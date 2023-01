Nejistá doba žene cenu zlata opět vzhůru. Na překonání dosavadních rekordů to ale stačit nebude, myslí si analytik Bečvář

Není žádným tajemstvím, že v nejistých dobách se zlatu (a ostatním cenným kovům) zpravidla daří. A ačkoliv tato skutečnost neplatí zcela univerzálně, současná situace na trzích ji dokonale potvrzuje. S vidinou blížící se, či možná již začínající, globální recese se poptávka investorů po žlutě zbarveném kovu zvyšuje.

Zatímco ještě vloni na začátku listopadu se jedna troyská unce zlata prodávala za nějakých 1629 dolarů (lehce přes 40 tisíc korun), nyní je k mání o poznání dráž. Za necelé tři měsíce se její cena zvýšila zhruba o 17 procent na současných 1911 dolarů. To v přepočtu do korun dělá přibližně 42 400, což sice proporcionálně příliš neodpovídá, avšak jen proto, že hodnota americké měny mezitím citelně poklesla. A právě slábnoucí dolar je jedním z hlavních důvodů, proč hodnota zlata jako taková je aktuálně na vzestupu.

Zlato od loňského listopadu zdražilo o zhruba 17 procent. Zdroj: Trading Economics

Zlato je denominováno v dolarech. To jinými slovy znamená, že čím silnější dolar aktuálně je, o to dražší je z pohledu zahraničních investorů i samotný kov. A o to menší o něj přirozeně bude zájem.

Americká měna po značnou část loňského roku na devizových trzích svoji pozici upevňovala. Vše dospělo až do okamžiku, kdy pokořila cenovou paritu s eurem, a následně se dokonce stala po dobu několika měsíců silnější. Na podzim se nicméně situace obrátila a s příchodem listopadu zase naopak začala být z obou předních světových měn dražší ta evropská. A atraktivnost zlata v očích investorů rázem stoupla.

Záleží především na Fedu

Druhým faktorem, jenž dle zpravodajské agentury Reuters hovoří ve prospěch třpytícího se kovu, je politika americké centrální banky. Inflační tlaky v USA pozvolna polevují, a tak trhy očekávají, že dosavadní agresivní strategie Fedu, který vloni hned několikrát zvýšil základní úrokovou sazbu o 0,75 procentního bodu, dozná změny. Fed svou politikou vyhnal sazby až do pásma 4,25–4,5 procenta, v prosinci se každopádně tempo růstu zpomalilo, neboť došlo ke zvýšení ,pouze‘ o 0,5 bodu.

Centrální bankéři dali najevo, že také v letošním roce plánují úrokové sazby zvyšovat, a to v souhrnu minimálně o 0,75 procentního bodu. To není samo o sobě málo, v kontextu loňského roku, kdy sazby vzrostly z technické nuly právě až do pásma 4,25–4,5 procenta, se nicméně jedná o docela razantní změnu.

Stávající rekord odolá

Díky vysokým úrokovým sazbám stoupá mezi investory poptávka po dluhopisech, které tak nabízejí celkem zajímavé výnosy. A naopak zájem o ,bezpečný přístav‘ jménem zlato opadá. Nyní se však v důsledku výše popsaných změn situace opět pozvolna otáčí. Slábnoucí americká měna a výnosy z dluhopisů „zafungují v případě žlutého kovu jako pomyslný vítr do plachet, díky čemuž by mohla cena zlata v příštích měsících překročit hranici dvou tisíc dolarů za unci,“ cituje Reuters odborníky z Bank of America.

A podobný názor ve svém komentáři pro Euro.cz zastává i investiční analytik ze společnosti Sirius Finance Ivo Bečvář. „Budou-li v USA i nadále klesat inflační očekávání a bude-li díky tomu nadále v průběhu tohoto roku dolar oslabovat, lze očekávat, že cena zlata vyjádřená v amerických dolarech letos dále vzroste,“ myslí si.

