Nejaktivnější v celé střední Evropě. Čeští advokáti Mavericks byli vloni u 25 VC transakcí a pokračují v růstu

Když se oznamuje venture kapitálová (VC) transakce, většinu pomyslné smetany v podobě mediální pozornosti zpravidla slízne vedení firmy, jíž se podařilo danou investici získat, potažmo sami investoři, kteří naopak danou společnost finančně podpořili. Ve skutečnosti ovšem za takovou investicí obvykle stojí celá řada dalších subjektů, na něž se kolikrát zcela zapomíná. Typicky jde třeba o právní poradce a advokáty.

Jednou z takových advokátních kanceláří, které se na právě tuto problematiku specializují, jsou i čeští Mavericks zakladatele Tomáše Dytrycha. Na trhu působí od roku 2017, přičemž v posledních letech rostou doslova raketovým tempem. O čemž svědčí například i výsledky ankety Pitchbook Data, podle níž se Mavericks vloni s 25 uznanými VC transakcemi staly v tomto ohledu nejaktivnějším právním poradcem v celé střední Evropě.

„Ocenění od platformy PitchBook, které má globální dopad, pro nás opravdu hodně znamená. Ještě minulý červen jsme byli v rámci regionu CEE na třetím místě, v druhé polovině roku jsme se navzdory velkým advokátním kancelářím vyšvihli na první, a to ještě se značným náskokem. Myslím, že to odráží naše unikátní know-how a vysoce kvalitní tým, který se nám daří budovat,“ řekl Dytrych redakci Euro.cz jako první s tím, že druhá nejúspěšnější advokátní kancelář měla na konce o 10 transakcí méně. Ty, u nichž stál on a jeho tým – celkem jich bylo 45, neboť zdaleka ne všechny se daly označit jako venture kapitálové -, pak měly dohromady hodnotu takřka tři miliardy korun.





Investic meziročně ubylo na čtvrtinu

Uplynulý rok byl pro Mavericks, vzdor relativně obtížné situaci na trhu, úspěšný i z mnoha dalších ohledů. Firmě se podařilo navýšit obrat o 15 procent poté, co o rok dříve vzrostl o polovinu (absolutní čísla společnost nezveřejňuje a ani se jen nepodařilo dohledat v obchodním rejstříku – pozn. red.), a také nabrat nové posily. A co se týče jednotlivých klientů, nejčastěji Dytrych a spol. radili například fondům Czech Founders VC a Presto Ventures nebo startupům Choice QR, SupplyDo či Filuta AI.

„Venture kapitálový trh v posledních dvou letech procházel temným obdobím, kdy se investice značně zpomalily, zejména kvůli vysoké inflaci a dražším penězům. Tento trend jsme ve svém každoročním průzkumu VC investic na českém trhu zaznamenali zejména v druhé polovině roku 2022, pokračoval však i v průběhu první poloviny roku 2023,“ objasnil šéf Mavericks.

Co to konkrétně znamená? „Podle některých dat bylo loni do startupů investováno o 75 procent méně peněz než v roce 2022. Nyní už pociťujeme, že situace na trhu se stabilizovala, a to by mělo náš růst ještě podpořit,“ dodal Dytrych.

Problematika, která není pro každého

Pozitivní výhled do budoucna podle Dytrycha umocňuje i fakt, že Česko se může dnes pyšnit velice propracovaným startupovým ekosystémem, ve kterém rozhodně není nouze o zajímavé a perspektivní podniky. „Místního talentu zejména v IT si všímají i velké technologické firmy ze zahraničí, které zde zakládají vývojová centra,“ uvedl.

Na druhou stranu nicméně platí, že startupový svět je specifická disciplína, s níž si řada advokátních kanceláří kolikrát neví úplně rady. „Pohybujeme se v dynamickém prostředí, které podléhá neustálému vývoji a s tím i novým právním výzvám. Příkladem může být problematika umělé inteligence, která během minulého roku naprosto převrátila dosavadní fungování i produkty. Ne každý je schopen takto rychle reagovat na potřeby klientů,“ doplnil na závěr Dytrych.