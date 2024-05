Češi na nákup nemovitostí v zahraničí slyší. Tuzemský Home Portal po úspěchu ve Španělsku expanduje do Emirátů

Stále více Čechů má v poslední době zájem o nákup nemovitostí v zahraničí, a to především v lukrativních destinacích u moře. Týká se to třeba Španělska, Bulharska, Černé Hory, Albánie nebo Itálie.

Firem, jež se na tyto destinace specializují, je celá řada, přičemž jednou z nich je i Home Portal, který se vedle prodeje novostaveb v České republice soustředí právě i na nemovitosti ve Španělsku. Svým zákazníkům společnost aktuálně nabízí téměř stovku projektů převážně na andaluském pobřeží Costa del Sol, ale stejně tak i na Costa Blanca v okolí města Alicante. A jak vedení firmy podotýká, zájem jejích klientů o dané reality je údajně velký.

Ostatně i to byl jeden z důvodů, proč se Home Portal rozhodl vyzkoušet své štěstí též na dalším zahraničním trhu, a sice ve Spojených arabských emirátech. Na platformě tak nyní zájemci nově naleznou stovku projektů převážně v Dubaji, ale také v dalších aglomeracích této rychle se rozvíjející země na pobřeží Perského zálivu.





Investoři Dubaji věří

Proč se vedení Home Portalu rozhodlo právě pro Emiráty? Tak třeba proto, že Dubaj aktuálně prochází obdobím velkého stavebního boomu, v důsledku čehož přitahuje investory z celého světa. Roli ale sehrála i skutečnost, že schválený státní plán zajišťuje další investice do rozvoje regionu, čímž ještě více zvyšuje atraktivitu dané oblasti.

Díky oběma těmto faktorům se podle manažerů firmy stávají nemovitosti v Dubaji ideální volbou pro vlastní bydlení a zároveň nabízí i možnost lukrativní investice s potenciálem vysokého výnosu. „Rozšíření našich služeb do Dubaje je pro nás přirozeným krokem v rámci našeho růstu. Věříme, že tato expanze přinese našim klientům nové a zajímavé investiční příležitosti v atraktivním prostředí Dubaje, kde již nyní nabízíme okolo osmi tisíc bytů,“ řekl Radek Procházka, spoluzakladatel Home Portalu.

Rozmachu investic do nemovitostí v tříapůlmilionové metropoli by měla pomoci i skutečnost, že se jedná o mnohem dostupnější záležitost, než by se mohlo na první pohled zdát. Startovací ceny u nejlevnějších bytů v nabídce české společnosti totiž začínají okolo tří milionů korun, což je o poznání méně, než kolik stojí pořízení nového bytu v Praze.

Nemovitost je možné splácet postupně

Pořízení bytu či domu v zahraničí může v některých lidech vyvolávat obavy z komplikovanosti celého procesu. Home Portal ovšem tvrdí, že zákazníkům nabízí „mnohem bezpečnější a transparentnější postupy než v Česku“, a to i kvůli státním garancím pro rozestavěné projekty. Díky flexibilnímu platebnímu plánu navíc lidé na začátku procesu často potřebují jen 10 až 30 procent z celkové kupní ceny, přičemž zbytek částky splácí postupně po dobu výstavby, která v Dubaji obvykle trvá dva až tři roky.

„Dubaj je pro nás velmi zajímavý a dynamický trh a jsme nadšení, že můžeme rozšířit naše služby i do tohoto globálního centra obchodu a inovací. Jsme připraveni poskytnout našim klientům nejen kvalitní nemovitosti, ale také profesionální a komplexní služby v oblasti tamního realitního trhu,“ dodal další spoluzakladatel Home Portalu Pavel Frič.

Na vzájemnou spolupráci s tuzemskou společností se těší i dubajští developeři, kteří budou na platformě nabízet své nemovitosti. „Jsme nadšeni z navázání partnerství s Home Portalem. Jejich platforma poskytuje skvělý nástroj pro orientaci na dubajském trhu a věříme, že společně přineseme nové možnosti pro klienty z České republiky a dalších zemí Evropy,“ doplnil Isaac Ampah, zástupce dubajské developerské společnosti DAMAC Properties.