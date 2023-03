Nájmy v Dubaji prudce vzrostly. Tamní realitní trh doplácí na příliv ruských obyvatel

Když řada ruských oligarchů, miliardářů a firem vlivem sankcí opouštěla svoji rodnou zemi, našla nové útočiště v Dubaji. A tamní realitní trh zažil jedno velké zemětřesení.

Zvýšená poptávka po nemovitostech loni vyšponovala ceny nájmů o 36 procent výše, než byly v roce 2021. Vyplývá to z přehledu realitní kanceláře Betterhomes. Ceny rostly také v segmentu prodeje. Ve srovnání s rokem 2020 si tak zájemci o koupi vlastního bydlení aktuálně připlatí více než třetinu dřívější částky. V případě luxusních vil se ceny zvýšily dokonce o více než 50 procent původní ceny, uvádí server BBC s odkazem na společnosti Savills.

Ochotni zaplatit víc než ostatní

Devět z deseti obyvatel Dubaje jsou aktuálně cizinci, přičemž významnou část představují právě Rusové. Ti byli v loňském roce i největšími zahraničními investory do tamních nemovitostí.

„Pro Rusy existuje mnoho omezení, pokud jde o to, kde mohou bydlet nebo kupovat nemovitosti. Ve Spojených arabských emirátech se s takovými problémy nesetkávají. Mohou zde podnikat a finančně fungovat,“ říká ředitelka zmíněné firmy Savills v Dubaji Katie Burnellová. Zároveň dodává, že vzhledem k tomu, že jim Západ zavřel dveře, není cena pro Rusy oním rozhodujícím faktorem. Za pohodlí jsou podle ni ochotni zaplatit více než ostatní.

Otevřeni turismu de facto nepřetržitě

Ačkoli neexistují přesné statistiky, odhaduje se, že od loňského února opustily Rusko statisíce lidí. Přístup Spojených arabských emirátů k těmto emigrantům je přitom od samého počátku války na Ukrajině zcela neutrální.

Prchajícím obyvatelům ale nahrála i skutečnost, že během pandemie emiráty zavedly hned několik nových možností, jak získat dlouhodobé vízum. To do země přilákalo velkou spoustu investorů, podnikatelů i pracovníků na dálku. Přílivu cizinců pak pomohl rovněž fakt, že se oblast znovuotevřela turismu už v roce 2020, kdy v řadě zemí stále platila přísná protiepidemická opatření.

S tím koneckonců souvisí i rostoucí zájem o koupi realit přímo v Dubaji. Ta podle BBC loni zaznamenala více než 86 tisíc prodejních transakcí, jež se týkaly rezidenčních nemovitostí, čímž překonala rekord z roku 2009. Tehdy bylo transakcí 80 tisíc. Celkem se loni podařilo prodat nemovitosti v hodnotě 56,6 miliardy dolarů (asi 1,3 bilionu korun), tedy téměř o 80 procent více než v roce 2021.

„Dubaj nabízí bezpečí, životní styl a snadné podnikání. To je důležitý faktor, proč se sem za různými příležitostmi stěhují lidé z mnoha zemí,“ komentuje ředitel skupiny Betterhomes Richard Waind.

Nárůstu poptávky samozřejmě využívají tamní developeři. Ti loni oznámili hned několik nových projektů. Co se týče nájemného, to dle Wainda zůstane vysoké ještě nejméně po dobu 18 až 24 měsíců. Situaci pak utlumí nově dostupné byty, jež zmírní tlak na nabídku.

Existují však obavy z toho, že by se řada nájemníků rozhodla kvůli vysokým cenám za bydlení Dubaj opustit a přestěhovat se do jiného z měst ve Spojených arabských emirátech. „Tento scénář je velmi pravděpodobný. Proto je důležité, aby se nájemné začalo snižovat co nejdříve,“ uzavírá Waind.