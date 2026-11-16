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Nadprůměrné mzdy, škola s budíčkem v půl šesté a kontroly v domácnostech. I tak fungovaly Baťovy závody

Historie
Dana Široká
Dnes
Pohled na Baťův mrakodrap od architekta Vladimíra Karfíka
Obuv vyrobená podnikem Tomáše Bati
Obuv vyrobená podnikem Tomáše Bati
Obuv vyrobená podnikem Tomáše Bati
Obuv vyrobená podnikem Tomáše Bati
Obuv vyrobená podnikem Tomáše Bati
Obuv vyrobená podnikem Tomáše Bati
Obuv vyrobená podnikem Tomáše Bati
Tomáš Baťa při cestě do Indie
Pohled na Baťův mrakodrap od architekta Vladimíra Karfíka
Obuv vyrobená podnikem Tomáše Bati
Obuv vyrobená podnikem Tomáše Bati
Obuv vyrobená podnikem Tomáše Bati
Obuv vyrobená podnikem Tomáše Bati
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Když Tomáš Baťa v září 1894 zakládal se sourozenci malou obuvnickou firmu, byl Zlín městečkem s necelými třemi tisíci obyvateli. O bezmála 40 let později jeho závody chrlily přes 36 milionů párů bot ročně. Baťa do nich vnesl vlastní pohled na řízení lidí a přeměnil město na průmyslovou metropoli. 

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Od narození „krále obuvi“ uplynulo letos v dubnu již 150 let. Tomu, že se z něj stane zdaleka nejvýznamnější podnikatel československé historie, přitom zpočátku nic moc nenasvědčovalo. 

Osmnáctiletý Tomáš rozjížděl podnik s bratrem Antonínem a sestrou Annou, přičemž první zádrhel se objevil téměř okamžitě. Kůže tehdy byla velice drahá a dluhy rostly. Firma toto období sice nakonec přečkala díky botám z plátna, jejichž výroba byla levnější, na skutečný rozjezd si ale Baťa musel počkat až do období první světové války, kdy si u něj rakousko-uherská armáda objednala na 50 tisíc párů vojenských bot.

Zdroj: Youtube.com

Britský magazín Monocle napsal, že mezi lety 1914 a 1918 se počet zaměstnanců jeho firmy zdesetinásobil – ze čtyř set jich najednou byly rovné čtyři tisíce. Po válce ale přišel tvrdý pád na zem, neboť armáda už boty nepotřebovala. Lidé v krizi šetřili a ve skladech se hromadilo zboží, o které nikdo nestál.

Zapeklitou situaci Baťa v roce 1922 vyřešil po svém – boty slevil na polovic. Na což doplatili především zaměstnanci, kterým musel na čas srazit mzdy o 40 procent. Na druhou stranu, jídlo a oblečení měli od podniku za poloviční ceny, takže určitým benefitům se mohli těšit i nadále.

Každá dílna hospodařila jako malá firma

Odvážný krok se Baťovi vyplatil, zákazníci se vrátili a firma se brzy dostala do čela tuzemského trhu s obuví. V polovině dvacátých let pak přišla další zásadní změna: Baťa podnik rozdělil na menší dílny a každou z nich nechal fungovat víceméně samostatně. Jednotky si vedly vlastní účetnictví a na jejich zisku se podíleli i dělníci. Měli tím pádem větší motivaci a na konečném výsledku jim záleželo stejně jako samotnému vedení. Nemluvě o tom, že si zároveň vydělali víc než jinde.

Koncem dvacátých let, když už byla v jeho podnicích zavedena pásová výroba, kterou okoukal v automobilce Henryho Forda během svých cest do USA, si dělník u Bati přišel na 39 korun denně, přičemž průměr v oboru byl o třetinu menší, jak uvedla studie historiků publikovaná v odborném časopise International Review of Social History. Ženy ovšem dostávaly jen zhruba 50 až 60 procent toho, co muži.

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Díky zavedeným opatřením firma velice rychle rostla, přičemž ve třicátých letech už zajišťovala 90 procent celorepublikového vývozu obuvi. Zároveň se stala největším plátcem daní v zemi – do roku 1935 se Československo hlavně jejím přičiněním vyšvihlo na první místo mezi světovými exportéry kožených bot.

Díky továrně město rostlo jako z vody

Z USA si Baťa nepřivezl jen nápady, jak vyrábět, ale i jak stavět. Když se dnes člověk projde bývalým továrním areálem, kde stálo přes 70 budov, pozná to hned. Tovární haly mají železobetonový skelet, v němž sloupy stojí v pravidelné síti vždy 6,15 metru od sebe, jak to podnikatel znal z amerických plánů. Stejným způsobem pak později budoval nemocnici, školy a další budovy.

