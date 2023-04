Mladí Češi opouštějí TikTok. O soukromí a bezpečnost se bojí víc než jejich rodiče, vyplývá z průzkumu

Otázka bezpečnosti, jež se v poslední době stále častěji skloňuje ve spojitosti s čínskou aplikací TikTok, nenechává české uživatele klidnými. Ukazují to data zveřejněná agenturou NMS Market Research, jejíhož průzkumu se zúčastnilo přes 1300 respondentů. Z výsledků vyplývá, že aplikaci přestalo používat 17 procent lidí ve věkovém rozmezí 18 až 24 let, napříč věkovými skupinami se hovoří zhruba o jedné desetině.

Nejčastějším důvodem jsou právě obavy o soukromí. Tento argument uvedlo 42 procent z těch, kteří na TikTok zanevřeli. Pro dalších 38 procent lidí přestala být služba zajímavá, zatímco 18 procent mladých se jejím odinstalováním snaží omezit čas strávený na mobilním telefonu.

Obavy o data, jež aplikace o svých uživatelích shromažďuje, má dle průzkumu 53 procent Čechů. U mladých dospělých je toto číslo ještě o 20 procentních bodů vyšší. „Ukazuje se tak, že mladí lidé mají překvapivě větší obavy o data, která o nich TikTok sbírá, než jejich rodiče,“ doplňuje spoluautor výzkumu Michael Bouška. Na uvedené sociální síti je dle dubnových dat společnosti aktivních 11 procent lidí, v případě věkové skupiny 18–24 let pak necelá polovina. Mezi Čechy do 34 let je aktivní zhruba jedna pětina.

O nový trend se nejedná

O rizicích spojených s bezpečností TikToku se vede debata už několik let. Podle odborníků se přitom chování této sociální sítě nijak nevymyká ,normálu‘. Na stejném principu totiž pracuje například i Facebook a Instagram. Strach z potenciálního nebezpečí tak ve většině případů pramení spíše ve spojitosti s Čínou a napojení aplikace na tamní vládu. „Má velký potenciál šířit čínský vliv a propagandu mezi mladými lidmi na Západě,“ uvedlo v březnu s odvoláním na profesora Rosse Andersona z univerzit v Cambridge a Edinburghu BBC.

Ani zdaleka se přitom nejedná jen o TikTok. Varování ve spojitosti s čínskými firmami vydal v roce 2018 třeba Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), který se zaměřil na použití technických a programových prostředků společnosti Huawei a ZTE. Spíše než na běžné uživatele však mířil na subjekty provozující informační systémy důležité pro chod státu.

Používáte TikTok? Ano Ne Zobraz výsledek

V USA pak TikToku hrozí úplný zákaz. Už nyní se nesmí používat na půdě vládních institucí v Kanadě, Belgii, Dánsku, na Novém Zélandu, Tchaj-wanu, ve Spojeném království i zmíněných Spojených státech. Odstranění aplikace z telefonu svým zaměstnancům doporučila také Evropská unie, přičemž preventivní opatření pak učinily i některé firmy a instituce v Česku – konkrétně třeba zaměstnanci úřadu vlády, některých ministerstev, Akademie věd ČR či mobilního operátora Vodafone.

Varování NÚKIBu zabralo jen částečně

Na změnu postoje českých uživatelů mělo pravděpodobně vliv i nové varování, jež NÚKIB vydal letos v březnu a v rámci něhož označil hrozbu čínské sociální sítě za vysokou. Tento krok dle NMS Market Research zaznamenalo 68 procent tuzemských občanů napříč všemi věkovými skupinami. A dotklo se i českých firem.

Ostatně 12 procent dotazovaných zaměstnanců uvedlo, že se ve firmě setkalo buď s úplným zákazem aplikace na zařízeních používaných k práci, nebo minimálně s doporučením jejího odinstalování. Pět procent zaměstnavatelů své pracovníky na potenciální rizika alespoň upozornilo. Naprostá většina vedení firem (83 procent) však používání TikToku stále vůbec neřeší.

Ačkoli se dnes bezpečnost aplikace řeší více než v minulých letech, o nový trend se vůbec nejedná. V březnu to redakci Euro.cz potvrdil i konzultant informační bezpečnosti ve společnosti DoxoLogic Pavel Duchan. „Důvodem, proč se o TikToku dnes tolik hovoří, je jeho dosah mezi lidmi, který skokově narostl,“ podotkl. A co víc, tak trochu ,kontroverzní‘ sociální síť dle něj poroste i do budoucna.