Nadprůměrné mzdy, škola s budíčkem v půl šesté a kontroly v domácnostech. I tak fungovaly Baťovy závody

Od narození „krále obuvi“ uplynulo letos v dubnu již 150 let. Tomu, že se z něj stane zdaleka nejvýznamnější podnikatel československé historie, přitom zpočátku nic moc nenasvědčovalo.
Osmnáctiletý Tomáš rozjížděl podnik s bratrem Antonínem a sestrou Annou, přičemž první zádrhel se objevil téměř okamžitě. Kůže tehdy byla velice drahá a dluhy rostly. Firma toto období sice nakonec přečkala díky botám z plátna, jejichž výroba byla levnější, na skutečný rozjezd si ale Baťa musel počkat až do období první světové války, kdy si u něj rakousko-uherská armáda objednala na 50 tisíc párů vojenských bot.
Britský magazín Monocle napsal, že mezi lety 1914 a 1918 se počet zaměstnanců jeho firmy zdesetinásobil – ze čtyř set jich najednou byly rovné čtyři tisíce. Po válce ale přišel tvrdý pád na zem, neboť armáda už boty nepotřebovala. Lidé v krizi šetřili a ve skladech se hromadilo zboží, o které nikdo nestál.
Zapeklitou situaci Baťa v roce 1922 vyřešil po svém – boty slevil na polovic. Na což doplatili především zaměstnanci, kterým musel na čas srazit mzdy o 40 procent. Na druhou stranu, jídlo a oblečení měli od podniku za poloviční ceny, takže určitým benefitům se mohli těšit i nadále.
Každá dílna hospodařila jako malá firma
Odvážný krok se Baťovi vyplatil, zákazníci se vrátili a firma se brzy dostala do čela tuzemského trhu s obuví. V polovině dvacátých let pak přišla další zásadní změna: Baťa podnik rozdělil na menší dílny a každou z nich nechal fungovat víceméně samostatně. Jednotky si vedly vlastní účetnictví a na jejich zisku se podíleli i dělníci. Měli tím pádem větší motivaci a na konečném výsledku jim záleželo stejně jako samotnému vedení. Nemluvě o tom, že si zároveň vydělali víc než jinde.
Koncem dvacátých let, když už byla v jeho podnicích zavedena pásová výroba, kterou okoukal v automobilce Henryho Forda během svých cest do USA, si dělník u Bati přišel na 39 korun denně, přičemž průměr v oboru byl o třetinu menší, jak uvedla studie historiků publikovaná v odborném časopise International Review of Social History. Ženy ovšem dostávaly jen zhruba 50 až 60 procent toho, co muži.
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Díky zavedeným opatřením firma velice rychle rostla, přičemž ve třicátých letech už zajišťovala 90 procent celorepublikového vývozu obuvi. Zároveň se stala největším plátcem daní v zemi – do roku 1935 se Československo hlavně jejím přičiněním vyšvihlo na první místo mezi světovými exportéry kožených bot.
Díky továrně město rostlo jako z vody
Z USA si Baťa nepřivezl jen nápady, jak vyrábět, ale i jak stavět. Když se dnes člověk projde bývalým továrním areálem, kde stálo přes 70 budov, pozná to hned. Tovární haly mají železobetonový skelet, v němž sloupy stojí v pravidelné síti vždy 6,15 metru od sebe, jak to podnikatel znal z amerických plánů. Stejným způsobem pak později budoval nemocnici, školy a další budovy.
A stavělo se bleskově: jednu čtyřpodlažní halu dělníci dokončili za 28 dní, přičemž když dokončovali nejvyšší patro, v přízemí už se vesele šily boty. Domky pro zaměstnance rostly také jako houby po dešti. Každá četa provedla jeden úkon a postupovala od baráku k baráku, zkrátka jako u pásu.
Domečků z červených cihel nakonec vyrostlo přes 2 200 a více než 1 900 jich stojí dodnes. Na svoji dobu se navíc jednalo o poměrně přepychové bydlení – měly totiž splachovací záchod, který krátce po válce rozhodně nebyl samozřejmostí. Schodiště do patra bylo ale na druhou stranu extrémně úzké a strmé, takže se nábytek stěhoval oknem.
