Na hlasové asistenty v e-commerce si ještě počkáme. Chybí podpora pro aplikace třetích stran, míní Kováč z Luigi’s Boxu

Google, Siri a Alexu znáte. Toto slavné trio i další populární hlasoví asistenti se ve světě pomalu stávají každodenními pomocníky. Jejich používání se těší rostoucí popularitě především za oceánem, kde je alespoň jednou měsíčně využije více než třetina obyvatel, v případě mileniálů až dvě třetiny. A i přes potenciální zpomalení růstu trendu se očekává, že koncem roku 2025 bude na technologie tohoto typu zvyklá bezmála polovina Ameriky.

Zatím to vypadá, že současní aktivní uživatelé jsou zvyklí hlasem ovládat spíše jednotlivá zařízení IoT pro chytré domácnosti. Na své přístroje mluví zejména za účelem poslechu hudby, spouštění aplikací, filmů, zpráv či počasí. To by se teoreticky mohlo změnit, protože v hlasových asistentech leží skrytý potenciál, který by jednoho dne mohl představovat nemalou výhodu na trhu.

Diktované nákupy

Představte si svět, ve kterém nadiktujete do mobilních aplikací kompletní nákupní seznam, aniž byste museli hledat cokoli na displeji mobilu. To už je pro mnohé běžnou realitou: prostřednictvím hlasových asistentů, jako jsou Google Assistant, Amazon Alexa či Apple Siri, mohou pohodlně nakupovat ve vybraných zahraničních e-shopech. Kupříkladu na platformě Amazon Echo s pomocí asistenta Alexa stačí říct: „Alexo, kup mi zubní pastu,“ nebo „Alexo, přidej zubní pastu do košíku“. A Alexa poté najde produkt, který chcete, přidá ho do košíku nebo vás provede dalšími kroky k zaplacení.

Je to dokonce tak jednoduché, že nákup může provést i vaše návštěva nebo potomci, což vede kolikrát k velmi zajímavým situacím. Jedna americká maminka například díky této funkci, kterou objevily její děti, před lety obdržela nečekaný balíček v ceně 700 dolarů. Situaci je samozřejmě možné předejít, protože před každým nákupem musíte celou akci manuálně potvrdit, ale při troše nepozornosti je oheň na střeše.

To je ovšem příběh, který se může psát zatím pouze za hranicemi. Po dlouhé rešerši jsem zjistil, že žádný český e-shop dosud napojení na hlasové asistenty nemá a neumožňuje, aby se do něj nějaký dostal. Je to proto, že v Česku a na Slovensku zatím chybí v asistentech plnohodnotná podpora lokálních jazyků. A z toho důvodu zřejmě dosud neexistuje ani podpora ze strany internetových obchodů. To by se ovšem s rychlým vývojem technologií mohlo časem změnit.

Hudba budoucnosti pro e-commerce?

Hlasové nakupování může být výhodou zejména v případě opakovaných nákupů potravin, kosmetiky a dalšího spotřebního zboží z e-shopů. Při nákupu nábytku, elektroniky nebo oblečení je představa využití mluvených pokynů méně pravděpodobná, ale uplatnit se může i zde, například pro usnadnění procesu objednávky nebo vyzvednutí zboží.

Hlasový asistent může dále zjednodušit vyhledávání nejlepších cen, nejbližších obchodů a špičkového zboží v kombinaci s umělou inteligencí, která na základě historických dat nabídne nejpravděpodobnější produkt. Toho už jsou dnes zářným příkladem nástroje na optimalizaci vyhledávání a doporučování produktů, které zákazníkovi pomáhají najít zboží na míru a dokážou si díky strojovému učení poradit s nejčastější příčinou vyhledávání bez výsledků – překlepy, cizojazyčnými slovy, jednotným a množným číslem či slangovými výrazy. Hlasoví asistenti tak například budou moci získat informace o dostupnosti zboží nebo vyřídí objednání k lékaři, k holiči či do servisu. Pokud je budeme dostatečně používat.

Ostatně, právě neochota využít hlasové asistenty by nakonec mohla být hlavním problémem. Příležitostí nerušeně mluvit je totiž několikanásobně méně než u psaného textu nebo při prohlížení internetu. V dopravních prostředcích, v přeplněné kanceláři nebo na ulici touží diktovat nákupní seznamy nahlas jenom málokdo, ačkoli teoreticky to proveditelné je. Stejné je to v knihovně či ve škole. A od toho se pak odvíjí i nabídka ze strany tvůrců aplikací a vlastníků e-shopů.

Kvůli nízké míře používání a omezenému trhu například chybí byznysová motivace vytvářet lokalizované jazykové verze, což může do budoucna zásadně zpomalit adopci těchto technologií například v Česku a na Slovensku. Zkrátka celá situace aktuálně stojí a padá na absenci někoho ambiciózního, kdo by udělal první krok.

Přesto si myslím, že se správnou podporou by hlasové vyhledávání mohlo být pro uživatelský zážitek z nákupu přínosem ve chvílích, kdy to vhodné je. V současnosti by snaha implementovat technologii do e-shopu byla sice zbytečná, ale v budoucnu bude možná představovat zajímavou konkurenční výhodu. Obzvlášť ve chvíli, kdy by aplikaci jako asistenta představil některý z větších hráčů na poli vyhledávání a doporučování produktů pro e-commerce, čemuž nahrává i rychlý posun ve vývoji umělé inteligence a strojového učení v poslední době jako ChatGPT. Cesta k tomu, abychom hlasové asistenty mohli začít naplno používat k nákupům, však bude ještě dlouhá.