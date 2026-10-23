Na Marsu možná našli vědecký svatý grál dokazující existenci dávného života. NASA ale neví, jak ho dopravit na Zemi

Je to jen malý kus horniny, pro vědce zabývající se vesmírem má ale mimořádný význam. I tak by se dal popsat nález z kráteru Jezero na Marsu, odkud rover NASA Perseverance odebral vzorek jménem Sapphire Canyon obsahující část skály s mnoha skvrnami. Výzkumníci po podobném nálezu dlouho toužili, protože takové skvrny na Zemi obvykle vznikají v důsledku mikrobiální aktivity. Jinými slovy, tato hornina by mohla přinést důkaz o tom, že na Rudé planetě kdysi existoval život.
„Myslím, že je to poprvé, co jsme na Marsu našli něco, co bychom mohli označit za potenciální biologický podpis. V současné době je tento kus horniny uzavřen uvnitř roveru Perseverance, kde čeká na návrat na Zemi,“ řekl CNN Adrian Broz, člen vědeckého týmu Perseverance a výzkumník v laboratoři planetárních povrchových procesů na Purdue University v Indianě.
Věříte, že na Marsu kdysi existoval život?
Samotný rover bohužel nemá přístroje schopné provést podrobnou analýzu, která by mohla stoprocentně potvrdit, že vzorek skutečně dokládá přítomnost života na Marsu. Zmiňované skvrny totiž mohly vzniknout i chemickými nebo geologickými procesy bez jakýchkoliv živých organismů – stejně jako tomu bylo u meteoritu Allan Hills 84001 objeveného v Antarktidě v roce 1984. Dopravit horniny na Zemi je proto v takovém případě naprosto zásadní.
Odloženo na neurčito
O tom, že bude nutné vzorky z Rudé planety nějakým způsobem dostat do USA, se samozřejmě ví už dlouho. Původně to měl zajistit program Mars Sample Return představený v roce 2020, jehož součástí mělo být několik misí pro odebrání horniny. Závěrečná mise v roce 2031 pak měla do vesmíru vystřelit jakousi skříňku o velikosti fotbalového míče, která by obsahovala všechny získané vzorky.
Bohužel se brzy ukázalo, že toto řešení je příliš komplikované, kvůli čemuž se plány na celý program postupně měnily. Ještě před čtyřmi lety se například počítalo s využitím jakýchsi malých vrtulníků, které měly vzorky z Perseverance vyzvednout v roce 2033. Nakonec ale ani toto řešení neprošlo. A ačkoliv se i poté objevilo několik různých návrhů počítajících s rozpočtem až 11 miliard dolarů (okolo 240 miliard korun) a vyzvednutím vzorků o dalších sedm let později, vedení NASA se rozhodlo celý program zrušit – navzdory skutečnosti, že za něj do té doby agentura utratila astronomických 2,5 miliardy (asi 54 miliard korun).
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Paradoxní přitom je, že sami Američané přiznali, že v současnosti nemají k dispozici žádnou jinou alternativu, jak vzorky na Zemi doručit. Uvedli pouze to, že chtějí na realizaci jednodušších a levnějších možností spolupracovat i se soukromými vesmírnými firmami a mezinárodními partnery.
Situace se mírně změnila až s nástupem nového šéfa NASA Jareda Isaacmana, který misi vyjádřil svoji podporu. „Myslím, že získání vzorků z Marsu může vést k nejvýznamnějšímu vědeckému průlomu v historii lidstva. Není pochyb o tom, že se pro vzorky vydáme, otázkou bude, jestli to bude s pomocí robotů nebo astronautů, a samozřejmě je zatím otázkou i časový rámec této mise,“ nechal se slyšet letos v srpnu. Jenže ani navzdory tomuto prohlášení dosud NASA žádný konkrétní plán nepředstavila.
Čínské vzorky nemusí stačit
Jedním z důvodů, proč by si Američané měli pospíšit, je současný vesmírný závod s Čínou. Tamní kosmická agentura totiž intenzivně připravuje misi jménem Tchien-wen-3, která by měla dopravit materiál z Marsu na Zemi kolem roku 2031. Peking tak může dosáhnout tohoto významného cíle dříve než Spojené státy, ačkoliv na rozdíl od nich ještě ani žádný odebraný vzorek horniny nemá. Pro USA by se navíc jednalo o potupu i proto, že už do výzkumu Marsu investovaly miliardy dolarů.
Jen o vesmírný závod nicméně nejde. Zásadní také je, že čínská mise nemusí přinést důkazy, po nichž vědci z celého světa tak touží. Tchien-wen-3 se totiž zaměří na jiné části Marsu, kde je sice rovněž velká pravděpodobnost získání slibných vzorků, ani to ale pochopitelně neznamená, že se je skutečně podaří nalézt. A i kdyby se to povedlo, stále se tak nepodaří odpovědět na otázku, co vlastně obsahují vzorky Sapphire Canyon.
Řada vědců tedy doufá, že NASA přeci jen přijde s plánem, který umožní horniny získané roverem Perseverance analyzovat co nejdříve. Jejich potenciál je obrovský, protože i kdyby nakonec biologický podpis neobsahovaly, otevřelo by to zásadní otázku: proč vznikl život na Zemi, a ne na Marsu, kde kdysi panovaly velmi podobné podmínky?
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„První žádosti NASA o financování počátečních studií programu na návrat vzorků z Marsu pocházejí už z roku 1978. To nám jasně ukazuje, jak dlouho se tohoto vědeckého svatého grálu snažíme dosáhnout,“ uzavřel Casey Dreier, šéf vesmírné politiky v Planetární společnosti.