Na české a evropské koleje se vrací noční vlaky. Dopravci lákají komfortními vozy, širokou nabídkou destinací i nízkými cenami

Noční vlaky křižující Československo a celou Evropu byly na počátku minulého století oblíbeným způsobem přepravy, který využívala střední vrstva obyvatel i společenská smetánka. Od konce druhé světové války je sice postupně začala vytlačovat letecká doprava, a posléze také vlaky vysokorychlostní, v poslední době se však jejich nabídka opět začíná rozšiřovat.

Největší počet nočních vlaků z Česka v současnosti nabízejí České dráhy ve spolupráci se svými zahraničními partnery. Denně se cestující mohou z Prahy vydat třeba do maďarské Budapešti, slovenských Košic, polské Varšavy či švýcarského Curychu. Do poslední zmíněné destinace přitom směřují hned dva noční spoje, přičemž první z nich využívá trasu přes České Budějovice a Rakousko, kdežto druhá linka, obnovená loni v prosinci, pak jede přes Drážďany, Frankfurt nad Mohanem a Basilej.

Vedení tuzemského národního dopravce přitom pozoruje, že zájem o tento druh přepravy se neustále zvyšuje. „Noční doprava začíná být po pandemických letech stagnace stále důležitějším a atraktivnějším způsobem, jak se cestující mohou přesouvat po Evropě na větší vzdálenosti. Výrazné oživení zájmu evidujeme od poloviny loňského roku,“ uvedl pro Euro.cz mluvčí Českých drah Lukáš Kubát. Ceny jízdenek na noční vlaky ČD se při včasném nákupu pohybují od 533 korun za místo k sezení z Prahy do Košic až po více než 2,5 tisíce za cestu lůžkovým oddílem Deluxe do Curychu.

K nejvytíženějším nočním vlakům uvedeného dopravce patří právě EuroNight Slovakia z Prahy do Popradu, Košic a Humenného. „Tento spoj zároveň nabízí přepravu automobilů, o což je velký zájem hlavně během letní sezóny a svátků,“ doplnil Kubát. Na všech linkách lze využít klimatizované lůžkové vozy, jejichž součástí je vždy společná koupelna, hygienický balíček a snídaně. Lidé požadující ještě vyšší komfort pak mohou cestovat zmíněným oddílem Deluxe s vlastní sprchou a záchodem. Do některých destinací kromě toho jezdí i cenově příznivější lehátkové vozy pro šest lidí nebo také vagony nabízející jen místa k sezení.

RegioJet míří nejen k moři

Své noční vlaky samozřejmě nabízí i další čeští dopravci. RegioJet nyní každý den provozuje spojení z Prahy do slovenských Košic a polské Přemyšle. Přes letní sezónu pak společnost plánuje obnovit také spojení do Chorvatska. Od poloviny června do konce září se tedy lidé budou moci třikrát týdně vydat do přístavního města Rijeka, odkud vyjíždějí návazné autobusy do dalších přímořských destinací. Toto spojení bylo přitom v předchozích letech velmi oblíbené a obsazenost linky se od jejího založení v roce 2020 pohybovala nad 90 procenty.

Téměř stejně úspěšná je podle vyjádření RegioJetu i noční linka do Košic, kde obsazenost dosahuje zhruba 85 procent. Poslední uvedený spoj do Přemyšle pak slouží hlavně občanům Ukrajiny, kteří mohou na konci cesty přestoupit na vlak ukrajinského dopravce. Česká společnost tuto linku původně spustila jako bezplatnou pomoc pro válečné uprchlíky, nyní už je ale třeba jízdenku uhradit.

