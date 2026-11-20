Na Starém kontinentu se každý rok koná přes půl druhého tisíce vánočních trhů. Vybrat ty nejzajímavější proto není vůbec jednoduché.
Platforma European Best Destinations se o to pokusila prostřednictvím hlasování cestovatelů, do kterého se letos podle zpravodajského webu Euronews zapojilo více než 800 tisíc lidí a jehož výsledkem je žebříček dvaceti nejlépe hodnocených míst.
Na první příčce pro tentokrát skončilo město, které by v podobném výběru čekal málokdo, a sice rumunská Craiova, jež předstihla mnohem slavnější vánoční adresy. Její trhy se rozkládají na ploše přes 280 tisíc metrů čtverečních a každý rok dostávají nové tematické pojetí. Letošním motivem je Louskáček, takže návštěvníky čekají obří vánoční ozdoby, sochy ve tvaru hraček a množství světelných dekorací.
Craiova sází na atrakce, které z obyčejné procházky mezi stánky dělají celodenní program. V areálu bude kluziště, ruské kolo i ručně malované dřevěné domky. Stejně tak organizátoři lákají na Santovy saně, jež mají „létat“ nejvýše ve východní Evropě. A výraznou součástí nabídky je i jídlo: kromě rumunských specialit tu budou pokrmy z Arménie, Gruzie, Řecka, Bulharska nebo Srbska.
Švýcarská elegance a pobaltská atmosféra
Na druhém místě skončil Curych, který si většina lidí spojuje spíše s bankami a čokoládou než s vánočními trhy. Hlavní adventní vesnička Wienachtsdorf stojí na náměstí Sechseläutenplatz mezi budovou opery a Curyšským jezerem. Dřevěné stánky, světelné dekorace a velký vánoční strom tu vytvářejí tradiční alpskou atmosféru, zasazenou do elegantního městského prostředí.
Další zastávkou je Weihnachtsallee u hlavního nádraží, kde se střídá přibližně 80 stánků s mezinárodním jídlem, designovými výrobky a řemeslnými produkty. Nechybí fondue ani kopule věnovaná svařenému vínu.
Mimo to nabízí Curych i minimálně jeden méně tradiční zážitek. Tím je nádvoří Švýcarského národního muzea, které se během adventu díky světelným instalacím a hudbě proměňuje takřka k nepoznání.
Třetí příčku pak obsadila Riga, kde se hlavní trh nachází na Dómském náměstí v historickém centru zapsaném na seznamu UNESCO. Dřevěné stánky nabízejí lotyšské řemeslné výrobky, teplé pletené oblečení a místní pochoutky. Od konce listopadu do začátku ledna se náměstím line vůně svařeného vína, pražených mandlí a skořice, atmosféru doplňují pěvecké sbory a folklorní vystoupení. Vánoční výzdoba se přitom neomezuje jen na trh, světelné instalace oživují také parky, náměstí a okolí městských kanálů.
Vánoce pod portugalským sluncem i maďarské tradice
Čtvrtý Lisabon nabízí odlišný typ zážitku. Zasněžené ulice tu nahrazuje mírné počasí a zimní slunce. Největší trh portugalské metropole, Wonderland Lisboa, se koná v parku Eduarda VII. a letos se uskuteční už pojedenácté, přičemž v loňském roce ho navštívilo více než 1,2 milionu lidí. Od konce listopadu do začátku ledna trh nabídne stánky místních řemeslníků, živá vystoupení i atrakce pro rodiny s dětmi. Součástí areálu bude také ruské kolo s výhledem na město a tradiční kolotoč.
Pětici uzavírá maďarský Debrecín, druhé největší město země. Hlavní náměstí a pěší ulice se zaplní světelnými instalacemi a stánky s ručně vyráběnými dekoracemi a hračkami. K místním specialitám patří svařené víno, pečené kaštany a kürtőskalács, tedy sladké maďarské pečivo připravované na válci nad žárem podobné českému trdelníku. Během sezóny se zde koná více než sto kulturních akcí, rodiny mohou vyrazit na kluziště či obdivovat atrakci Fairytale Town. Součástí programu jsou navíc i adventní ceremonie a mikulášský víkend s příjezdem kočáru, koncerty a miniaturním vláčkem.
Praha předstihla německé vánoční stálice
Do první dvacítky se dostala také Praha, která obsadila čtrnácté místo. Vánoční trhy zde na Staroměstském náměstí letos začnou 28. listopadu a potrvají do 6. ledna 2027, ale třeba na Náměstí Míru se otevřou již o osm dní dříve.
V hlasování tak česká metropole předčila řadu měst, jež jsou s adventními trhy tradičně spojována. Drážďany skončily šestnácté, Norimberk sedmnáctý, Frankfurt devatenáctý, zatímco Kolín nad Rýnem celý žebříček uzavírá. Z dalších známých destinací se nejvýše umístila Vídeň, která skončila osmá. Desátá příčka patří Paříži, jedenáctá Edinburghu a dvanáctá Madridu.
Praha se sice nedostala mezi deset nejlepších, její umístění je ale v konkurenci evropských vánočních trhů více než solidní. Žebříček zároveň ukazuje, že cestovatelé nehledají jen zavedené adventní značky. Pozornost získávají také města, která dokážou nabídnout originální téma, výraznou světelnou výzdobu nebo program přesahující samotné nakupování a ochutnávání. Vítězství Craiovy je toho dobrým příkladem.