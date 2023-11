Nákupní horečku odstartuje Black Friday, shodují se zástupci e-commerce. S pořizováním dárků si Češi letos dávají načas

Jestli je pro letošní Vánoce něco typické, tak je to skutečnost, že pro spoustu internetových obchodníků a jejich dopravců zůstávají velkou neznámou. Vzhledem k obavám z vysokých cen a zdrženlivému chování českých spotřebitelů, které ještě více zbrzdilo dlouhé babí léto, si tržby z nejrušnější sezóny v roce troufne s jistotou odhadovat jen málokdo.

Na optimismu prodejcům navíc nepřidává ani říjnová zpráva společnosti Heureka, podle níž klesla tuzemská e-commerce ve třetím čtvrtletí meziročně o 11 procent. Kromě toho došlo také ke snížení průměrné ceny objednávky, která se aktuálně nachází pod hodnotou 1400 korun.

Kolik letos plánujete utratit za vánoční dárky? Do tří tisíc korun Mezi třemi až pěti tisíci korun Pět až deset tisíc korun Víc než deset tisíc korun Zobraz výsledek

„V řadě průzkumů se předpokládalo, že navzdory nepříznivé ekonomické situaci se lidé z loňského šoku ohledně cen energií už částečně vzpamatovali a budou ochotni více utrácet. Nicméně vzhledem k meziročnímu poklesu e-commerce se nedá příliš předpokládat, že by se schylovalo k silné vánoční sezóně,“ uvádí pro Euro.cz generální ředitel DPD Miloš Malaník s tím, že mnoho e-shopů i nadále věří, že se do Vánoc nakonec ,zahojí‘ a doženou alespoň část ročních ztrát. Konkrétně DPD očekává, že jeho tržby během posledního kvartálu oproti normě porostou asi o 40 procent.

Útraty zbrzdilo i teplé počasí

Nejistota ohledně letošní hlavní nákupní sezóny panuje i v Zásilkovně, jejíž počet přepravených zásilek se v období Vánoc oproti normálu pravidelně ztrojnásobuje. Loni jich Packeta, pod kterou zmíněná služba spadá, vyřídila na 90 milionů, letos vedení opatrně hovoří o dalších 20 milionech kusů navíc. Jestli se tato čísla stanou skutečností, ale ukáží až příští týdny. Chování spotřebitelů totiž v uplynulém roce doznalo určitých změn.





„Zákazníci více přemýšlí, co na internetu nakoupí, a jsou více cenově senzitivní. Snaží se více šetřit a jsou opatrní,“ sděluje redakci zakladatelka Zásilkovny Simona Kijonková. Velkou zásluhu na slabší poptávce má dle ní také teplé počasí, kvůli kterému i na podzim trávili lidé více času venku než u svých počítačů. „Na druhou stranu z průzkumu Heureky víme, že se zákazníci naučili nakupovat online i zboží denní spotřeby. Tím sice hodnota objednávek klesla, ale lidé objednávají tento sortiment častěji,“ míní a následně podotýká, že navzdory poklesu českého i slovenského e-commerce trhu roste Packeta meziročně o 20 procent.

Podle generálního ředitele reklamní a kreativní agentury Fairy Tailors Ondřeje Tylečka je pravděpodobné, že české spotřebitele během svátků dožene tíha krize. Jinými slovy, zatímco ještě loni měli lidé úspory, letos už mnohým z nich došly. Anebo se k tomu minimálně schyluje: „Kdo úspory má, šetří si je na horší časy. Proto očekáváme, že lidé budou nakupovat spíše rozumem a zbytné věci si často odpustí.“

Za pravdu mu dává i partner reklamní agentury Contexto Tomáš Vacek. Letošní tržby dle něj rekordy nejspíš lámat nebudou. „Naopak o zákazníka a jeho každou korunu se e-shopy budou muset poprat,“ konstatuje s tím, že výhodu v takovém případě samozřejmě mají známí zajetí prodejci.

Dárky za rozumnou cenu

S velkou dávkou optimismu do vánoční sezóny vstupuje třeba Alza, která věří, že letošní výsledky ty minulé předčí. To by znamenalo, že tržby online obchodníka koncem roku oproti ,běžným‘ měsícům vzrostou o více než 50 procent. Pomoci k tomu mají třeba cenové pobídky a akce, předplatné dopravy AlzaPlus+ či nová služba ,Do půlnoci objednáš, ráno v AlzaBoxu máš‘, kterou internetový prodejce zákazníkům představil během letošních prázdnin.

„Hledání kvalitních dárků za rozumnou cenu bude nejspíš prioritou pro mnoho lidí,“ vysvětluje redakci Euro.cz PR manažerka Alzy Eliška Čeřovská, která věří, že rozhodovat bude mimo jiné i cena za dopravu. Co do dárků letos prý tradičně pofrčí třeba herní konzole, mobilní telefony, bezdrátová sluchátka, knihy či Lego.

Podobně optimistický je i dopravce PPL, jenž během loňského roku doručil téměř 50 milionů balíků. A pokud jde o letošní podzimní období, ve srovnání s průměrnými měsíci predikuje o 40 procent vyšší růst. A obdobně se k vrcholu nákupní sezóny staví také konkurence v podobě WEDO, jež je společně s internetovým prodejcem MALL součástí skupiny Allegro. Ostatně, růst počtu přepravených zásilek má letos na podzim podpořit i její nedávný vstup na tuzemský trh.

Sváteční nálada si dává načas

Přes někdy i rozdílná očekávání se téměř všichni oslovení obchodníci a dopravci na jednom víceméně shodují: vánoční sezóna jako taková se letos rozjíždí pomaleji, než je zvykem. „Každý rok vnímáme zvýšený objem zásilek již od začátku října, kdy lidé začínají vánoční dárky nakupovat. V letošním roce zásadní nárůst v měsíci říjnu zatím nepozorujeme (vyjádření jsme získali v druhé polovině října – pozn. red.),“ říká Kijonková.

„Po výrazném oživení v období takzvaného Back to school v první polovině září nákupy mírně stagnovaly,“ přidává se brand manažerka vyhledávače módy Glami Eliška Hynková s tím, že pomalý rozjezd vykompenzoval až začátek října, kdy společnost registrovala mezitýdenní nárůst ze strany zákazníků přes 19 procent a v následujícím týdnu pak o další desetinu. „Zájem o dámské svetry se navýšil o 58 procent, u dámských bund to pak bylo dokonce 64 procent. Dá se tedy říci, že podzimní, zimní a vánoční sezóna již opravdu začala,“ dodává.

,Oficiální‘ start nákupní horečky v celé její parádě očekávají obchodníci i logistické společnosti během akce Black Friday, která letos připadá na 24. listopadu. „Počet zásilek každoročně narůstá již v průběhu října, ten pravý vánoční boom však obvykle přichází v souvislosti s akcí Black Friday a trvá po zbytek roku,“ souhlasí Sales Manager WEDO Aleš Kučera a doplňuje, že v jejich případě výrazný nárůst zásilek zajistily již nedávno uskutečněné Allegro Days.