I RegioJet nabízí na svých linkách různé druhy vozů. „Na nočních spojích je největší zájem o lůžka a lehátka. Kromě toho si cestující mohou vybrat také vlastní kupé s maximem soukromí, tichá kupé nebo například oddíly pro ženy a děti. Součástí souprav jsou v menším poměru i sedačkové vozy,“ vysvětlila mluvčí dopravce Alexandra Janoušek Kostřicová. Všichni cestující pak ráno obdrží snídani, která už je zahrnuta v ceně jízdenky. Ta se v případě cesty do Chorvatska pohybuje od 690 korun za místa k sezení, zatímco nejlevnější lůžkové kupé vyjde na 890 korun. Přes hlavní sezónu je ale cena vyšší.

Do budoucna přitom RegioJet plánuje zavedení dalších nočních linek. „Určitě vnímáme poptávku po nových spojeních. Tu značně ovlivňuje ekologické smýšlení cestujících i zákonodárců. Trend ‚zelené‘ dopravy potvrzuje také politika Evropské unie, která se snaží obnovit noční vlakové spoje do mnoha evropských měst. Rádi bychom tedy v následujícím období spustili nové linky spojující západní a východní Evropu.“

Kromě RegioJetu a ČD svůj noční vlak mezi Prahou a Košicemi provozuje také Leo Express. Tato společnost ale pasažérům nabízí pouze místa k sezení.

Velké plány mají také Rakušané

Jedním z největších iniciátorů rozšiřování evropské sítě nočních vlaků je rakouský státní dopravce ÖBB, který od roku 2016 provozuje značku NightJet. Ta v současnosti spojuje Vídeň s Římem, Milánem, Curychem, Paříží, Bruselem, Amsterdamem, Hamburkem či Berlínem. Jedná se tedy téměř o všechna významná města západní Evropy, kam lze z rakouské metropole dojet vlakem za jednu noc. Nabídka destinací je ale samozřejmě ještě větší, protože spoje cestou zastavují i na dalších místech.

Ani cesta rakouským nočním vlakem přitom nemusí být drahá. Nejlevnější jízdenky mezi Vídní a mnoha atraktivními destinacemi se dají pořídit už od 28 eur (zhruba 665 korun) za místa k sezení, lehátkové či lůžkové vozy jsou pak o několik stovek až tisíc korun dražší. Je ale nutné počítat s tím, že takto levné jízdenky musíte pořídit několik měsíců dopředu a není možné je stornovat.

Rakouské ÖBB se každopádně nesnaží nalákat cestující pouze výhodnými cenami. Dopravce si nedávno objednal celkem 33 nových souprav NightJet, které mají poskytovat dosud nevídaný komfort, a to včetně soukromé koupelny se záchodem a sprchou v lůžkových vozech. „Tímto vlakem začíná úplně nová éra nočního cestování,“ řekl v tiskové zprávě generální ředitel ÖBB Andreas Matthä. První soupravy schopné dosáhnout maximální rychlosti 230 km/h se mají na kolejích objevit už letos, všech 33 vlaků má být dodáno do konce roku 2025.

Obří investice nejen v Evropě

Právě luxusní vagony jsou přitom v poslední době objednávány stále častěji, a to různými dopravci po celé Evropě. Třeba společnost Škoda Group nedávno vyhrála soutěž na nové lůžkové vozy pro finské státní dráhy VR, které dodá tamní závod Škoda Transtech. „Noční vlak je pohodlnou a atraktivní alternativou k cestování autem i k létání. Klíčovými faktory jsou funkčnost kabiny, vlastní toaleta či dokonce sprcha a funkční vybavení, jimž jsme věnovali velkou pozornost,“ potvrdil v tiskové zprávě Antti Korhonen ze Škoda Group. Součástí zakázky je přitom také 30 nákladních vozů schopných převážet osobní automobily.

Noční vlaky ale nezažívají rozmach pouze na území Starého kontinentu. Obří kontrakt na nové vozy nedávno získal třeba švýcarský výrobce Stadler, který má v následujících sedmi letech dodat až 537 lůžkových a lehátkových vozů pro kazašské státní dráhy KTZ. Hodnota této zakázky, jejíž součástí je i údržba v následujících 20 letech, se přitom vyšplhala na 2,3 miliardy eur (téměř 55 miliard korun).