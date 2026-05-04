Firmy si mohou po delší době opět vybírat. Na pracovní nabídky se hlásí o 60 procent lidí více než loni, uvádí průzkum StartupJobs

V Česku v posledních měsících dochází k mírnému ochlazení trhu práce. Potvrzují to nová data kariérního portálu StartupJobs, podle nichž firmy v letošním prvním čtvrtletí spíše vyčkávaly a nové pozice inzerovaly pomaleji, než tomu bylo dřív. Zájem uchazečů o práci se naopak díky menší nabídce zvýšil.
V lednu kariérní portál zaznamenal celkem 737 nových inzerátů a 15 558 přihlášek. O měsíc později objem nových nabídek klesl, avšak počet podaných žádostí o práci naopak vzrostl na 16 612. A co se března týče, v něm ve StartupJobs evidovali celkem 16 310 odeslaných reakcí na inzeráty, zatímco firmy nabídly jen 605 pozic. Z dat pak jasně vyplývá, že vyšší počet uchazečů je patrný napříč obory, ačkoliv nejvýrazněji ho pociťují firmy v technologických segmentech, kde byl nedostatek kandidátů dlouhodobým problémem.
„Na trh práce teď přicházejí lidé, kteří by za jiných okolností práci nehledali. Jsou mezi nimi jak zkušení vývojáři, tak i produktoví manažeři nebo marketéři, kteří v předchozích letech měli více nabídek, než dokázali zpracovat. Pro zaměstnavatele to znamená přístup ke kandidátům, na které by za standardní situace na trhu nemuseli narazit,“ uvedl Filip Mikschik, zakladatel a CEO StartupJobs.
Plošné zastavení náboru je špatné
Že v posledních měsících skutečně dochází k ochlazení pracovního trhu, potvrzuje i meziroční srovnání. V letošním prvním čtvrtletí reagovalo na jednu pracovní nabídku v průměru necelých 26 uchazečů, zatímco ve stejném období loni jich bylo o 10 méně. Meziročně se tak průměrný počet zájemců na jedno místo zvýšil o téměř 60 procent.
Za nárůstem počtu uchazečů stojí hned několik faktorů. V první řadě je to rostoucí nejistota na trhu práce, která mnoho lidí motivuje ke snaze o nalezení stabilnější pozice dříve, než se situace zhorší. Část kandidátů tvoří lidé, jež zaměstnání ztratili nebo o něj přišli v důsledku propouštění ve větších firmách. Další lidé pak přicházejí z odvětví, kde umělá inteligence rychle mění nebo ruší existující pracovní pozice.
Právě u firem, jež AI aktivně nasazují ve svých procesech, se proměňuje i to, koho hledají a jaké dovednosti od nových lidí vyžadují. „Klademe větší důraz na AI gramotnost a praktické porozumění tomu, jak umělou inteligenci využívat v každodenní práci. To očekáváme prakticky od všech nových kolegů. Část firem ale podle mě reaguje na současné dění příliš impulzivně. Plošné pozastavení náboru s očekáváním, že AI nahradí lidi, nedává dlouhodobě smysl. Umělá inteligence skutečně mění charakter práce, ovšem u seniorních rolí spíše zvyšuje nároky na rozhodování a integraci. Firmy, které nábor zastaví, si tedy vytvářejí problém do budoucna,“ vysvětlil Andrej Hájek, šéf technologické společnosti FLO.
Firmy mohou získat kvalitnější zaměstnance
Další věc, která se v posledních měsících zásadně mění, je časová dostupnost uchazečů o práci. Šest z deseti lidí totiž uvádí, že může nastoupit okamžitě, dalších zhruba třináct procent je připraveno začít do týdne a pouze každý osmý zájemce by potřeboval na nástup více než jeden měsíc. Z toho jasně vyplývá, že podniky mohou nové zaměstnance v případě potřeby najmout velice rychle.
„Zatímco řada firem nábor zpomaluje nebo dokonce propouští, Apify roste a nabírá nejvíce lidí ve své historii. U některých pozic, například u AI engineer rolí, kde bylo získávání top talentů dlouhodobě velmi obtížné, nyní evidujeme více kandidátů a zároveň i jejich vyšší kvalitu. Současně ale platí, že u vysoce specializovaných pozic, jako jsou Developer relations nebo Technical product management, zůstává na českém trhu kandidátů stále nedostatek. Pro Apify každopádně současný stav představuje příležitost získat ty nejlepší talenty v Česku,“ potvrdil Jan Čurn, spoluzakladatel a šéf zmíněné webscrapingové platformy.
S jeho názorem souhlasí i sám Mikschik, podle kterého by měly společnosti aktuální situace na trhu práce co nejvíce využít: „Firmy na nejistotu reagují přirozeně tím, že šetří. Nábor je často tou první věcí, již zastaví, protože se výsledek neprojeví okamžitě. Data ale ukazují, že na trh vstupují kandidáti, které jsme na něm roky neviděli a kteří dnes aktivně hledají nové místo. Až se trh vrátí k normálu, tenhle výběr už k dispozici nebude.“