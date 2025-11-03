„Dovolená na kolech“ je mezi Čechy čím dál oblíbenější. Obytných vozů přibývá a stejně tak roste i počet výpůjček

Cestování s obytným vozem bylo v Česku ještě v minulé dekádě poměrně okrajovým fenoménem, v posledních letech nicméně zažívá obrovský boom. Ten odstartovala pandemie, kdy si kvůli tehdejším cestovním omezením tento méně tradiční způsob dovolené vyzkoušelo velké množství lidí. Což dokládají třeba data pojišťovací skupiny Klik.cz, podle nichž se během covidu počet pojištěných obytných vozidel dostal téměř na dvojnásobek běžných čísel.
Ovšem ani v následujících letech, kdy už se do zahraničí dalo cestovat víceméně bez problémů, Češi na „obytňáky“ nezanevřeli, jak ukazují čísla z Asociace kempování a karavaningu. Zatímco ještě před deseti lety bylo v tuzemsku celkem 42 605 obytných vozidel, aut a přívěsů, k 30. červnu letošního roku už jejich počet stoupl na 63 633, což představuje nárůst téměř o polovinu.
Jeli jste na dovolenou v obytném voze?
Růst celého odvětví je přitom značně nerovnoměrný. Zatímco počet registrovaných obytných přívěsů se v poslední dekádě drží na hranici 30 tisíc, flotila obytných aut naopak výrazně roste. Ještě v roce 2015 jich po zdejších silnicích nejezdilo ani 10 tisíc, letos v červnu nicméně jejich počet dosáhl úrovně 33 468 vozů, což představuje takřka 250procentní navýšení. I díky tomu počet registrovaných obytných aut v Česku vůbec poprvé v historii překonal počet přívěsů.
Luxus a flexibilita
Za rostoucí oblíbeností obytných vozů stojí podle odborníků hned několik důvodů. Asi tím nejdůležitějším je skutečnost, že Češi stále častěji požadují větší luxus, který jim poskytují právě samostatné a plně vybavené vozy, s nimiž lze cestovat pohodlně a nezávisle na klasickém ubytování či plánované trase.
„Mezi další významné faktory růstu popularity obytných vozů patří rovněž drahé rekreační nemovitosti, obliba domácí turistiky a větší důraz na flexibilitu. Češi ale hledají i větší zážitkovost: možnost kdykoli změnit plány, zastavit na zajímavém místě a užít si dovolenou vlastním tempem. Právě v tom je kouzlo obytných vozů,“ uvedl Marek Knieža, ředitel společnosti TipCars, která zprostředkovává prodej nových a ojetých aut včetně právě obytných vozů.
Podle Kniežy pomáhá jejich popularitě také poměrně široká nabídka na trhu. Nejlevnější obytné vestavby, které jsou staré více než 20 let, se dají koupit už za necelých 30 tisíc korun. Díky tomu si je mohou pořídit třeba začínající cestovatelé, kteří si chtějí vyzkoušet život na kolech s minimální počáteční investicí. Na druhém konci spektra pak stojí nejluxusnější novinky nabízející třeba garáž pro jízdní kola nebo skútr, plnohodnotnou kuchyň a komfortní ložnici. Cena těchto „pojízdných bytů“ se už ale pohybuje okolo 14 milionů korun.
Poptávka převyšuje nabídku
Ne každý chce samozřejmě obytný vůz rovnou kupovat, díky čemuž v posledních letech roste rovněž zájem o jejich výpůjčky. To potvrzuje například šéf společnosti bezKempu.cz Luboš Tesař. „Letošní hlavní letní sezóna opět překonala meziroční srovnání, a to řádově o desítky procent. A platí to jak pro naši půjčovnu (vybavení), tak pro pozemky na kempování. Zájem byl velký také o půjčení na poslední chvíli, většina rezervací na léto však přišla už během prvních měsíců roku,“ přiblížil pro Euro.cz Tesař.
A meziroční nárůst výpůjček o několik procent potvrzují též ve společnosti Campiri. „Největší zájem je o obytná auta do 3,5 tuny. Roste také zájem o vestavby do dodávek, které jsou menší, a tudíž vhodnější pro páry, a zároveň jednodušší na řízení, parkování nebo ježdění do měst. Nicméně v hlavní sezóně je velký nedostatek velkých alkoven pro pět až šest lidí do 3,5 tuny. Ty jsou vyprodané již před létem a mnoho poptávky zůstává nevyužito,“ shrnul šéf Campiri Lukáš Janoušek.
Lákavé jsou i „víkendovky“
Podle dat zmíněných společností využívají Češi obytné vozy jak k cestování po tuzemsku, tak k vyjížďkám do zahraničí. Populární je například Rakousko, Chorvatsko, Itálie, Slovinsko či Polsko. Kromě toho se ale najdou i dobrodružnější zákazníci, kteří s půjčeným vozem vyrazí třeba do Skandinávie, Albánie, Rumunska, Francie, Španělska či na Sardinii.
A ačkoliv letní dovolené, obvykle trvající týden a déle, stále hrají prim, učí se Češi postupně využívat možností, jaké jim cestování obytňákem nabízí i mimo prázdniny. „Mimo hlavní sezónu si zákazníci zvykli využívat zapůjčení vozu i na kratší dobu, třeba na prodloužené víkendy,“ doplnil Tesař z bezKempu.cz.
Co se týče ceny výpůjček, ta se samozřejmě odvíjí především od typu vozu a jeho vybavení. Zatímco nejlevnější malé přívěsy lze sehnat už za několik stovek za den, nejlépe vybavené modely můžou stát až pět tisíc. „Průměrná cena výpůjčky obytného vozu na jeden den letos zůstala stejná jako loni, tedy 2 645 korun,“ uzavřel Janoušek z Campiri.