Nehoda na letecké základně Ramstein: Srážka tří letounů připravila před 38 lety o život 70 lidí

Přehlídku Flugtag '88 pořádalo NATO. Program začal již krátce po poledni, na zemi i na obloze se představila letadla z několika členských zemí, mimo jiné z USA, Německa, Francie, Nizozemska a Portugalska. Pomyslným hřebem této akce mělo být vystoupení v podání italské akrobatické skupiny Frecce Tricolori (Tříbarevné šípy).
Italové si připravili jeden ze svých nejnáročnějších manévrů, takzvané probodnuté srdce, při kterém dvě skupiny letadel na obloze vykreslí jeho obrys a jeden osamocený stroj jím na závěr prolétne jako šíp. Deset letounů Aermacchi MB-339 PAN se do vzduchu vzneslo přesně v 15:40 místního času.
Po vzletu se letouny rozdělily na tři skupiny: pětičlenná formace měla vykreslit levou polovinu srdce, čtyřčlenná pravou. Středem obrazce pak mělo proletět poslední letadlo symbolizující zmíněný šíp. Manévr patřil k tomu nejobtížnějšímu, co vojenští akrobati uměli. Stroje se při něm míjely ve vysoké rychlosti a nízko nad zemí, takže nezbýval prostor pro sebemenší chybu.
Ke katastrofě stačilo sedm vteřin
Naneštěstí právě sólový pilot Ivo Nutarelli zahájil svůj průlet chybně a v příliš malé výšce, v důsledku čehož došlo necelé čtyři minuty po startu k nárazu. Když protínal formaci, střetl se s jedním z letounů kreslících srdce, a hned nato zavadil o další. Oba zasažené stroje spadly na pojezdovou dráhu, přičemž jeden z nich zároveň narazil do stojícího záchranného vrtulníku UH-60 Black Hawk, jehož pilot v kabině utrpěl smrtelná zranění.
Nutarelliho letadlo, které celou srážku zavinilo, se v plamenech převrátilo na ranvej, prorazilo plot, přeletělo přes příjezdovou cestu a následně pokračovalo přímo mezi diváky. Zastavilo se až o chladicí vůz se zmrzlinou. Od první srážky ve vzduchu do okamžiku, kdy stroj dopadl mezi lidi, uběhlo necelých sedm vteřin, diváci neměli nejmenší šanci uhnout.
Všichni tři piloti na místě zahynuli
Všichni tři italští piloti, kteří byli do srážky zapojeni (kromě Nutarelliho to byli ještě Mario Naldini a Giorgio Alessio), na místě zahynuli. Jeden z nich se sice dokázal katapultovat, ale padák nad ním se nestačil otevřít. Zbylých sedm letounů bez úhony přistálo na nedaleké základně Sembach.Embed from Getty Images Embed from Getty Images Embed from Getty Images Embed from Getty Images Embed from Getty Images Embed from Getty Images Embed from Getty Images Embed from Getty Images Embed from Getty Images
O život bohužel přišlo také 66 lidí z publika, kteří se přišli na leteckou show podívat. Zhruba polovina obětí z řad diváků zemřela okamžitě při dopadu letadla, zbytek podlehl zraněním, především těžkým popáleninám, v následujících dnech. Na ně o tři týdny později zemřel i pilot zasaženého amerického vrtulníku.
Letecký den „Flugtag '88“ byl tedy zakončen velice smutnou statistikou. Ta uváděla celkem 70 mrtvých a 346 těžce zraněných, přičemž další stovky lidí utrpěli zranění lehká.
Při záchraně panoval zmatek
Rozsah tragédie ještě zhoršil zmatek při záchranné akci, protože na tak vážnou situaci nebyli záchranáři připraveni. Koordinační centrum v Kaiserslauternu si ještě hodinu po havárii neuvědomovalo její skutečný rozsah a američtí vojáci zpočátku nepouštěli německé sanitky na základnu. Komunikace v prvních, nejdůležitějších minutách prakticky nefungovala, vysílačky byly přehlcené a chybělo jednotné velení.
Přímo na základně vznikla provizorní márnice, úřady vyzývaly veřejnost k dárcovství krve. Během prvních hodin se přihlásily stovky dobrovolníků, zatímco v narychlo zřízeném informačním místě čekaly desítky lidí na jakoukoli zprávu o pohřešovaných příbuzných.
Nejhorší letecká přehlídka své doby
V době, kdy k neštěstí došlo, se jednalo o nejtragičtější nehodu na letecké přehlídce vůbec. Smutné prvenství si Ramstein držel dlouhých 14 let, než jej překonala havárie na leteckém dni ve Sknylivu na Ukrajině ze dne 27. července 2002, při které zemřelo dokonce 77 lidí.
Mezi obětmi neštěstí z roku 1988 byli osoby z pěti různých zemí. Nejvíce jich pocházelo z Německa, celkem jednašedesát. Kromě nich a tří italských pilotů zahynuli také čtyři Američané a po jednom člověku z Francie a Nizozemska. Na jejich počest dnes v Ramsteinu stojí dva památníky, jeden přímo v areálu základny, druhý u silnice, která k ní vede. Pozůstalí i přeživší se u nich pravidelně scházejí.
Přísnější pravidla
Neštěstí okamžitě vyvolalo ostrou kritiku leteckých přehlídek. Německý ministr obrany Rupert Scholz, který je do té doby hájil, zrušil hned po tragédii vojenskou show plánovanou na konec září a Německo následně zásadně zpřísnilo bezpečnostní pravidla pro letecké dny ve svém vzdušném prostoru. Na samotné základně Ramstein už americké letectvo žádnou další přehlídku neuspořádalo.
Tragédie ale ovlivnila podobu airshow i daleko za hranicemi Německa. Piloti od té doby musí od diváků dodržovat pevně danou vzdálenost a žádný manévr už nesmějí provádět směrem k tribunám – což je přesně to, co se při „probodnutém srdci" stalo osudným. Větší pozornost se začala věnovat i připravenosti a součinnosti záchranných složek, aby se zmatek z roku 1988 již neopakoval.
Zdroje: osi.af.mil, militaryhealth.bmj.com, stripes.com, aerobaticteams.net, ac.nato.int, history.com