A stavělo se bleskově: jednu čtyřpodlažní halu dělníci dokončili za 28 dní, přičemž když dokončovali nejvyšší patro, v přízemí už se vesele šily boty. Domky pro zaměstnance rostly také jako houby po dešti. Každá četa provedla jeden úkon a postupovala od baráku k baráku, zkrátka jako u pásu.

Zdroj: Youtube.com

Domečků z červených cihel nakonec vyrostlo přes 2 200 a více než 1 900 jich stojí dodnes. Na svoji dobu se navíc jednalo o poměrně přepychové bydlení – měly totiž splachovací záchod, který krátce po válce rozhodně nebyl samozřejmostí. Schodiště do patra bylo ale na druhou stranu extrémně úzké a strmé, takže se nábytek stěhoval oknem.

Díky Baťovi se navíc měnil Zlín jako takový. Zatímco na začátku 20. století v něm žily necelé tři tisíce lidí, v roce 1938 už jich bylo zhruba dvanáctkrát tolik.

Jaké byly stinné stránky právě v Baťových závodech?

O své lidi se Baťa staral, zároveň je chtěl vychovávat po svém. V roce 1925 otevřel školu práce pro zhruba čtrnáctileté učně, jejichž den začínal v půl šesté budíčkem a rozcvičkou. Po práci v továrně pak všichni zamířili na večerní kurzy a v devět už museli ležet v posteli. Přesto se do Zlína sjížděli mladíci až z Indie nebo Egypta.

Dohled nad životem zaměstnance navíc nekončil u bran továrny. Pro nás je to dnes nemyslitelné, ale tehdy bylo u Bati běžné, že domácnosti navštěvovaly pracovnice sociálního odboru a kontrolovaly, jestli je uklizeno, spíž dostatečně zásobená a předzahrádka upravená. V baťovských čtvrtích lidé nesměli chovat domácí zvířata ani si pěstovat vlastní zeleninu, protože měli po práci odpočívat.

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Baťa se nemazal ani s odbory. Když v roce 1906 vypukla ve Zlíně generální stávka, odmítl s nimi vyjednávat a sáhl po tvrdém řešení. „Tu stávku se rozhodl vyřešit po svém, když propustil polovinu svých zaměstnanců," popsal pro Radiožurnál historik Martin Jemelka.

Mrakodrap s kanceláří ve výtahu

Tomáš Baťa zahynul 12. července 1932 při letecké havárii v nedalekých Otrokovicích, firmu po něm převzal nevlastní bratr Jan Antonín. Právě za něj v roce 1938 vyrostla šestnáctipatrová správní budova číslo 21 od architekta Vladimíra Karfíka, které ve Zlíně nikdo neřekne jinak než „jednadvacítka“. Nejslavnějším prvkem je kancelář ředitele s telefonní ústřednou, umístěná přímo ve výtahu.

V té době už koncern dávno expandoval a Baťovy továrny, podniky a obchody fungovaly nejen v Evropě, ale i Americe, Asii a Africe. Oficiální web města Zlína píše, že Baťa v roce 1938 zaměstnával 65 064 lidí, z toho 41 814 v Československu.

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Po druhé světové válce se karta obrátila. Podnik byl v říjnu 1945 znárodněn a následně přejmenován na Svit. Zlín pak čtyři desetiletí nesl jméno Gottwaldov a boty se zde vyráběly ještě na přelomu tisíciletí. Dnes v jednadvacítce sídlí krajský úřad, v bývalých továrních halách najdete muzeum, galerii, knihovnu i kanceláře a k letošnímu výročí otevřel Památník Tomáše Bati novou expozici Vysněné město.

Kvůli požáru přišel Zlín o významnou budovu

Jubilejní rok 2026 naneštěstí nepřinesl jen oslavy. Ráno 9. července začal hořet sklad obuvi společnosti Vasky v jedenáctipatrové budově číslo 34, kterou na přelomu čtyřicátých a padesátých let navrhl baťovský architekt Vladimír Kubečka. Sloužila jako centrální sklad bot a do jejího nitra dokonce mohly vjíždět nákladní vlaky. Část budovy se při požáru zřítila a zbytek bylo nutné strhnout, zraněn ale naštěstí nebyl nikdo.

workshop ChatGPT

Pro město, které se k baťovskému dědictví hrdě hlásí na každém kroku, to byla bolestná rána. „Budova číslo 34 je nenahraditelná a vznikla tak historická škoda," nechala se pro ČTK slyšet historička umění Lucie Šmardová ze Zlínského architektonického manuálu.

Zdroje: new-east-archive.org, world.tomasbata.org, zlin.rozhlas.cz, zlinsky.denik.cz

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