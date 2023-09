Na hrady a zámky zdražování navzdory. Češi pomocí volnočasových poukázek platili více než loni, utráceli hlavně za kulturu

Volnočasové aktivity si Češi nenechávají upřít ani v době ekonomické nejistoty. Naopak se zdá, že zájem o tyto zážitky dokonce roste. Minimálně dle informací poskytovatele stravenek a dalších benefitů Edenred. Podle toho za odpočinkové aktivity Češi během července a srpna utratili o 22 procent více než loni, alespoň pokud jde o platby zprostředkované právě prostřednictvím poukázek.

„K vyššímu objemu částek utracených za volnočasové aktivity letos bezpochyby přispěla inflace. Zároveň ale mluvíme i o novodobém trendu, kdy se zaměstnanci učí využívat benefity jinak než jen pro vlastní potřeby. Ukazuje se totiž, že jsou velmi efektivním nástrojem, jak omezit dopad zvýšených výdajů na rodinné finance,“ komentuje Aneta Martišková, jež ve společnosti zastává jednu z vedoucích pozic.

Oblíbenost poukázek rostla hlavně v segmentu kultury, zejména pokud jde o nákup lístků a vstupenek, kde se objem transakcí meziročně zvýšil o 56 procent. Nejznatelnější byl tento trend u hradů, zámků a muzeí. Využití volnočasových benefitů v uvedených případech vzrostlo na více než osminásobek.

Výdaje na dovolenou na vzestupu

Vzkvétající zájem o kulturu pak potvrzuje i Národní památkový ústav, podle kterého se na tuzemské památky v jeho správě vydalo na 1,9 milionu Čechů, a to jen během prázdnin. Pokud jde o celkovou návštěvnost za letošní rok, ta se vyšplhala na 3,3 milionu, což je o osm procent více než loni.





„Největší meziroční nárůst návštěvnosti zaznamenaly památky po obnově – hrad Kunětická hora, kláštery Kladruby a Plasy či zámek Telč. O 70 procent více turistů zavítalo na zámek Valtice a o polovinu víc lidí než loni přijelo na zámek Ploskovice,“ uvádí NPÚ na svých stránkách. Kromě návštěvnosti však rostla též cena vstupného, a to v průměru o desetinu.

Volnočasové benefity zaměstnanci během prázdnin využívali také k úhradě odpočinku. Za ten meziročně utratili o 17 procent více. Obecně si Češi na letní dovolenou v tuzemsku letos vyčlenili v průměru 8363 korun za osobu, což oproti roku 2022 představuje nárůst o 1150 korun. Konkrétně za služby, kam spadá mimo jiné i návštěva památek, zaplatili 1414 korun, jak vyplývá z údajů agentury Czech Tourism.

A co víc, zdá se, že v rostoucím trendu bude tento segment pokračovat i na podzim. Na dovolenou v aktuálním ročním období Češi vydají dalších 6371 korun, tedy o necelých 460 korun více než v předchozím roce. Nejvíce výletníků údajně zamíří do Jihočeského a Jihomoravského kraje.

Za dětský tábor i pomůcky do školy

Další významnou položkou, která v létě zaznamenala nárůst, jsou dětské tábory. Za ně lidé s pomocí benefitů meziročně utratili o polovinu více. S rychle se blížícím koncem prázdnin také stouplo využití benefitů v oblastech souvisejících s návratem dětí do škol. O téměř pětinu více než v loňském roce utratili Češi za knihy, učebnice a pracovní sešity. Mírně naopak klesla obliba jazykových kurzů.

„Dlouhodobě se zasazujeme o to, aby zaměstnanci měli v rozhodování, jak své odměny uplatní, co největší volnost. Volnočasové benefity totiž v moderní společnosti platí především za důležitý nástroj sociální mobility,“ říká Martišková.

I přes rostoucí objem transakcí se nicméně nedá říct, že by obliba stravenek a volnočasových benefitů stoupala. Alespoň podle generálního ředitele společnosti Welcome to the Jungle Honzy Klusoně. „Přestože v poslední době kvůli inflaci a zdražování jídel v restauraci mohou být stravenky příjemným benefitem, tak o ně zájem padá dlouhodobě,“ uvádí pro Euro.cz s tím, že mnohem žádanější jsou odměny ve formě peněž či takzvaných soft benefitů, kam spadá třeba home office, neomezené dovolená, čtyřdenní pracovní doba či péče o fyzické a duševní zdraví. Zejména mladá generace pak vítá rovněž možnost vzdělávání.

Na druhou stranu Klusoň uznává, že v některých případech mohou být stravenky stále atraktivní. Typicky třeba u profesí, kde nelze aplikovat flexibilní pracovní dobu či práci z domova. „Tam pak stravenky uvítají, jelikož je to dodatečná odměna finančního rázu, která obzvlášť v době zdražování potěší,“ uzavírá.