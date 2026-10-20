Za futuristickou Muskovou vizí s „létající“ Teslou se skrývá problém, který ohrožuje celý Západ

Představení nového „létajícího“ vozu Tesla Roadster bylo nebývalou podívanou. Záběry, na nichž sportovní auto, kombinující design Lamborghini a stíhačky, přeskakuje řadu zaparkovaných vozidel, a ještě se během toho otočí kolem své osy, působily spíše jako z vědecko-fantastického filmu a zaujaly nadšence po celém světě. Elon Musk tímto teatrálním kouskem zároveň všem připomněl, že stále patří k největším vizionářům současnosti.
Nejbohatší muž světa slibuje, že nové auto se začne vyrábět v roce 2028 a svým zákazníkům nabídne i mnoho dalších přelomových funkcí. Jak ale upozorňuje sesterská Autobible, Tesla v minulosti termíny opakovaně nedodržovala. Používání létajících aut v běžném provozu je navíc stále naprostou utopií, kterou bude z mnoha různých důvodů velmi obtížné zrealizovat.
Zda a kdy budou po našich ulicích létat první auta, je každopádně do určité míry vedlejší. Podle The Wall Street Journal je totiž pro celý automobilový průmysl mnohem zásadnější to, co Muskova novinka symbolizuje. A příliš optimistické zprávy to nejsou.
Čínské auto je levnější skoro o čtvrt milionu
Představení Roadsteru podle odborníků znovu potvrdilo, že Musk už víceméně vzdal navrhování aut pro běžné lidi. V poslední době se totiž věnuje hlavně přetvoření Tesly v robotickou společnost. Důvodem tohoto kroku je samozřejmě stále se stupňující konkurence z Číny. Tamní automobilky jsou totiž podle nejbohatšího muže světa natolik dobré, že mnoho západních firem jim bez vládních zásahů, tedy například bez dotací či dovozních cel, už nemůže konkurovat.
Stále dominantnější pozici čínských automobilek přitom kromě Muskových vyjádření potvrzují i záběry z pařížského autosalonu, který skončil minulou neděli. Mnozí novináři se shodli, že na nich bylo tolik vozů z Číny, že celá akce připomínala spíše autosalony v Šanghaji nebo Pekingu.
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Podle odborníka na automobilový průmysl Micheala Dunnea čínští výrobci v uplynulých letech výrazně těžili z rozsáhlé vládní podpory, díky níž mohli čerpat levné úvěry, bezplatně získali pozemky pro stavbu továren, a zároveň měli k dispozici levné energie a vyškolené pracovníky. Z původně okrajového odvětví se tak stal gigant, který nyní může pohltit velkou část konkurence ze Západu. O tom ostatně svědčí i fakt, že výroba elektromobilu v Číně stojí podle dat konzultační firmy AlixPartners asi o 11 tisíc dolarů (zhruba 239 tisíc korun) méně než v Evropě.
„Čínská výroba komoditizuje auta a snižuje náklady, takže s nimi nikdo nemůže konkurovat. Západním firmám už zbývá jen posunout se na vrchol segmentu či do specializovaných odvětví, jinak budou vytlačeny,“ popsal svoji nepříliš optimistickou předpověď Dunne.
Právě přesunutí se do specializovaného odvětví – v tomto případě létajících aut – je něco, o co se nyní Musk podle některých lidí z oboru snaží. Podobným směrem ale samozřejmě míří i podnikatelovy snahy o autonomní a robotická vozidla, jako je třeba Cybercab.
Luxusní vozy či autonomní řízení
Ačkoliv ostatní západní automobilky zatím svá vlastní létající či robotická auta představit neplánují, minimálně některé z nich začínají o budoucnosti uvažovat dost podobně. Třeba Porsche, jež čelí dramatickému poklesu prodejů v Číně, nedávno představilo svůj vlastní plán na úspěch. Ten místo pouhého nárůstu prodejů počítá především s posílením segmentu dražších a luxusnějších vozidel, jako je třeba nové Mission S.
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Jestli se současné ambiciózní plány Porsche či Tesly stanou skutečností, a tedy zda se jim specializace vyplatí, se nyní samozřejmě odhaduje poměrně těžko. Je ale jasné, že s rychle rostoucí čínskou konkurencí může být každá výhoda, která ještě západním firmám zůstane, klíčová. A to dokonce i pro jejich samotné přežití.