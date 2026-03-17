Nejdřív Chytrý Honza, teď NUDA. Patákův „ropovod“ pro finanční data chce propojit banky, fintechy a pojišťovny napříč Evropou

Patákův podnikatelský příběh začal u projektu, který měl lidem zjednodušit orientaci ve finančních produktech. Byl jedním ze spoluzakladatelů srovnávače Chytrý Honza, jenž patřil mezi první tuzemské pokusy přenést část finančního poradenství do digitálního prostředí. Do firmy, která získala mezinárodní pozornost díky partnerství s nizozemskou pojišťovnou Aegon, vstoupila v roce 2014 investiční skupina Rockaway Capital.
Vedle Chytrého Honzy je každopádně zkušený podnikatel spojován i s několika dalšími projekty, jako je již zmíněný ONE BOND, emadata.cz nebo Kousek Bytu. Navíc je spoluzakladatelem fintechu Patron GO, což je aplikace pro personalizované finanční poradenství využívající bankovní data a principy open bankingu.
Odstranění bariér
Nabyté znalosti a dovednosti přivedly Patáka k přesvědčení, že největší slabinou evropského finančního trhu nejsou samotné produkty, ale technologická infrastruktura, která by dokázala jednotlivé hráče propojit. A právě tento problém má vyřešit nová platforma NUDA (Nextgen Universal Data Applications).
„Evropa má silné banky i fintechy, ale chybí jí infrastruktura, která by je dokázala propojit. V USA takovou roli hrají velké platformy, v Evropě zatím podobná vrstva nevznikla. NUDA chce být jedním z projektů, které tuhle infrastrukturu začnou budovat,“ vysvětluje Novotný.
Záměrem obou pánů není vytvořit další aplikaci pro koncové uživatele, ale technologickou B2B vrstvu, na kterou se budou moci napojovat banky, pojišťovny, fintechy i velké distribuční sítě. Ty totiž stále fungují jako oddělené systémy a při vstupu na nové trhy narážejí na rozdílné regulatorní prostředí, technologické standardy i distribuční kanály, což komplikuje škálování.
Pro lepší představu, mělo by jít o jakýsi technologický „ropovod“, jenž následně propojí jejich data, informace o klientech, tržní nabídku i regulatorní pravidla do jednoho systému a umožní celý proces automatizovat– od doporučení produktu až po digitální sjednání. Díky tomu mohou partneři podle autorů projektu spouštět nové finanční služby v řádu týdnů místo let.
A jaké konkrétní výhody poskytne NUDA samotným spotřebitelům? „Klient může například v jedné aplikaci získat personalizovanou nabídku – třeba výhodnější pojištění nebo úvěr – i od institucí, které dnes v jeho zemi nepůsobí,“ přibližuje Paták pro Euro.cz s tím, že finanční služby by tak měly být dostupnější, rychlejší, chytřejší a levnější.
Spojení českých fintechů
Mezi klíčové pilíře projektu patří integrační společnost Creasoft, která mimo jiné vytváří srovnávače pro pojistný trh. Dále pak certifikační organizace EFPA, datová platforma EMA AI a zmíněný Patron GO, který se zaměřuje na otevřené bankovnictví a práci s transakčními daty. NUDA tak rozhodně nevzniká na zelené louce, protože technologie firem zapojených do projektu dnes využívají v Česku více než čtyři pětiny finančního sektoru.
Právě zkušení manažeři, kteří za zmíněnými fintechy stojí, budou zároveň řídit strategii a další rozvoj projektu prostřednictvím takzvaného venture boardu. V něm kromě Patáka s Novotným působí také spoluzakladatel Creasoftu Tomáš Síkora, spoluzakladatel EFPA Zdeněk Santler a partner ONE BOND Tomáš Koníček.
„Evropský finanční trh je obrovský, ale v reálu pořád rozdělený na desítky izolovaných ostrovů. Když chce banka nebo fintech růst v celé Evropě, čekají ji roky dlouhé martýrium integrací a lokálních úprav. My chceme postavit infrastrukturu, která tyhle bariéry odstraní a dovolí evropským finančním službám fungovat mnohem jednodušeji a levněji,“ podotýká Paták s tím, že nejtěžší bude najít nejlepší řešení, technologie a týmy, které už v jednotlivých segmentech fungují, a propojit je do jednoho funkčního systému.