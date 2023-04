Mít všechny smlouvy pod jednou střechou šetří čas i peníze, říká Novák z FinGO. Klientům pomáhá s hypotékou, životkem i investicemi

Někdo se ve všem možná spoléhá na Filipa, ti ostatní si ale povinné ručení, životní i neživotní pojištění, půjčky, hypotéky nebo investice řeší zcela sami, případně pomocí svých finančních poradců. Těch přitom mohou mít třeba tolik, kolik z výše vyjmenovaných produktů (a nejen jich) používají. Koneckonců, každý je přeci odborníkem na něco trochu jiného, ne?

Zcela opačný pohled na věc má úspěšný byznysmen, majitel investiční skupiny InTeFiCapital a zakladatel fintechové společnosti FinGO Lukáš Novák. Dle jeho názoru v tomto ohledu platí známé rčení, že méně je někdy více. A to doslova. „Cílem našeho byznysu je mít vše pod jednou střechou. Abychom byli schopni provozovat takzvaný omnichannel, tedy nabízet co možná nejširší portfolio produktů, ale zároveň aby platilo, že klient neustále komunikuje jen a jen s námi, respektive jedním naším poradcem a s nikým jiným,“ popisuje hlavní myšlenku vzniku tohoto online brokera.

„Věříme, že je potřeba řešit vše s jedním člověkem, totiž jednou institucí i proto, že jedině tak vám může nabídnout ty skutečně nejlepší podmínky. Takový poradce o vás a vašich finančních záležitostech bude mít všechny potřebné informace, které jsou pro co nejvýhodnější nastavení jednotlivých smluv naprosto klíčové. Současně tím člověk ušetří i spoustu času, protože se s poradcem/makléřem již dobře zná a nemusí mu při sjednávání nového produktu znovu a znovu poskytovat stále ty stejné podklady,“ dodává 42letý podnikatel.

K fyzickému kontaktu bude docházet i nadále

Ačkoliv by si někdo mohl myslet, že Novákovo FinGO, které na český trh dorazilo před dvěma lety ze Slovenska (kde působí již pátým rokem), je jen dalším ryzím online srovnávačem, potažmo zprostředkovatelem finančních produktů, jakých jsou u nás desítky, opak je pravdou. Cílem je oba světy, tedy jak onlinový, tak ten offlinový, co možná nejvíce propojit.

Vedení fintechu je přesvědčeno, že vyřizovat většinu výše uvedených záležitostí výhradně přes internet není dnes ani v horizontu několika příštích let jednoduše reálné. Jinými slovy, k lidskému kontaktu mezi klientem a samotným poradcem bude docházet i nadále. Platí však, že na těchto schůzkách se budou pouze dolaďovat detaily a podepisovat smlouvy. Vše, co danému kroku předchází, každopádně spotřebitel z gauče opravdu vyřídí, dušuje se Novák.

„Jsem přesvědčen o tom, že pokud budete řešit hypotéku, což je věc, kterou si běžný člověk bere jednou, maximálně dvakrát za život, tak se vždy budete chtít s tím daným bankéřem potkat. Jde zkrátka o ten pocit. Pocit toho, že se o tak důležité věci můžete s někým osobně poradit,“ popisuje.

Co se týče oněch poradců, těch má FinGO víc než dost. Jejich aktuální počet se, pokud jde o českou odnož společnosti, pohybuje přibližně na hranici šesti stovek. Jedná se přitom o profesionály, kteří do jednoho splňují přísné podmínky České národní banky. Každý z nich disponuje potřebnými licencemi ČNB a minimálně jednou za rok musí absolvovat jakýsi ,recertifikační‘ proces. „No a pak je to samozřejmě o přístupu té které společnosti. O tom, kolik času na vzdělávání a výchovu a kolik peněz jim je ochotna věnovat. Platí samozřejmě, že čím více peněz jim dokáže nabídnout, o to kvalifikovanější makléře bude mít,“ dodává Novák s tím, že než FinGO některému z nich ,předá‘ klienty získané prostřednictvím vlastní online platformy, musí vedení přesvědčit o svých bohatých zkušenostech a bezproblémovosti.

