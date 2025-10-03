Na stovku obyvatel 2,6 milionu návštěvníků. Malebná nizozemská vesnice bude kvůli overturismu vybírat vstupné 17,5 eur

Mnoho populárních turistických lokalit po celém světě se v posledních letech potýká s dopady takzvaného overturismu, kdy daná místa navštěvuje až příliš mnoho lidí. Typickým příkladem jsou například velké evropské metropole jako Barcelona, Paříž nebo Benátky, přičemž poslední zmíněné město už dokonce zavedlo vstupné ve výši pěti eur (asi 120 korun) pro jednodenní výletníky.
Stejný problém ale dopadá i na mnoho malých obcí, kde už mnohdy turisté tvoří drtivou většinu lidí. Týká se to třeba historické nizozemské vesnice Zaanse Schans, která je známá svými malebnými větrnými mlýny. Ačkoliv v obci aktuálně žije pouze sto obyvatel, v loňském roce ji navštívilo rekordních 2,6 milionu lidí.
Mnozí místní si už léta stěžují na neúnosnou situaci, přičemž jejich pohár trpělivosti nyní definitivně přetekl. Obecní rada se totiž podle BBC rozhodla, že od jara příštího roku bude každému turistovi účtovat vstupné 17,50 eura (přibližně 425 korun), což by mělo alespoň částečně snížit jejich počty. Zároveň by si lidé měli vstupenky rezervovat online na konkrétní čas, což by mělo současné davy více rozptýlit.
Za vstupné postaví nové toalety
O tom, že turismus v Zaanse Schans je skutečně nutné regulovat, je přesvědčena třeba ředitelka místního muzea Marieke Verweijová. Podle ní je v posledních letech nárůst návštěvníků enormní, jelikož ještě v roce 2017 do vesnice zavítalo „jen“ přibližně 1,7 milionu lidí, zatímco letos už to pravděpodobně bude asi 2,8 milionu lidí.
„Tohle je skutečně malé místo, takže tu jednoduše nemáme prostor pro všechny ty turisty. Ještě horší navíc je, že někteří návštěvníci nevědí, že tu stále žijí lidé. Chodí tedy do jejich zahrad a domů, čůrají do zahrad, klepou na dveře, fotí se na nevhodných místech a používají selfie tyče, aby nahlédli do domů. Kvůli tomu už tu není žádné soukromí,“ shrnula Verweijová.
Kromě snížení počtu turistů obecní rada doufá, že peníze vybrané ze vstupenek pomůžou financovat údržbu větrných mlýnů či nezbytnou infrastrukturu, jako jsou například nové toalety. Pokud by přitom návštěvnost vesnice klesla jen na polovinu současného počtu, roční příjmy ze vstupného stejně dosáhnou zhruba 24,5 milionu eur (téměř 600 milionů korun).
Sto eur za celou rodinu je moc
Ačkoliv mnoho obyvatel Zaanse Schans zavedení vstupného vítá, ne všichni místní jsou z tohoto kroku nadšení. Týká se to především majitelů obchodů a restaurací, kteří se obávají, že plánované vstupné ohrozí jejich živobytí, jelikož po zaplacení poměrně drahé vstupenky už turisté nebudou chtít tolik utrácet za jejich výrobky a služby.
Souhlasíte se zavedením vstupného do Zaanse Schans?
„Je to hrozné. Bude to znamenat, že sem nebudou moci přijít lidé, kteří nemají dost peněz. Zároveň se domnívám, že přijdeme o spoustu zákazníků. Pokud totiž do vesnice přijede čtyřčlenná rodina, tak jen za vstupné a parkovné utratí kolem sta eur. Někteří lidé už tedy nebudou mít v rozpočtu moc peněz na pořízení dalších věcí,“ řekla Sterre Schaapová, která ve vesnici provozuje dárkový obchod.
Její slova potvrzuje rovněž turista Ishan, jež do Zaanse Schans dorazil až z Kanady. „Nevím, jestli bych zaplatil 17,50 eur, abych do vesnice mohl vstoupit. Je to trochu moc, jen za spatření několika větrných mlýnů,“ zkritizoval Ishan.
Podle obecní rady má poměrně drahou vstupenku částečně kompenzovat fakt, že v její ceně už bude zahrnut i vstup do místního muzea a do interiéru větrných mlýnů, za což nyní musí turisté platit zvlášť. Vedení Zaanse Schans tedy doufá, že poplatek za návštěvu vesnice jednak sníží počet turistů, a těm zbývajícím poskytne komplexnější zážitek z celé prohlídky.