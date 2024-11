Na jeden den v kůži CEO. Čeští studenti vysokých škol si vyzkouší, jaké to je být šéfem Sazky či Mastercard

Generace Z je často podceňovaná a označovaná za pohodlnou, či dokonce línou. Že tomu tak ve skutečnosti není a že se mezi ní nachází celá řada ambiciózních jedinců, má dokázat globální program CEOx1Day, který mladým lidem pootevírá dveře do světa vrcholového managementu. Do akce, jež se koná celkem ve 13 zemích světa, se letos poprvé zapojí i čeští studenti vysokých škol zaměřených na byznys, ekonomii, finance či právo. Ti si v březnu následujícího roku na jeden den „vyzkouší“, jaké to je být šéfem některé z významných společností.

„Věříme, že mezi mladými jsou ambiciózní a draví lidé, kteří potřebují své ambice živit,“ komentuje Pavla Gloserová, Client Partner z mezinárodní headhuntingové společnosti Odgers, jež zmíněný program do Česka přináší. Přihlásit se do něj mohou studenti třetích až pátých ročníků vysokých škol, a to v rozmezí od 1. listopadu do 12. prosince letošního roku.

Do projektu se v minulosti zapojily tváře významných společností, jako jsou KPMG, ASOS, Amazon, IKEA, Land-Rover, Coca-Cola či Amnesty International. Pokud jde o české generální ředitele, zkušenosti se studentům v prvním tuzemském ročníku rozhodli předat šéfové Sazky, Mastercard, Direct Fidoo, Bonami HOPI Holding či RSBC.





Korporát? Jen to ne!

Kromě toho, že budou mít představitelé mladé generace možnost nahlížet šéfům takříkajíc pod ruce, dostanou možnost zlepšit své leadership schopnosti a rozšířit vlastní síť kontaktů, která se jim na začátku profesní kariéry rozhodně může hodit. Cílem programu je zároveň ukázat generaci Z, že práce ve velkých společnostech, která je mnohdy démonizovaná, může přinášet i řadu pozitiv.

„Pro mladé lidi je dnes důležitá smysluplnost práce, flexibilita a růst. Ne vždy je pro ně první volbou práce v korporátu. V programu jim proto chceme ukázat, že může být naopak skvělou příležitostí pro kariérní růst,“ vysvětluje Gloserová. Velké firmy dle ní nabízí strukturované procesy i zajímavé příležitosti pro sbírání zkušeností. Navíc mají významný dopad na společnost i mimo byznys.

Pochopit smysl práce

Jaké je vést pobočku mezinárodní firmy, si v minulosti vyzkoušela třeba studentka Lenka Šebesta. Ta jeden den strávila s CEO belgické pobočky globálního operátora Telenet Johnem Porterem. „Spolu s ním jsem se účastnila nejrůznějších meetingů nebo jsme s jeho týmem navštívili několik oddělení. Velmi jsem ocenila, že se mi věnoval i individuálně a zodpověděl všechny mé otázky,“ popisuje.

Vedení Odgers si od programu slibuje, že mladí lidé nahlédnou do fungování firem v širší souvislosti a pochopí, jaký má zaměstnání smysl. Právě tyto věci si totiž mládež často představit neumí. „Každý zaměstnanec by měl chápat svoji roli v celkovém kontextu a smysluplnosti fungování firmy, jinak může začít pociťovat silnou demotivaci. U mladých lidí obzvlášť,“ dodává Gloserová.

Následně zdůrazňuje, že je to právě generace Z, tedy lidí narozených zhruba mezi lety 1995 až 2010, která se postupně stane hlavní pracovní silou trhu. A právě proto je načase s ní začít mluvit a naslouchat jejím potřebám.