Přes sto tisíc zákazníků za necelé dva roky

Že by některý z nabízených produktů byl pro FinGO důležitější než jiný, se podle jeho zakladatele tak úplně říct nedá. A je to dáno právě filozofií, na které tento česko-slovenský projekt před lety vznikl. Dříve tvořily zhruba polovinu obratu společnosti hypotéky, dnes je to však podstatně méně – konkrétně Novák hovoří přibližně o 25 až 30 procentech. O trochu větší podíl, bezmála čtyřicetiprocentní, připadá na ,životko‘, zatímco zbytek tvoří neživotní pojištění a investice.

Z pohledu absolutních čísel přesáhly tržby firmy na konci loňského roku hranici 27 milionů korun měsíčně, což ve srovnání s předloňskem představuje 40procentní nárůst. Pomohla tomu mimo jiné i rychle se zvyšující klientská základna. V současné době FinGO na českém trhu eviduje přes 100 tisíc klientů, zatímco na tom slovenském jich má ještě o dalších 15 tisíc více.

Pozoruhodné je rovněž, že řada lidí míří na web společnosti zejména proto, aby si na něm nechala, současné situaci na realitním trhu navzdory, zpracovat bleskurychlé ocenění nemovitosti. Bleskurychlé proto, že jeho zhotovení je skutečně otázkou pouhé jedné minuty. „Udělat ocenění je stejně jednoduché, jako když si na nějakém portálu hledáte byt. Vyžadujeme ty samé údaje, které člověk ví z hlavy, tedy adresu a velikost nemovitosti, formu vlastnictví, zda se jedná o cihlovou, či naopak panelovou budovu, kolik má pokojů a tak dále,“ vysvětluje ředitel pro marketing a inovace a zástupce šéfa společnosti Jakub Ryba.

Uvedené vstupní údaje algoritmus porovná se stovkami až tisíci podobných inzerátů, které v nedávné době proběhly realitními portály a na jejichž základě následně stanoví minimální a maximální cenu dané nemovitosti. Tím tak klient rázem ví, na čem je. A pokud by mu to snad nestačilo, může si u FinGO nechat zpracovat i detailnější report, v rámci něhož se mu konkrétní konkurenční nabídky přímo zobrazí a on se pak podle nich může rozhodnout, jestli se svůj byt či dům pokusí prodat spíše dráž, nebo naopak levněji.

„Výhodou našeho systému je i fakt, že dokáže podchytit všechny rychle mizející inzeráty. Čím déle totiž inzerát na nějakém realitním portálu visí, tím spíše je cena dané nemovitosti nastavena špatně. Kdežto pokud se trefí, tak ten byt či dům zmizí v podstatě ihned. A takové inzeráty nemá makléř de facto šanci zachytit, na rozdíl od našeho algoritmu,“ popisuje výhody inkriminovaného nástroje Ryba s tím, že služby v Česku nakonec využije asi 40 procent lidí, kteří se na tuto konkrétní stránku prokliknou.

Aby žádný inzerát neunikl

Protože je v Česku situace na realitním trhu taková, jaká je, přišli Novák a spol. letos na jaře s novinkou, jež významně snižuje pravděpodobnost propásnutí jakéhokoliv zajímavého a pro zákazníka relevantního inzerátu. Novou službu pojmenovali Hlídací rybička, přičemž jejím smyslem není nic jiného, než aby klienta – na základě jím dopředu zadaných preferencí – zavčas o výskytu každé takové nabídky informovala.

„Cílem je najít zákazníkům nejkratší možnou cestu k bydlení. Což v dnešní době, kdy třeba jen v Praze aktuálně chybí na 30 tisíc bytů, není rozhodně nic snadného,“ konstatuje Novák. „Rozhodování člověka o financování nemovitosti začíná jejím výběrem,“ přidává se Ryba.

„Člověk si na našem portálu nakliká, jakou konkrétní nemovitost a v jakém cenovém rozpětí hledá. Jakmile tak učiní, začnou mu každý den do e-mailu přicházet všechny relevantní inzeráty. To mu pomůže vychytat všechny zajímavé nabídky, které za jiných okolností jinak velmi rychle mizí,“ zdůrazňuje a na závěr dodává: „Jde o další stupeň komplexnosti našich služeb, kdy člověku pomůžeme nemovitost v první řadě najít, pomůžeme mu ji ocenit, financovat a následně i pojistit. Tedy vše na jednom místě a pod jednou střechou.“