Místo vlaku autobus a na jaře zase naopak. Pandemie změnila způsob, jakým Češi cestují, vychází z průzkumu Omio

Po dlouhodobém útlumu se Češi, pokud jde o cestování, vracejí opět k autobusové dopravě. Vyplývá to z průzkumu internetového vyhledávače Omio, jenž umožňuje srovnání a nákup jízdenek a letenek ve 37 zemích světa. Zájem o autobusy se poprvé snížil během pandemie a v následujících třech letech byl oproti období před covidem o 60 až 80 procent slabší. Nyní však znovu zažívá pomyslný boom.

„Zatímco ještě v říjnu byl zájem o autobusové spoje o 17 procent nižší než na začátku roku 2020, dnes už je o 22 procent vyšší,“ komentuje CTO zmíněné platformy Tomáš Vocetka. Nejde přitom o popojíždění městskou hromadnou dopravou, Češi autobusy naopak volí i na dlouhé vzdálenosti, včetně cest do ciziny: „Lidé v zimním období častěji jezdí autobusem například na lyže do sousedních zemí. Jedná se vlastně o první lyžařskou sezonu nenarušenou covidem.“

V době, kdy autobusová doprava zažívala útlum, využívali lidé o to více dopravu vlakovou. V některých předchozích měsících ji dokonce volili tak často, že lednová čísla z roku 2020 překonala o bezmála dvě třetiny. A je možné, že již brzy by se na takovouto úroveň mohla znovu vrátit. „Dá se očekávat, že s příchodem jara a léta nastane zase změna a lidé budou opět více cestovat vlakem, to je totiž jednoznačný trend posledních tří let,“ dodává Vocetka.

Ani polovina předpandemických letů, i když…

Samostatnou kategorií je letecká doprava. Zájem o letenky vyhledávané skrze platformu Omio se během tří let od začátku pandemie až na jednu výjimku na úroveň z doby před covidem nedostal ani z poloviny. Nepomohl tomu dozajista fakt, že se v průběhu uplynulých měsíců jejich ceny vyšplhaly do rekordních výšin – průměrně si Češi oproti lednu 2020 připlatili o 70 procent více. Tento fenomén navíc platil takřka po celý loňský rok, zatímco nyní kvůli nízké poptávce letenky opět zlevňují.

Minimálně českému dopravci Smartwings se ovšem dařilo nadmíru dobře. Aerolinky vloni přepravily na 5,2 milionu pasažérů, tedy více než jednou tolik co v roce 2021. Dalších 850 tisíc cestujících letělo na palubách jejich letadel v rámci letů pro jiné společnosti. Za výsledky z roku 2019 tak Smartwings vloni zaostaly o pouhých 7,6 procenta, jak vyplývá z nedávno zveřejněné tiskové zprávy.

Více cest do zahraničí, avšak kratších

Ve srovnání se stavem na začátku roku 2020, kdy objednávky vnitrostátních cest dvojnásobně převyšovaly zájem o cesty do zahraničí, jsou Češi aktuálně otevřenější cestám za hranice státu. Častěji jezdí do sousedních zemí a vyšší popularitě se mezi nimi těší například Slovinsko, Slovensko, ale i Švédsko nebo Turecko. I vlivem konfliktu na Ukrajině se v žebříčku 25 nejnavštěvovanějších států napadená země posunula nahoru, Rusko z něj naopak vypadlo.

Pandemie měla vliv rovněž na vzdálenost, kterou jsou lidé ochotní urazit. Ta se oproti předcovidové době zkrátila. Jízdenky navíc často kupují na poslední chvíli. Nicméně i přes komplikace spojené s pandemií Omio v loňském roce ve srovnání s rokem 2019 dosáhlo dvojnásobného obratu a nadále se rozrůstá. Do svého týmu aktuálně nabírá nové posily.