8 Tokio Japonsko 9 Řím Itálie 10 Porto Portugalsko

Zdroj: Time Out