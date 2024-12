Na dovolenou šestkrát do roka? Proč ne. EliteVoyage prozradila, jak cestují nejbohatší Češi. Nejvíce je láká Itálie

Život je bohatý. A když jste bohatí i vy, může být ještě bohatší. A tak zatímco většina zdejší populace šetří a těší se na dovolenou celý rok, ti nejmajetnější si ji za tu stejnou chvíli dopřejí v průměru šestkrát. Vyplývá to z nově zveřejněné zprávy Luxury Travel Report 2024, jež vychází z analýzy klientských dat tuzemské cestovní kanceláře EliteVoyage.

Zajímavé je, že i když by se mohlo na první pohled zdát, že dovolená v Evropě zřejmě pro nejbohatší Čechy nebude úplně to pravé a že by své volno nejraději trávili na nějaké bíle zbarvené pláži kdesi na Tahiti uprostřed Tichého oceánu, opak je pravdou. Nejpopulárnější dovolenkovou destinací zmíněné sorty lidí je, možná trochu překvapivě, Itálie. Hned za ní pak následují Spojené státy a poté Španělsko.

Outstream Placeholder

„V oblíbenosti destinací jasně vede Itálie, což je dáno tím, že jde o destinaci mnoha tváří. Má skvělou gastronomii, moře, pestrý výběr lokalit, hotelů, dobré služby, možnosti privátních vil,“ přibližuje šéf dotčené cestovní kanceláře Petr Udavský s tím, že bohatí na Apeninský poloostrov cestují po celý rok – v létě k moři, během zimních měsíců do hor.

Že fenomén dolce vita movitým Čechům skutečně přirostl rostl k srdci, dokládá i výčet evropských měst, ve kterých své volno tráví nejraději. Je to totiž právě Řím, jenž se umístil na samotném čele žebříčku. Druhá příčka patří Paříži, třetí skončil Londýn. Z mimoevropských metropolí je pak v kurzu Dubaj – byť už o něco méně než v minulosti –, dále New York a Miami.





„Dubaj se oproti předchozímu roku výrazně propadla, což je zapříčiněno tím, že ji lidé již znají, řada z nich si ji užila během pandemie a v uplynulém roce vyhledávali jiné možnosti. I tak ale stále patří mezi 10 nejžádanějších destinací high-end cestovatelů,“ říká Udavský.

Místo pompézních hotelů privátní vily

Movití Češi tráví na dovolené v průměru devět nocí. Což je podle Udavského více než v uplynulých letech, kdy převládaly spíše týdenní pobyty: „Souvisí to i s tím, že na svých cestách chtějí mít více zážitků a aktivně poznávat navštívená místa. Roste také zájem o wellness pobyty či longevity procedury. Výjimkou nejsou ani několikatýdenní pobyty zaměřené na celkovou regeneraci těla.“

Určitá změna trendu nastává dle šéfa EliteVoyage i v tom, kde jsou bohatí Češi během dovolené ubytováni. Velké pompézní hotely jsou podle něj již tak trochu pasé, v současnosti se jejich oblibě těší především privátní vily a horské chalety, které přeci jen umožňují daleko větší pocit soukromí.

Na dovolenou se Smartwings

Zhruba každá jedna z pěti dovolených, kterou nejbohatší Češi u EliteVoyage poptávají, se dá označit jako poznávací, zážitková či expediční. Jinými slovy, své volno tito lidé nemusí nutně trávit poleháváním na pláži či sluněním se na jachtě, řada z nich chce naopak okusit i nějaké to dobrodružství.

Za tímto účelem pak nejčastěji míří na sopečné souostroví Galapágy, ale také do Rwandy, která nabízí skvělé podmínky pro pozorování horských goril, na návštěvu bhútánských chrámů či za krásami Islandu, jenž má od všeho něco. Pětici nejoblíbenějších přírodních destinací pak uzavírá Nový Zéland. V zemi Pána prstenů se movití našinci rádi oddávají třeba jízdě na kajaku, výletům na horských kolech, vyhlídkovým letům ve vrtulníku, ale například i obyčejné turistice.

A jak se do těchto koutů světa dopravují? Kupodivu čím dál častěji běžnými aerolinkami, jejichž služby volí tři pětiny českých high-end cestovatelů. Nejčastěji přitom spoléhají na dopravce Emirates, Austrian Airlines, ale i české Smartwings.

„Do řady evropských míst začaly letos létat přímé lety z Česka, někteří klienti tak dali přednost klasickým aerolinkám před privátními letadly. Průměrná cena privátního zpátečního letu se letos zvedla z loňských 485 tisíc korun na 523 tisíc korun,“ doplňuje Udavský.