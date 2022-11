Musk a Cook na ostří nože. Majiteli Twitteru vadí omezení reklamy i možné vyřazení sociální sítě z App Storu, Applu vyhlásil válku

Nejbohatší muž světa Elon Musk na svém Twitteru oznámil vyhlášení války společnosti Apple. Vyvrcholily tím několik dní trvající neshody mezi oběma firmami, na jejichž počátku stála Muskem nově pozměněná politika předplatného Twitter Blue. Díky němu si za osm dolarů měsíčně mohou uživatelé pořídit grafické ověření svého profilu v podobě fajfky.

První verze tohoto zpoplatnění přitom způsobila rozsáhlý chaos, který vedl třeba k pádu akcií společnosti Eli Lilly. Kritizovaný koncept byl po krátké době zrušen, načež miliardář, jenž se letos na podzim stal majitelem a zároveň i novým šéfem této sociální sítě, rozhodl o jeho přepracování. Nově má být předplatné rozlišeno na tři druhy – modrý odznak bude sloužit k označení osobních účtů, zlatý budou využívat firmy, zatímco šedý poslouží státním organizacím.

Tajná daň z internetu

Navzdory avizovaným změnám není Musk docela spokojen. Nelíbí se mu, že by nemalá část z osmidolarového předplatného měla zůstat v rukou společností Apple a Google. Ty si totiž účtují poplatky ve výši 15 až 30 procent z každé transakce ve všech mobilních aplikacích, které nabízejí ve vlastních obchodech. Sám jednapadesátiletý byznysmen to v jednom ze svých tweetů označil za skrytou 30procentní daň z internetu, za níž podle něj může právě duopol těchto dvou firem.

Tim Cook, respektive jeho Apple, se k Muskovým komentářům nevyjádřil, první kroky americké společnosti ale naznačily, že si to jen tak líbit nenechá. Podle CNBC si už svůj účet z Twitteru odstranil třeba Phil Schiller, bývalý vedoucí marketingu Applu, který stále dohlíží na App Store. Jeho profil byl přitom velmi populární, na sociální síti měl stovky tisíc sledujících.

Mnohem bolestivější byl ovšem další krok největší technologické firmy na světě. Apple podle Muska téměř zastavil veškerou svoji inzerci na Twitteru. Ačkoliv důvod k tomuto rozhodnutí Cook a spol. oficiálněneuvedli, je pravděpodobné, že tím reagují na obavy ohledně menší regulace sociální sítě. Kvůli tomu už ostatně reklamu pozastavily i jiné firmy, třeba automobilky Volkswagen, Ford či General Motors nebo výrobce léků Pfizer. Koneckonců sám Musk už přiznal, že Twitter zaznamenal „masivní“ pokles příjmů, a obvinil aktivisty z nátlaku na inzerenty.

Twitter může z App Storu odejít

Takto rozsáhlou kritiku za zastavení reklamy zatím od nejbohatšího muže světa žádná jiná firma neschytala. Proč tedy právě společnost z kalifornského Cupertina? Kromě předchozích sporů za to pravděpodobně může i fakt, že technologický gigant byl vůbec největším inzerentem zodpovědným za čtyři procenta příjmů sociální sítě. „Apple téměř přestal inzerovat na Twitteru. Nenávidí firma svobodu slova v Americe?“ zeptal se Musk ve svém pondělním tweetu provokativně. Právě větší důraz na svobodu slova na sociální síti byl údajně jedním z hlavních důvodů, proč byznysmen s jihoafrickými kořeny Twitter vůbec kupoval.

Vedení Applu na Muskovu otázku nereagovalo, a vzhledem k problematickým vztahům mezi oběma společnostmi pravděpodobně ani žádná odpověď nepřijde. Zato americký miliardář se k celé situaci vyjádřil ještě v dalším komentáři. „Apple nám také pohrozil, že odstraní Twitter ze svého App Storu, ale neřekl nám, proč,“ uvedl zakladatel automobilky Tesla i vesmírné společnosti SpaceX, aniž by poskytl jakékoliv další podrobnosti.

Ačkoliv i toto tvrzení ponechal Apple bez komentáře, naplnění uvedené výhrůžky by podle agentury Reuters zas až tak výjimečné nebylo. Společnost totiž striktně trvá na dodržování vlastních pravidel, přičemž v minulosti kvůli jejich porušování odstranila z App Storu třeba aplikace Gab a Parler. Druhá z nich se do obchodu následně vrátila, ale až poté, co aktualizovala svůj obsah a změnila postupy jeho moderování.

Začne Musk vyrábět telefony?

V jednom z nejnovějších tweetů týkajících se celé kauzy kolem Applu si pak Musk nebral už vůbec žádné servítky – výstřední miliardář v něm totiž podle webu Business Insider oznámil, že místo placení 30procentního poplatku z nákupů v aplikaci raději s technologickou firmou „půjde do války“.

Je sice možné, že si své tvrzení nakonec rozmyslel, protože tuto myšlenku už dále nerozvedl a zmiňovaný tweet se po pár hodinách stal nedostupným, zároveň je však pravdou, že jak by taková válka mohla vypadat, naznačil Musk už dříve, když se vyjádřil k tweetu podcasterky Liz Wheelerové. Ta navrhla, že pokud se Apple s Googlem rozhodnou ke stažení Twitteru ze svých obchodů s aplikacemi, měl by Musk vytvořit úplně nový mobil telefon. Sám podnikatel se nechal slyšet, že si tento nápad nechá v záloze jako úplně poslední možnost.

Mnozí experti jsou každopádně ohledně takového scénáře velmi skeptičtí. Ačkoliv Musk pravděpodobně disponuje dostatečným zázemím k vytvoření vlastního mobilu, neznamená to automaticky, že by jeho novinka byla úspěšná. Prosadit se na trhu, kterému dlouhodobě dominují právě Apple, potažmo i Google, by bylo bezpochyby velmi komplikované.