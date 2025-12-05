Na světě žije více miliardářů než kdy dříve. Může za to rostoucí valuace technologických firem a slibný vývoj na akciovém trhu

Počet nejbohatších lidí na světě s majetkem v hodnotě více než jedné miliardy dolarů (téměř 21 miliard korun) v roce 2025 opět vzrostl a vyšplhal se na vůbec nejvyšší úroveň v historii. Vyplývá to z nových dat významné švýcarské banky UBS, která množství superboháčů sleduje posledních deset let.
Podle aktuálních údajů na světě žije již přibližně 2 900 miliardářů, přičemž jejich majetek se pohybuje okolo 15,8 bilionu dolarů (asi 327 bilionů korun). Zajímavé přitom je, že letos došlo k druhému největšímu nárůstu počtu takto majetných lidí, jelikož oproti loňskému roku jich na celém světě žije o 287 více. Meziročně se navíc zvýšilo i jejich celkové bohatství, a to přibližně o 1,8 bilionu dolarů (asi 37 bilionů korun).
Za nárůstem počtu miliardářů stojí podle UBS hlavně značné ocenění technologických firem, ale také dědictví či zisky na akciových trzích. „Vidíme, že aktuálně dochází ke zrychlení růstu miliardářů, a to bez ohledu na způsob získání majetku,“ řekl pro list The Wall Street Journal John Mathews, vedoucí oddělení správy soukromého bohatství UBS ve Spojených státech.
Dochází k velkému transferu bohatství
Seznam podnikatelů, kteří se díky úspěchu své vlastní firmy v posledním roce stali miliardáři, je opravdu dlouhý. Podle UBS mezi ně patří třeba zakladatel biotechnologické a genetické společnosti Colossal Biosciences Ben Lamm, spoluzakladatel investiční firmy Stonepeak Partners Michael Dorrell, bratři Čangové z čínského restauračního řetězce Mixue Ice Cream and Tea nebo miliardář podnikající v odvětví kryptoměn Justin Sun.
Celkem 91 nových miliardářů své bohatství zdědilo, což se týkalo i 15 členů dvou německých farmaceutických rodin. „O velkém transferu bohatství mluvíme už více než 10 let, přičemž nyní se začíná více projevovat. Řekl bych ale, že jsme stále teprve ve druhé směně devítisměnového baseballového zápasu,“ doplnil Mathews.
Miliardáři se obávají cel a inflace
Součástí nové studie UBS byly i rozhovory s 87 jejími klienty, kteří do skupiny dolarových miliardářů patří. Z jejich výpovědí mimo jiné vyplynulo, že největší obavou asijských boháčů pro příští rok jsou cla, zatímco většina amerických miliardářů se pro změnu obává inflace nebo nepříznivých geopolitických událostí.
Dalším zajímavým zjištěním je fakt, že podle oslovených miliardářů letos klesla atraktivita Severní Ameriky jako nejlepšího místa pro investice v krátkodobém horizontu, a to z osmdesáti jedna procent v předchozím roce na aktuálních třiašedesát. Naopak investování v jiných regionech, jako je západní Evropa, Čína, zbytek Asie a Tichomoří je nyní o poznání lákavější představou.
Analýzou majetku nejbohatších lidí se nedávno zabývala i společnost Altrata. Podle jejích výpočtů na světě aktuálně žije zhruba 3 500 miliardářů, jejichž celkový majetek dosahuje hodnoty 13,4 bilionu dolarů (asi 278 bilionů korun). Zhruba třetina z nich přitom trvale pobývá ve Spojených státech, druhou nejčastější zemí je se 321 miliardáři opět Čína.