Na trávníku to kulhá, na Wall Street raketově roste. Co stojí za úspěchem Manchesteru United?

Během posledních několika let fanoušci Manchesteru United příliš důvodů k radosti neměli. Ačkoliv se vloni do jeho kádru vrátil hvězdný Cristiano Ronaldo, klub ze severu Anglie skončil v tabulce tamní nejvyšší fotbalové soutěže až na šestém místě, a přišel tak o účast v Lize mistrů. Jejich poslední titul v rámci Premier League se datuje do sezony 2012/2013, přičemž ani vstup do té letošní se nevydařil tak úplně podle představ. Aktuálně patří Rudým ďáblům pozice pátá, a ač mají jeden zápas k dobru, na momentálně vedoucí Arsenal ztrácejí šest bodů.





Chtělo by se říct, že rozporuplné výsledky na hřišti se negativně podepíšou pod hodnotu klubu jako takovou. Leč opak je pravdou. Akciím týmu, s nimiž se obchoduje na newyorské burze, se totiž daří náramně. Od začátku roku vzrostly o tři procenta, což sice na první pohled není mnoho, avšak s ohledem na to, o jak komplikovaný trh se jedná, jde ve skutečnosti o velmi dobrý výsledek. Tím spíš, když za poslední tři měsíce vystoupala hodnota akcií téměř o 35 procent.

Množí se spekulace o prodeji

Jedním z důvodů raketového nárůstu byl i nedávný tweet generálního ředitele Tesly a SpaceX Elona Muska. Nejbohatší muž světa v něm napsal, že si chce anglický tým koupit. Ačkoliv se později ukázalo, že miliardář pouze vtipkoval, mnoho lidí tomu zpočátku uvěřilo. Už dříve se totiž objevovaly různé spekulace, že američtí majitelé chtějí klub prodat.

V poslední době se akciím Manchesteru United relativně daří. Zdroj: Finance.yahoo.com V poslední době se akciím Manchesteru United relativně daří. Zdroj: Finance.yahoo.com

Tyto domněnky podpořil třeba Jim Ratcliffe, generální ředitel chemického gigantu Ineos. Ten minulý měsíc podle CNN uvedl, že by o koupi Manchesteru United měl velký zájem. V současnosti přitom tým vlastní rodina Glazerů, která ho koupila v roce 2005 za 790 milionů liber (tehdy za zhruba 33 miliard korun). Glazerovi se ve sportovním odvětví pohybují dlouhodobě, přičemž kromě anglického klubu jim patří třeba i tým NFL Tampa Bay Buccaneers.





Podle různých dřívějších vyjádření by o vlastnictví týmu měli zájem také někteří další světoví miliardáři. Manchester United má totiž nesmírně loajální fanouškovskou základnu a hraje v něm jeden z nejpopulárnějších fotbalistů současnosti – zmíněný Cristiano Ronaldo. Díky tomu klub generuje obrovské množství peněz z prodeje merchandisingu a vysílacích práv, což jej v očích případných kupců dělá velmi atraktivním.

Věrní fanoušci zajišťují výdělky

Právě vysílací práva na zápasy jsou velkým lákadlem pro mediální a technologické giganty. V posledních letech totiž mnoho lidí přechází k placeným streamovacím platformám, které neobsahují reklamy. Další část pak používá různé služby umožňující sledovat televizní pořady zpětně, díky čemuž se reklamám opět úspěšně vyhýbá. U živě vysílaných sportovních přenosů ale nic takového nehrozí, kvůli čemuž o ně mají společnosti enormní zájem.

Prodej upomínkových předmětů a souvisejících licencí představuje pro Rudé ďábly další značný výdělek. I přes nepříznivé výsledky na hřišti fanoušci svůj klub neopustili, a tak se očekává, že tyto příjmy letos porostou až o 40 procent. Mnozí experti si proto myslí, že akcie sportovních organizací jsou velmi dobrou investicí.

„Pokud prohráváte zápasy, určitě to ovlivní prodej vstupenek. I tak ale nejslavnější týmy vydělávají spoustu peněz, díky čemuž se jejich akcie koupit vyplatí,“ řekl Christopher Zook, ředitel společnosti CAZ Investments, jež se na investice do sportovních franšíz specializuje.

Podobných firem ovšem není mnoho, Manchester United je totiž jedním z mála velkých sportovních klubů, který má veřejně obchodovatelné akcie. V Evropě se kromě něj touto cestou vydala třeba německá Borussia Dortmund nebo italský Juventus Turín. Ostatní stojí stranou. Podle Zooka se to nicméně v příštích letech změní a s nárůstem angažovanosti fanoušků vstoupí na burzu i mnoho dalších významných týmů.