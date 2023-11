Moravskoslezský kraj technologickým lídrem? V regionu vzniká mnoho ambiciózních firem, které chtějí dobýt svět

Ostravsko bylo dlouhou dobu vnímáno jako báňský region, kde velká část lidí pracuje v těžkém průmyslu. Kraj však v posledních letech prochází zásadní transformací, kdy se do popředí dostávají nová odvětví s velmi perspektivní budoucností. Díky tomu zde působí stále více firem, které svůj byznys postavily na technologických inovacích.

S přetavením mnohdy unikátních nápadů do životaschopných společností startupům už šest let pomáhá Moravskoslezské inovační centrum (MSIC). Jeho hlavním cílem je poskytovat malým a středním firmám poradenské služby, kvalitní zázemí a potřebné kontakty, což má přispět k jejich rychlejšímu růstu. Centrum se ale soustředí i na celkový rozvoj inovačního ekosystému a zlepšování podnikatelského prostředí. A jak se zdá, podpora nadějných startupů už začíná přinášet své ovoce.

„Ostravsko, historicky vnímané jako region těžkého průmyslu, v současnosti nabírá nový dech. Od roku 2018 tu vzniklo přes 50 nových startupů a nyní zde aktivně funguje 76 mladých inovativních firem, z nichž se 31 procent soustředí na oblast IT, mobility a zdravotnictví,“ popisuje rozvoj regionu marketingový manažer MSIC Tomáš Pinďák.

Dobrá firemní kultura zabraňuje fluktuaci

Jednou z perspektivních ostravských společností je třeba Raynet. Ten vyvinul svůj vlastní CRM software, který dokáže efektivně organizovat vztahy firem se zákazníky, a to včetně kompletní podpory v češtině. Ve svém segmentu je Raynet tuzemskou jedničkou jak v počtu klientů, tak i uživatelů. Jeho software aktuálně používají zhruba tři tisíce firem v České republice, mezi nimiž je například RE/MAX, Direct pojišťovna, Notino, MALL.cz, Liftago nebo AAA Auto.





Že se firmě opravdu daří, dokazují i její nejnovější výsledky. V roce 2022 Raynet utržil osmdesát šest milionů korun a její zisk se vyšplhal na částku dalších jednadvaceti. Letos by pak tržby měly překonat 120milionovou hranici, zatímco zisk pravděpodobně vyroste takřka o polovinu. Ostravská společnost ale rozhodně nechce usnout na vavřínech, takže v současnosti pracuje třeba na zapojení umělé inteligence přímo do CRM, kde má pomoci třeba s tříděním údajů do jednotlivých kategorií.

Důležitou součástí úspěchu Raynetu je přitom jeho firemní kultura, jež je v mnoha ohledech výjimečná. „Naši zaměstnanci mají možnost účastnit se všech rozhodovacích procesů, sledovat finanční výsledky či aktuální byznysové plány. Otevřené jsou i porady a výplaty. Po uplynutí jednoho roku navíc každý pracovník získá podíl na firemním zisku a po třech až čtyřech letech také garanci nevyhoditelnosti,“ přibližuje šéf zmíněné společnosti Martin Bazala. Ten zaměstnanecké akcie považuje za velmi dobrý nástroj, který firmám pomáhá udržet si klíčové pracovníky.

Sklady nabité moderními technologiemi

Další úspěšnou společností působící na Ostravsku je třeba Skladon. Tato firma nabízí svým klientům kompletní outsourcing logistiky, takže za ně přebírá veškeré starosti se skladováním, balením, kompletací a expedicí zboží. E-shopům i retailovým obchodníkům to šetří čas a finance, které mohou využít třeba na rozvoj svého produktu, obchodu nebo marketingu.

Skladon působící v průmyslovém areálu u ostravského letiště Mošnov využívá řadu nových technologií, jako jsou například poloautomatické VNA vozíky nebo 3D skener cubiscan. Firma navíc nedávno spustila i pilotní provoz prvního autonomního robota. ,Karel‘ vyvinutý společnosti Sluno tak pomáhá urychlit proces vychystávání zboží a usnadňuje práci skladovým operátorům.

I díky využití těchto a mnoha dalších moderních technologií dosáhl Skladon v loňském roce obratu 144 milionů korun, což je o 23 milionů více než v předchozím roce. Firma má ale velké plány i do budoucna. „Naší vizí pro další roky je vybudování sítě fulfillmentových center napříč Evropou. Tím umožníme doručení do druhého dne ekonomickou pozemní dopravou do všech evropských zemí,“ říká spoluzakladatel Skladonu Patrik Babinec.

Laky, léčba Parkinsona či 3D tisk

Velmi dobré jméno dělá Moravskoslezskému kraji mimo jiné i startup SprayVision. Produktem této firmy je technologie, která umožňuje snížit množství spotřebovaného laku a zároveň zvýšit kvalitu výsledného povrchu. Už nyní má společnost zákazníky po celém světě, přičemž 90 procent z nich pochází z oboru automotive. Mezi klienty startupu ale patří dokonce i švédský nábytkářský gigant IKEA.

SprayVision aktuálně sídlí v areálu Moravskoslezského inovačního centra, stejně jako mnoho dalších startupů. Jen přes chodbu se tak nachází třeba Stimvia vyvíjející přístroje, jež mají lidem pomoci s léčbou inkontinence, či dokonce s Parkinsonovou chorobou. O několik pater níž pak má své kanceláře firma Invent Medical, která je mezinárodním lídrem v produkci 3D tištěných zdravotních pomůcek v oblasti ortotiky a protetiky.

Všechny zmíněné společnosti navíc mají velké ambice, které do regionu přináší řadu nových pracovních příležitostí. To ostatně potvrzují také data pracovního portálu StartupJobs.

„Ostrava byla z pohledu startupů dlouho přehlíženým místem. Nyní o tuto pozici bojuje, v čemž jí pomohla i změna způsobu práce po pandemii, kdy už není potřeba denně docházet do kanceláře. Navíc tyto firmy aktivně podporují zaměstnanecké akciové programy, což zaměstnance motivuje ke spolupráci na růstu a rozvoji daných společností,“ uzavírá šéf StartupJobs Filip Mikschik.