Významným aspektem, který promlouvá do vývojů trhů a komodit a který se rovněž vyplatí sledovat, je však dle Bečváře i to, jak se bude vyvíjet světová peněžní zásoba: „V minulém roce jsme pozorovali významnou snahu centrálních bank po celém světě utahovat měnovou politiku a v případě ECB i Fedu snížit své bilance. To se na trzích samozřejmě projevuje negativně, protože tím stahují z trhu likviditu. V případě Fedu jsme pozorovali v některých týdnech z konce loňského a začátku letošního roku určitý ústup od této strategie, nebo minimálně dočasné zvolnění, což spolu s dobrými inflačními čísly vlilo trhům v novém roce krev do žil. Osobně však v roce 2023 nové rekordy na ceně zlata neočekávám.“

Výhledy jsou „pochmurné“

Zda, potažmo za jak dlouho centrální banky svoji měnovou politiku skutečně zvolní, se pochopitelně odhaduje jen těžko. Záležet bude především na samotném samotném vývoji světové ekonomiky. A ten se aktuálně, na základě zpráv přicházejících z mnoha různých stran, jeví jako docela nepříznivý.

Čínské úřady například tento týden přiznaly, že tamní hospodářství nenaplnilo loňský oficiální cíl čínské vlády a v uplynulých 12 měsících meziročně vzrostlo pouze o tři procenta. Dle představ politiků a prezidenta Si Ťin-pchinga si přitom mělo polepšit až o 5,5 procenta. Jedním z hlavních důvodů, proč se tak stalo, je podle mnohých expertů donedávna aplikovaná politika nulové tolerance vůči covidu, kvůli které docházelo k uzavírání celých měst, potažmo čtvrtí, pakliže se v oblasti objevilo jen několik málo pozitivně testovaných osob.

Na tom, že letošní hospodářské vyhlídky jsou poněkud „pochmurné“, se shodli i účastníci právě probíhajícího Světového ekonomického fóra, jejž hostí jako už tradičně švýcarský Davos. Dle analytiků některých velkých společností, jako je například Google či Deutsche Bank, bude krizí nejvíce zasažena Evropa a Spojené státy, připomíná web Business Insider. A přispět by k tomu paradoxně mohli i ti, kteří mají podobným situacím zabraňovat.

„Riziko, že to centrální banky (se svými opatřeními) přepísknou a zavlečou tak své ekonomiky do recese, je vysoké,“ uvádí pro Reuters Nitesh Shah, analytik burzovního fondu WisdomTree. A právě v takových případech se může investování do zlata jevit jako poměrně praktická volba.

„Lidé můžou do zlata investovat různými způsoby. Mohou ho nakupovat podobně jako akcie virtuálně přes investiční platformy formou takzvaných ETF fondů, jejichž cena kopíruje cenu zlata na světových trzích. Zde však drží pouze příslib toho, že jim fond v případě prodeje jejich podílu vyplatí jeho aktuální hodnotu. Proto je tato forma častěji využívaná ke krátkodobějším spekulacím,“ vysvětluje redakci Euro.cz analytik společnosti Zlaťáky.cz Jakub Petruška.

Ten zároveň dodává, že pokud lidé chtějí do tohoto třpytivého kovu vkládat své peníze dlouhodobě – aby mohl fungovat jako pojistka proti inflaci nebo ochrana majetku v nejisté době –, je vhodné si jej koupit ve fyzické podobě. „V Česku existuje celá řada prodejců, kteří prodej fyzického zlata nabízejí. Lidé by si přitom měli ideálně vybrat někoho ze zavedených a osvědčených prodejců, který jim vysvětlí jak benefity investice do zlata, tak všechna rizika, která se s tím pojí. Typicky právě to, že fyzické zlato je vhodné především na dlouhodobou investici a na krátkodobější spekulace se nehodí,“ uzavírá Petruška s tím, že cena zlata letos neporoste kontinuálně, ale že i tentokrát může být velmi volatilní.