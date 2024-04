Naskenovat, zkontrolovat a rovnou koupit. Česko-slovenská appka Wewell otevírá vlastní marketplace, kosmetiku s ní vybírá už 300 tisíc lidí

Česko-slovenská aplikace Wewell, která svým uživatelům umožňuje nakupovat kosmetiku odpovídající jejich pokožce a zároveň je informuje o složení zvolených produktů, své služby rozšiřuje také o marketplace. Na něm mohou uživatelé pro ně vhodné produkty nově rovnou zakoupit. Na výběr přitom mají z 15 tisíc položek od 600 různých značek. Složení pak mohou zjistit u více než půl milionu přípravků, aplikace u nich rozpozná téměř 30 tisíc přísad včetně toxických složek a alergenů.

„Nový marketplace je pro nás důležitým milníkem a posouvá možnosti naší aplikace na úplně novou úroveň. Nad rámec skenování a detekce nevhodných látek v daném výrobku nyní nabízíme i možnost hladkého a pohodlného nákupu,“ komentuje spoluzakladatel a generální ředitel Wewell Gurami Jobava.

Jinými slovy, uživatel aplikace si může kdekoli, třeba i na návštěvě, naskenovat výrobek, o který má zájem. Tímto krokem zkontroluje složení daného produktu a zjistí, zda se hodí k jeho typu pleti. V případě, že se mu poskytnuté informace budou zamlouvat, může si produkt rovnou objednat. To vše během pár kliknutí.





„Zároveň může samozřejmě libovolně procházet celou nabídku. Věříme, že si každý zaslouží najít produkty, které vyhovují přímo jemu, a mít možnost si je jednoduše objednat,“ dodává Jobava s tím, že ve Wewell uzavřeli partnerství s 30 prodejci kosmetiky, jako jsou Biooo.cz, BioRuza, OnlineMedical či Bottega Verde.

Krém i šampón na míru

Že je výrobek pro zákazníka skutečně vhodný, pozná dotyčný podle toho, že se shoduje s jeho specifickým pleťovým profilem. Ten vychází z dotazníku, který byl navržen týmem dermatologů. Uživatel v něm odpoví na otázky týkající se stavu jeho pokožky, aplikace následně vyhodnotí faktory jako jeho fototyp, vlastnosti pleti a stav kůže.

„Na základě dotazníku a toho, které konkrétní škodlivé látky uživatel ve svém profilu vyřadí, jsme schopni určit, nakolik je pro něj daný produkt vhodný,“ přibližuje spoluzakladatel a CTO Wewell Vladimír Pečený, který však vzápětí říká, že to je pouze jedna strana mince: „Abychom věděli, jaké produkty uživatelům vůbec doporučit, potřebujeme analyzovat konkrétní ingredience každého produktu a určit jeho shodu s konkrétními pleťovými profily, a to napříč tisíci výrobky.“

Složení vyhodnocuje umělá inteligence

Zhruba tisíc produktů denně je aplikace schopná vyhodnotit díky automatizovaného modelu umělé inteligence. U některých produktů je však zapotřebí podrobnější expertní analýza. V tomto směru ve Wewell spolupracují třeba s databází CosIng Evropské komise či Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně.

Jen pro ty lidi, kteří hledají kvalitní kosmetiku, ale aplikace určena není. Přínosem se snaží být i pro osoby trpící nějakým onemocněním kůže. A nápomocná umí být rovněž alergikům na konkrétní látky. „Wewell je tak určen pro všechny, kterým záleží na péči o sebe, ale i pro ty, kteří nemají jinou možnost než být obezřetní,“ míní specialistka společnosti Natálie Podešvová.

Možnost skenovat libovolné výrobky a odhalovat tak jejich složení přinesla aplikaci technologického startupu, který působí také v Polsku, Rakousku a Německu, už 300 tisíc uživatelů. Na 50 tisíc z nich navíc firmě přibylo během prvních dvou měsíců tohoto roku, takže není divu, že zde s rychlým růstem počítají i letos.

Jako nástroj na skenování a kontrolu složení kosmetických výrobků vznikla aplikace Wewell v Česku a na Slovensku v roce 2021. O dva roky později získal od investorů kapitál na expanzi a rozšíření svých funkcí. Investici ve výši 1,25 milionu eur firmě poskytli Fondy Crowdberry Investment Management, Zero Gravity Capital spadající pod Zero One Hundred a angel investor Jakub Borovička.