Muskova vize se nenaplnila. Prodeje Cybertrucků od Tesly zůstávají na míle daleko za původním očekáváním

Cybertruck, futuristicky vypadající elektrický vůz z nerezové oceli, se měl stát jedním ze symbolů dominance společnosti Tesla. Zájem o toto auto vskutku jedinečného vzhledu byl dokonce tak veliký, že ještě před samotným zahájením sériové výroby počet rezervací od zákazníků překonal jeden milion kusů. Zdálo se tedy, že Tesla našla opravdovou díru na trhu a že Cybertruck sklidí obrovský komerční úspěch.
Nyní, po zhruba dvou letech od prvních realizovaných dodávek, je ale zřejmé, že popularita těchto aut zůstává daleko za původním očekáváním. Podle Business Insideru to dokládají nejnovější údaje od společnosti Cox Automotive, z nichž vyplývá, že Tesla loni ve Spojených státech prodala pouze 20 237 cybertrucků.
Výše uvedené číslo představuje zhruba polovinu prodejů z roku 2024. Pokud se navíc podíváme na data z posledního čtvrtletí roku loňského, zjistíme, že počet prodaných cybertrucků meziročně klesl dokonce o 68 procent. Zakladatel a šéf Tesly Elon Musk přitom v minulosti prohlásil, že jeho cílem je prodávat zhruba 250 tisíc aut ročně, což znamená, že původní plány a dnešní realita si zůstávají na míle vzdálené.
Cybertruck zdražil na dvojnásobek
Za poklesem zájmu o Cybertruck stojí podle odborníků celá řada faktorů, přičemž asi tím nejzásadnějším jsou opakované technické problémy vozu. Tesla musela v uplynulých dvou letech přistoupit k celkem deseti svolávacím akcím, při nichž byly opraveny třeba pedály plynu, které se mohly zaseknout, a tím tak způsobit neúmyslné zrychlení vozu.
Desítky tisíc cybertrucků byly ale svolány i kvůli riziku, že se při jízdě uvolní vnější lišta vyrobená z nerezové oceli, nebo vinou závady na obřím stěrači, jehož elektromotor se mohl přetížit a poškodit. Ačkoliv v mnoha ostatních případech se podařilo problémy vyřešit pouhou aktualizací softwaru, dění kolem Cybertrucku vyvolalo u mnoha zákazníků obavy, zda lze vůbec vůz považovat za dostatečně bezpečný a spolehlivý.
Další poměrně nepříjemnou vlastností Cybertrucku je jeho vysoká pořizovací cena. Když Musk auto v roce 2019 poprvé představil, sliboval, že bude stát asi 40 tisíc dolarů. První modely ale nakonec zákazníky vyšly na téměř dvojnásobek, přičemž v podobných relacích (tedy za zhruba 80 tisíc dolarů, respektive takřka 1,7 milionu korun) se ceny nejlevnějších modelů pohybují i dnes.
Velké elektrovozy netáhnou
Prodejům Cybertrucku rozhodně nepomohl ani sám čtyřiapadesátiletý Musk. V souvislosti s jeho blízkým vztahem s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, a také s kontroverzními kroky, k nimž nejbohatší muž světa přistoupil v čele ministerstva pro vládní efektivitu (DOGE), se část zákazníků rozhodla, že už auto od Tesly nechtějí. Mnozí majitelé cybertrucků si navíc stěžovali, že jejich vozy se stávaly terčem vandalů, což pravděpodobně souviselo právě s Muskovým politickým působením. Všechny tyto faktory následně vedly k tomu, že z původního milionu rezervací byla naprostá většina z nich, konkrétně zhruba 950 tisíc, zrušena.
Nutno nicméně podotknout, že za rapidním poklesem objednávek Cybertrucku pravděpodobně do značné míry stojí i celkový vývoj v automobilovém odvětví – zájem o velké elektrické vozy obecně není takový, jaký by si jejich výrobci představovali. Třeba Ford nedávno v souvislosti s nižšími prodeji elektromobilu F-150 Lightning rozhodl, že ho doplní hybridním pohonem, což má značně prodloužit dojezd. A tempo přechodu na elektromobilitu zpomalily i další automobilky, jako je například General Motors (GM) nebo Stellantis.
Tesla situaci příliš neřeší
Na rozdíl od konkurence má Tesla co do možností, jak nastalou situaci s propady prodejů řešit, jednu poměrně zásadní nevýhodu. Jelikož vyrábí výhradně elektromobily, její manévrovací prostor je de facto nulový. Další komplikaci pak představuje skutečnost, že trh pro Cybertruck je o poznání menší.
Jeho mohutná konstrukce z nerezu a ostré hrany totiž nesplňují regulace v Číně a v zemích Evropské unie, což znamená, že Muskova automobilka na těchto významných trzích vůz oficiálně prodávat nemůže. Zatím proto se svým Cybertruckem expandovala pouze do několika zemí, k nimž patří Mexiko, Kanada nebo státy Perského zálivu.
Podle odborníků by mohla prodeje Cybertrucku navýšit třeba jeho menší verze za nižší pořizovací cenu, vedení firmy ale zatím žádné takové plány nepředstavilo. Navíc se zdá, že samotného Muska nízký zájem zákazníků o unikátní auto nijak zvlášť netrápí. „Cybertruck je prostě neuvěřitelné vozidlo – to nejlepší od Tesly,“ napsal miliardář v prosinci na sociální síti X.