Díky Baťovi se navíc měnil Zlín jako takový. Zatímco na začátku 20. století v něm žily necelé tři tisíce lidí, v roce 1938 už jich bylo zhruba dvanáctkrát tolik.
Jaké byly stinné stránky právě v Baťových závodech?
O své lidi se Baťa staral, zároveň je chtěl vychovávat po svém. V roce 1925 otevřel školu práce pro zhruba čtrnáctileté učně, jejichž den začínal v půl šesté budíčkem a rozcvičkou. Po práci v továrně pak všichni zamířili na večerní kurzy a v devět už museli ležet v posteli. Přesto se do Zlína sjížděli mladíci až z Indie nebo Egypta.
Dohled nad životem zaměstnance navíc nekončil u bran továrny. Pro nás je to dnes nemyslitelné, ale tehdy bylo u Bati běžné, že domácnosti navštěvovaly pracovnice sociálního odboru a kontrolovaly, jestli je uklizeno, spíž dostatečně zásobená a předzahrádka upravená. V baťovských čtvrtích lidé nesměli chovat domácí zvířata ani si pěstovat vlastní zeleninu, protože měli po práci odpočívat.
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Baťa se nemazal ani s odbory. Když v roce 1906 vypukla ve Zlíně generální stávka, odmítl s nimi vyjednávat a sáhl po tvrdém řešení. „Tu stávku se rozhodl vyřešit po svém, když propustil polovinu svých zaměstnanců," popsal pro Radiožurnál historik Martin Jemelka.
Mrakodrap s kanceláří ve výtahu
Tomáš Baťa zahynul 12. července 1932 při letecké havárii v nedalekých Otrokovicích, firmu po něm převzal nevlastní bratr Jan Antonín. Právě za něj v roce 1938 vyrostla šestnáctipatrová správní budova číslo 21 od architekta Vladimíra Karfíka, které ve Zlíně nikdo neřekne jinak než „jednadvacítka“. Nejslavnějším prvkem je kancelář ředitele s telefonní ústřednou, umístěná přímo ve výtahu.
V té době už koncern dávno expandoval a Baťovy továrny, podniky a obchody fungovaly nejen v Evropě, ale i Americe, Asii a Africe. Oficiální web města Zlína píše, že Baťa v roce 1938 zaměstnával 65 064 lidí, z toho 41 814 v Československu.
Po druhé světové válce se karta obrátila. Podnik byl v říjnu 1945 znárodněn a následně přejmenován na Svit. Zlín pak čtyři desetiletí nesl jméno Gottwaldov a boty se zde vyráběly ještě na přelomu tisíciletí. Dnes v jednadvacítce sídlí krajský úřad, v bývalých továrních halách najdete muzeum, galerii, knihovnu i kanceláře a k letošnímu výročí otevřel Památník Tomáše Bati novou expozici Vysněné město.
Kvůli požáru přišel Zlín o významnou budovu
Jubilejní rok 2026 naneštěstí nepřinesl jen oslavy. Ráno 9. července začal hořet sklad obuvi společnosti Vasky v jedenáctipatrové budově číslo 34, kterou na přelomu čtyřicátých a padesátých let navrhl baťovský architekt Vladimír Kubečka. Sloužila jako centrální sklad bot a do jejího nitra dokonce mohly vjíždět nákladní vlaky. Část budovy se při požáru zřítila a zbytek bylo nutné strhnout, zraněn ale naštěstí nebyl nikdo.
Pro město, které se k baťovskému dědictví hrdě hlásí na každém kroku, to byla bolestná rána. „Budova číslo 34 je nenahraditelná a vznikla tak historická škoda," nechala se pro ČTK slyšet historička umění Lucie Šmardová ze Zlínského architektonického manuálu.
Zdroje: new-east-archive.org, world.tomasbata.org, zlin.rozhlas.cz, zlinsky.denik.cz