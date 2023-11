Výplaty pro 300 tisíc zaměstnanců. Po akvizici Alfa Software se chce RSM stát českým lídrem v oblasti mzdových a personálních řešení

Poradenské společnosti RSM se na tuzemském trhu nebývale daří. Firma roste zhruba dvouciferným tempem a do roku 2030 hodlá objem svého byznysu zdvojnásobit. Přispět k tomu má i aktuální akvizice klatovské Alfa Software, která vyvíjí, prodává a servisuje počítačové programy určené ke zpracování mezd a docházky. Do portfolia RSM se tak nově dostane třeba mnoho středních a základních škol, školek, nemocnic a úřadů.

„Alfa Software v létě oslavila 20 let od svého založení a na výsledky naší práce jsem dnes hrdá já i moji kolegové. Aktuálně náš tým pečuje o 2200 klientů, kterým pomáháme úspěšně zvládat problematiku mzdové a personální agendy,“ uvádí zakladatelka zmíněné společnosti Eva Maurerová s tím, že RSM v ní díky akvizici získalo stoprocentní podíl.

„Jsem si jistá, že ve zkušených rukou globální značky čeká Alfa Software další rozvoj a skvělá budoucnost. Součástí týmu ale zůstanu ještě minimálně rok, abych přispěla k hladkému přechodu pod značku RSM,“ doplňuje.





Mzdové softwary potřebují modernizaci

Pro RSM se nejedná o první investici do tohoto odvětví. Už před čtyřmi roky společnost odkoupila české vývojáře Nugget SW, kteří se soustředili na vývoj řešení pro středně velké a velké komerční společnosti. Po spojení s Alfa Software tak budou HR služby skupiny RSM zaměstnávat více než 100 lidí a již v letošním roce by měly generovat průměrný obrat téměř 150 milionů korun.

„Akvizice Alfa Software je skutečně významným krokem, který nás motivuje k dalšímu rozvoji. Věřím, že pro klienty Alfa Software bude zajímavá možnost využít našich dalších služeb a stávající klienty RSM může zaujmout nový mzdový či docházkový systém a řešení více služeb pod jednou střechou,“ tvrdí řídící partnerka RSM Monika Marečková.

Nová akvizice každopádně podle ní dokazuje i to, že tuzemský trh personálních a mzdových systémů čekají v nejbližší době zásadní změny: „Transformace je skutečně nevyhnutelná. Mnohé z aktuálně používaných mzdových softwarů totiž pochází z 90. let a současným potřebám firem už jednoduše nestačí. Zakladatelé tak často stojí před rozhodnutím, zda investovat desítky milionů do modernizace, nebo společnost prodat a nechat to na jiných.“

Klienti se změn bát nemusí

Díky nákupu Alfa Software má RSM ambici stát se nejsilnějším hráčem v oblasti mzdových a personálních systémů na celém českém trhu. Na mnoha různých řešeních od této poradenské společnosti totiž budou záviset mzdy více než 300 tisíc tuzemských zaměstnanců.

Kromě nich a problematice docházek se ale RSM věnuje také fúzím a akvizicím, oceňování, daňovému poradenství nebo poskytování účetních a technologických služeb. Aktuálně se tedy na produkty této společnosti spoléhá více než 1230 klientů, mezi něž patří například Albert, Microsoft, Hewlett-Packard, Packeta International, Seznam.cz či Productboard.

Zákazníci využívající služeb společnosti Alfa Software se ale nemusí bát žádných nepříjemných změn. Klatovskou firmu čeká v příštím roce pouze rebranding, ve vztahu k zaměstnancům či ke klientům se nic zásadního měnit nebude. „Díky velikosti našeho mzdového týmu se však chceme stát ještě atraktivnějším zaměstnavatelem pro ty, kdo uvažují o kariéře v odvětví IT či účetních a poradenských služeb,“ uzavírá Marečková.