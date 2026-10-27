Potenciálně největší fúze v historii nabírá konkrétnější obrysy. Co Musk spojením Tesly a SpaceX sleduje?

Pakliže by se obě společnosti skutečně sloučily, jednalo by se o největší fúzi v historii, neboť tržní hodnota Tesly činí zhruba jeden a půl bilionu dolarů (32,6 bilionu korun), zatímco SpaceX se oceňuje dokonce na biliony dva (43,5 bilionu korun). Podle Muska už transakci posuzují zvláštní výbory, její uskutečnění však není jisté a bude vyžadovat souhlas akcionářů Tesly. Proti spojení by přitom mohly hrát roli obavy investorů, že v mnohem větší a složitější společnosti získají menší vlastnický podíl.
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Z jiného úhlu pohledu by každopádně fúze smysl dávala. Obě firmy mají řadu společných technologických zájmů, od čipů přes umělou inteligenci až po robotiku. Samotná Tesla vyvíjí autonomní řízení a humanoidní roboty Optimus, SpaceX zase rakety, satelity a datová centra.
Fúze je reálná, rozhodnou ale akcionáři
Možné spojení považuje za prakticky nevyhnutelné například poradce analytické společnosti The Futurum Group David Nicholson. „Podle mého názoru je to stoprocentní. Jde jen o to, kdy k tomu dojde,“ řekl. Sám Musk se ale během středečního hovoru s investory po zveřejnění výsledků Tesly snažil tato očekávání krotit. „Připadám si, jako bych stepoval v minovém poli,“ dodal s tím, že prohlásit fúzi za jistou by podle něj bylo přehnané.
Pozornost na možné propojení obou firem přitáhl již zmíněný nový Roadster, který Nicholson označil za „symbolické ztělesnění“ možné fúze. O té by nicméně museli rozhodnout akcionáři Tesly, přičemž pro musí hlasovat alespoň polovina z nich – což je i podle Muska „poměrně vysoká překážka“.
Navzdory tomuto faktu se řada analytiků domnívá, že se nejbohatšímu muži světa avizovanou fúzi v příštích letech skutečně prosadit podaří. Akcionáři by mohli podle Dana Sheehana ze společnosti Telos Wealth Advisors ocenit technologické synergie, byť na úkor složitější firemní struktury. „Neexistuje žádný skutečný precedens, podle něhož by se dalo určit, jak by se v takové situaci měla ocenit veřejně obchodovaná společnost, jako je Tesla,“ upozornil Sheehan.
Automobily mohou ustoupit do pozadí
Co by potenciální fúze znamenala pro řidiče a majitele vozů Tesla? Dle BBC nic zásadního. Hlavním přínosem sloučení nemá být rozšíření nabídky automobilů, jako spíše sdílení firemního know-how. Nicholson na to konto dokonce poznamenal, že samotná auta působí v celém plánu téměř jako „vedlejší záležitost“.
Zároveň platí, že spojení technologií Tesly v oblasti autonomního řízení a robotiky s AI a satelitní sítě SpaceX by mohlo přinést schopnější produkty, díky nímž by automobilka snáze konkurovala čínskému BYDu. Ten ji v lednu letošního roku předstihl na pozici největšího světového výrobce elektromobilů.
Větší kontrola i cesta k dobývání vesmíru
Z fúze by mohl pochopitelně nejvíc těžit sám Musk. Spojením firem by totiž získal větší hlasovací kontrolu nad společným podnikem, než jakou má nyní v Tesle. Jeho bohatství se sloučením podle Sheehana nijak dramaticky nezvýší, avšak může mu usnadnit prosazování strategie v oblasti AI. Současně je potřeba počítat s větší pozorností regulačních úřadů.
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Už nyní patří známý technologický magnát k nejkontroverznějším podnikatelům ve Spojených státech. A pokud demokraté, z nichž mnozí amerického vizionáře otevřeně kritizují, v listopadových volbách do Kongresu posílí, mohou přijít další komplikace.
Akcionáři Tesly Muskovi v minulosti už několikrát vstříc vyšli. Naposledy vloni, když schválili jeho bezprecedentní odměňovací balíček v hodnotě zhruba jednoho bilionu dolarů (21,7 bilionu korun). Tentokrát podle Nicholsona pětapadesátiletému byznysmenovi o navýšení jeho majetku nejde, daleko více mu bude záležet na tom, aby se prostřednictvím fúze přiblížil svému vlastnímu životnímu poslání, tedy kolonizaci Marsu.