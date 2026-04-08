Nakousnuté jablko slaví půl století od založení. Jaké produkty se americkému Applu povedly, a co už tolik ne?

Před 50 lety založili Steve Jobs, Steve Wozniak a Ronald Wayne v malé garáži v kalifornském Cupertinu společnost jménem Apple. Dnes už je tato firma bezpochyby jednou z nejznámějších a nejúspěšnějších na celém světě, což dokládá i fakt, že alespoň jeden z jejích produktů podle BBC vlastní téměř každý třetí člověk na planetě.
Za úspěchy Applu samozřejmě stojí především jeho rozličné technologické inovace, podle odborníků je ale neméně důležité i to, že firma skvěle zvládá rovněž marketing. „Applu se podařilo prodávat lidem sen. Do svého byznysu totiž přidali v té době docela novou myšlenku – že branding je stejně důležitý jako samotná produktová řada,“ uvedla Emma Wallová, hlavní investiční stratéžka ve finanční společnosti Hargreaves Lansdown.
Od smrti svého vizionářského zakladatele Jobse v roce 2011 se americká společnost více zaměřuje na zdokonalování stávajících technologií a s převratnými inovacemi přichází již o něco méně. Redakce BBC v souvislosti se zmíněným 50letým výročím připomíná tři fenomenální úspěchy Applu, které výrazně změnily svět technologií, ale také tři pozoruhodně velké propadáky, na něž si dnes vzpomene už jen málokdo.
iPod změnil přehrávání hudby
Legendární přehrávač hudby iPod nebyl v době svého uvedení na trh v roce 2001 zdaleka jediným produktem tohoto druhu, přesto ale konkurenci v mnoha ohledech značně překonal. Mohl za to především jeho originální design a také knihovna iTunes, která zahájila proces legálního stahování hudby z internetu, jenž se od té doby stal něčím zcela běžným.
„iPod je bezpochyby jedním z nejikoničtějších produktů Applu. Předchozí MP3 přehrávače byly neohrabané, jejich úložiště bylo velmi omezené a správa hudební knihovny byla otravná. Apple iPod to ale všechno změnil, navíc prakticky přes noc,“ popsal odborník na produkty slavné společnosti Craig Pickerill z The Apple Geek.
Pro kalifornskou firmu bylo navíc zásadní, že právě úspěch iPodu a jeho dotykové verze iPod Touch jí výrazně pomohl s dalším vývojem chytrých mobilních telefonů. „Bez iPodu by Apple pravděpodobně postrádal jak finanční sílu, tak provozní zralost potřebnou k řešení složitých problémů v odvětví smartphonů,“ řekl Francisco Jeronimo, technologický analytik společnosti IDC.
K iPhonu má člověk emocionální vztah
Každou vteřinu se na světě prodá asi sedm iPhonů, což znamená, že za rok si jich lidé koupí více než 200 milionů kusů. Už jen toto číslo samo o sobě potvrzuje, že Apple se svým chytrým mobilním telefonem zaznamenal fenomenální triumf.
Novinku poprvé představil sám Jobs v roce 2007, kdy ji popsal jako unikátní spojení mobilu, iPodu a zařízení pro připojení k internetu. Stejně jako u mnoha jiných produktů Applu přitom úspěchu iPhonů pomohl kromě chytrých technologických vylepšení také propracovaný marketing. „Kvůli němu jste o iPhonech nepřemýšleli jako o pouhém technologickém zařízení, ale spíše jako o něčem, k čemu máte hluboký, emocionální vztah,“ vysvětlila expertka na technologie Kara Swisherová.
Apple prodá více hodinek než Švýcaři
Významnou inovací byly i chytré hodinky Apple Watch. Zatímco jejich první prototyp uměl jen několik základních funkcí, pozdější modely se staly průkopníkem v oblasti nositelných zdravotnických technologií, jelikož nabízely vymoženosti jako monitorování EKG nebo detekce pádu. I díky tomu dnes Apple ročně prodává více kusů hodinek než celý švýcarský hodinářský průmysl.
Vyjádřeno v absolutních číslech, roční tržby z Apple Watch se v současnosti pohybují okolo 15 miliard dolarů (asi 318 miliard korun). „I jako samostatná firma by se případný Apple Watch pohodlně umístil mezi 250 až 300 největšími společnostmi v USA,“ zmínil Ben Wood z firmy CCS Insight, která se zabývá průzkumem trhu.
Počítač stál jako osmiměsíční plat
Velké úspěchy Applu jsme tu už zmínili, nyní tedy přicházejí na řadu propadáky. Patří k nim třeba osobní počítač Apple Lisa, uvedený na trh v roce 1983 za částku téměř 10 tisíc dolarů. Podle údajů vlády Spojených států přitom tehdy roční plat průměrného Američana dosahoval asi 15 200 dolarů, z čehož jasně vyplývá, že Lisa byla mimo finanční možnosti naprosté většiny lidí i společností.
„Tento počítač, zaměřený na firemní uživatele, byl příliš drahý, kvůli čemuž nemohl komerčně uspět. Podle mého názoru to ukazuje, že nestačí být o krok napřed, musíte mít i produkt, který bude mít na trhu své místo,“ zhodnotil technologický analytik Paolo Pescatore. Je ale fér doplnit, že Apple se ze svého neúspěchu poučil, jelikož o rok později zahájil prodej osobního počítače Macintosh s výrazně přívětivější cenovkou 2 495 dolarů.
Přešlap, který skončil drahým odškodněním
Dalším přešlapem společnosti byla takzvaná motýlí klávesnice pro notebooky MacBook. Tato novinka z roku 2015 byla zavedena hlavně kvůli snaze o sestrojení co nejtenčího zařízení. Podle mnoha uživatelů s sebou ale přinášela řadu problémů, kdy jednotlivé klávesy i kvůli drobným nečistotám nefungovaly správně, přičemž jejich oprava byla velmi komplikovaná.
Ačkoliv zpětná vazba zákazníků opravdu nebyla dobrá, Applu trvalo celé čtyři roky, než motýlí design definitivně opustil. Firma navíc musela spotřebitelům zaplatit poměrně vysoké odškodné v celkové výši okolo 50 milionů dolarů.
Rozšířená realita netáhla
Další novinkou, na níž si Apple takříkajíc vylámal zuby, je bezpochyby headset pro smíšenou realitu Vision Pro. Ukázalo se totiž, že lidé nemají o rozšířený svět příliš velký zájem, kvůli čemuž musela společnost výrobu headsetu výrazně omezit jen několik měsíců po uvedení na trh, protože na skladech se jí začalo hromadit velké množství neprodaných zařízení.
„Tento chybný krok znamená, že Apple bude nyní pravděpodobně mnohem opatrnější, pokud jde o vývoj a výrobu podobných zařízení pro rozšířenou realitu, jako jsou například chytré brýle,“ uzavřel Wood.