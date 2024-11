Nejen polovodiče. Tchaj-wan chce utratit miliardu dolarů ročně na rozvoj umělé inteligence, aby si zajistil suverenitu

Velkolepý plán, jenž má výrazně proměnit technologický průmysl na Tchaj-wanu. I tak by se dalo popsat čtvrteční oznámení tamního ministra pro technologie Wu Čcheng-wena, podle něhož chce vláda země v nejbližších třech letech každoročně utratit zhruba jednu miliardu dolarů (více než 24 miliard korun) na rozvoj umělé inteligence (AI).

Zmíněné peníze mají podle ministra zamířit především na rozšíření datových center pro AI a zvýšení jejich současné výpočetní kapacity. „Suverenita v oblasti umělé inteligence je pro nás zcela zásadním tématem. Pokud se nám jí podaří dosáhnout, prospěje to i bezpečnosti Tchaj-wanu,“ řekl podle Business Insideru Wu.

Outstream Placeholder

Kromě zlepšení bezpečnostní situace ostrovního státu má země také jasnou ekonomickou motivaci. Pokud se totiž investice povedou, mohly by se do státního rozpočtu vrátit až v desetinásobné hodnotě původně vložené částky.





Lepší vztahy s demokratickými zeměmi

Současný plán je pro Tchaj-wan důležitý i proto, že se země aktuálně snaží diverzifikovat svoji ekonomiku, která je do velké míry závislá na výrobě pokročilých čipů. Tamní polovodičový průmysl zajišťuje více než 90 procent celosvětového trhu a v posledních letech přispíval k hrubému domácímu produktu ostrovního státu zhruba 13 až 15 procenty.

Problémem ale je, že velká část vývozu míří do pevninské Číny, která má s Tchaj-wanem velmi napjaté vztahy, a dokonce mu hrozí i vojenskou invazí. Polovodičové firmy jako TSMC navíc na základě tlaku ze Spojených států amerických postupně omezují svůj export nejnovějších čipů napříč Tchajwanskou úžinou, což dále přispívá k eskalaci situace.

Právě větší orientace na umělou inteligenci by proto pro tamní technologický průmysl mohla představovat významnou vzpruhu. „Rozvoj AI nám pomůže zajistit lepší obchodní vztahy s ostatními zeměmi demokratického tábora,“ doplnil Wu.

Místo Číny Arizona

Dalším zásadním faktorem hovořícím ve prospěch investic do umělé inteligence je i budoucí americký prezident Donald Trump. Jeho plánované zavedení 60procentních cel na dovoz do USA přimělo tchajwanské polovodičové firmy k tomu, že se co nejrychleji snaží přesunout výrobu čipů z Číny do jiných zemí.

„Pokud nová továrna TSMC na výrobu dvounanometrových čipů příští rok úspěšně zahájí jejich sériovou výrobu, můžeme začít plánovat výstavbu podobných nejmodernějších zařízení i v dalších spojeneckých zemích,“ shrnul ministr pro technologie.

Týkat by se to mělo například amerického státu Arizona, kde už TSMC v současnosti jednu továrnu provozuje, zatímco druhá je ve výstavbě a třetí se aktuálně plánuje. „Tchajwanská vláda velmi úzce spolupracuje s vládou USA na tom, abychom byli schopni pokrýt silnou poptávku ze strany zákazníků čipového průmyslu,“ uzavřel Wu.