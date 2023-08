Návrat leteckých služebek? Trh firemního létání se po konci pandemie postupně zotavuje, ceny ale vzrostly

Jedna z dalších pozitivních zpráv značící postupný návrat k předcovidovému firemnímu létání. I tak by se dala popsat aktuální čísla zveřejněná společností Orbix, která je součástí skupiny Student Agency Travel. Firma totiž v prvním pololetí zaznamenala meziroční nárůst prodejů letenek o přibližně 10 procent, což signalizuje rostoucí zájem o služební cesty.

„Věříme, že firmy budou opět cestovat ve větší míře. Je ovšem patrné, že nyní čelí mnoha výzvám souvisejících se zvyšujícími se náklady v různých oblastech. I proto spolupracujeme s firemní klientelou na nalezení optimálních řešení, která budou respektovat jejich cestovní politiku a rozpočet,“ uvádí ředitelka prodeje Orbixu Martina Hrnčířová.

Nejvyhledávanějšími destinacemi pro služební cesty byly v letošním prvním pololetí podle dat zmíněné společnosti Paříž, Istanbul, Bukurešť, Frankfurt, Amsterdam či jihokorejský Soul. Ze seznamu nejžádanějších cílů naopak zcela zmizela Moskva, která se v minulosti držela na čelních místech tohoto žebříčku.





Rychlejší rozlet brzdí dražší letenky

Vysokou poptávku tuzemských firem po leteckých pracovních cestách potvrzuje i společnost ABS Jets, která se zabývá zprostředkováním privátních letů. „Počet soukromých letů obecně roste a těch za byznysem u nás evidujeme o něco víc než na dovolenou. Často se to ale prolíná a klient obě aktivity propojí. Můžeme každopádně říct, že naši zákazníci jsou velmi pragmatičtí a vidí v létání soukromým letounem obrovské výhody, jako je časová flexibilita a obecně velká úspora času, jež je oproti běžným linkám nesrovnatelná,“ zmiňuje tiskový mluvčí firmy Petr Wessnitzer.

Jedním z faktorů, který brání většímu nárůstu celého odvětví, je vyšší cena letenek. Ta podle údajů Orbixu vzrostla od roku 2019 o zhruba 25 procent, přičemž průměrně se zvýšila z 13 017 na 16 189 korun. Tento trend souvisí nejen s obecným cenovým nárůstem, ale také s rostoucím zájmem o flexibilní tarify umožňující bezplatné, nebo minimálně zpoplatněné změny cestovních plánů.

Zdražování v posledním roce potvrzuje rovněž ABS Jets. „Museli jsme k němu přistoupit, ale není až tak velké, jak by se asi dalo čekat. Pochopitelně se růst cen napříč odvětvími trochu odrazil i na našem ceníku. Vzhledem k tomu, že každý let je u nás naprosto individuální a plný specifik podle přání klienta, srovnává se to obtížněji,“ vysvětluje Wessnitzer. Klienti jeho firmy podle něj aktuálně nejčastěji cestují na letiště v Londýně, Paříži, Nice, ale také na Maledivy, do Chorvatska nebo Řecka.

Speciální firemní tarify

Kvůli vyšší ceně letenek se podle Hrnčířové mnoho firem snaží najít různé způsoby, jak na cestovních výdajích ušetřit. Jednou z možností je volba nízkonákladových aerolinek, u nichž se letos letenky průměrně prodávaly za 7950 korun. Jedná se sice o meziroční cenový nárůst ve výši 10 procent, tlak na úspory ale způsobil, že se poptávka po nízkonákladové přepravě u firemní klientely zvedla přibližně o necelou třetinu.

Mnohé společnosti se každopádně snaží ušetřit náklady i pomocí využívání různých chytrých řešení. „Našim zákazníkům nabízíme přechod na firemní rezervační nástroj, který jim umožňuje sledovat, zda jejich zaměstnanci volí nejvýhodnější cenu z nabídky v reálném čase. Firmy tím dokáží uspořit až šest procent z celkových výdajů na služební cesty a zároveň šetří také čas věnovaný agendě služebních cest,“ doplňuje Hrnčířová.

Ve snaze co nejrychlejšího návratu poptávky k hodnotám před pandemií covidu si aerolinky pro firemní klientelu připravily i řadu slev a dalších výhod. „Letecké společnosti se vrací k modelu speciálních tarifů pro firmy s vyšším objemem na danou leteckou společnost. Tomuto typu klientů nabízí nižší ceny nebo zvýhodněné tarify, které umožňují nadváhu zavazadel nebo změnu data letu zdarma,“ uzavírá Hrnčířová.