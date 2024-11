Místo vánočního stromku a salátu lyže, mojito či termály. Některým českým cestovkám vzrostla poptávka po zájezdech během svátků i o čtvrtinu

Období vánočních svátků a následných silvestrovských oslav mají Češi spojené s návštěvami příbuzných a známých, sledováním televizních pohádek a pochopitelně také se spoustou jídla. Jak ale ukazují nejnovější data tuzemských cestovních kanceláří a prodejců letenek, poslední dobou přibývá i lidí, kteří chtějí strávit Vánoce na dovolené v zahraničí.

Výrazný nárůst zájmu Čechů o cestování během svátků zaznamenal třeba portál Dovolena.cz, jehož prodeje zájezdů meziročně vzrostly o více než čtvrtinu. A podobné údaje pak uvádí i generální ředitelka cestovní kanceláře Travel Family Martina Blahová.

Outstream Placeholder

„Očekáváme letos vyšší zájem o vánoční a silvestrovské pobyty, a to o zhruba 20 procent. Může za to nejen širší nabídka pobytů, ale i skutečnost, že Nový rok vychází na středu. Řada lidí si tedy prodlouží dovolenou až do konce vánočních prázdnin během víkendu končícího 5. lednem 2025,“ sdělila redakci Euro.cz.

Značnou popularitu dovolených během vánočních svátků potvrzuje rovněž další oslovená cestovní kancelář, a sice Čedok. „Vánoční a silvestrovské termíny, stejně jako jarní prázdniny, patří dlouhodobě k nejoblíbenějším obdobím pro cestování. Zájezdy na toto období se rezervují s předstihem, protože Češi využívají volné dny z práce a školní prázdniny. Poptávka po letech přes svátky je tak vysoká, že se doprodávají poslední místa, velký zájem je i o vyšší třídy v letadlech mířících na dovolené v exotice,“ shrnula tisková mluvčí Klára Divíšková.





Lákadlem jsou i přímé lety z regionů

Mezi nejvyhledávanější zájezdové destinace zdejších turistů patří především místa, kde je i během zimy příjemné a teplé počasí. Z bližších států se tedy jedná hlavně o Egypt, Spojené arabské emiráty (SAE), Španělsko, Kapverdy a Turecko. Vůbec nejoblíbenější volbou je nyní právě Egypt, kde dovolená průměrně stojí 21,6 tisíce korun na osobu. V dalších tradičních lokalitách si už ale lidé trochu připlatí. Konkrétně Španělsko se pohybuje v průměru okolo 32 tisíc korun, vánoční svátky trávené v SAE vyjdou na 37,5 tisíce, zatímco za dovolenou na Kapverdských ostrovech utratí ještě zhruba o další 3,5 tisíce korun na osobu víc.

Trávili jste už někdy Vánoce na dovolené u moře? Ano, jednou

Ano, už několikrát

Ano, činím tak pravidelně

Ne, ale mám to v plánu

Ne, ani to neplánuji

U exotických dovolených pak Češi nejčastěji volí Omán, Maledivy, Kubu, Mauricius a další. Podle Čedoku za tím stojí třeba vyšší počet přímých leteckých spojení nejen z hlavního města, ale i z ostatních regionálních letišť.

„Díky našim přímým letům do exotických destinací, které nabízíme již čtvrtým rokem, mohou Češi cestovat z Prahy bez nutnosti mezipřistání do Dominikánské republiky, na Madagaskar, do Thajska, Keni či na Zanzibar. Z Brna a Ostravy se bude létat na thajský ostrov Phuket a na Mauricius. Poprvé čeká provoz v zimě rovněž na České Budějovice s lety do egyptské Hurgády,“ řekla Divíšková, podle níž roste zájem hlavně o dovolené v Africe.

Maledivy zdražily téměř o třetinu

Dovolenou v zahraničí samozřejmě nemusí zajišťovat jen cestovní kanceláře, někteří Češi si své cesty organizují po vlastní ose sami. Že stále více z nich nechce na Vánoce zůstat doma, nicméně potvrzují i prodejci letenek.

„Letos jsme zaznamenali 22procentní nárůst v prodeji letenek na vánoční a silvestrovské období oproti roku 2023. Letenky však zároveň podražily. K největšímu nárůstu cen o zhruba sedmadvacet procent došlo v případě Malediv, zatímco španělská Malaga zdražila jen o pět procent,“ popsala Martina Hrnčířová, ředitelka prodeje Student Agency Travel.

Nejžádanější destinace z pohledu prodeje letenek na Vánoce zahrnují Dubaj, Bangkok, Maledivy, Colombo, Mauricius či Bali a také oblíbené evropské destinace jako Malaga a Malta. V porovnání s rekordním rokem 2019 je sice podle Student Agency Travel letošní sezóna stále o něco slabší, přesto ale pokračuje trend, kdy lidé chtějí slavit Vánoce na pláži.

V kurzu jsou i termální lázně

Nutno podotknout, že dovolená během vánočních svátků nemusí rozhodně znamenat jen válení se u moře. Z „neplážových“ destinací mají Češi dle Bláhové z Travek Family dlouhodobě zájem i o některé středoevropské země: „Na Vánoce a Silvestra je velká poptávka zejména po lyžařských zájezdech například do rakouských zimních středisek a také do termálních lázní v Maďarsku či Slovinsku.“

To potvrzují i data Čedoku, podle kterého lidé za zimními sporty často míří také do Itálie. Současně však roste poptávka i po leteckých lyžařských zájezdech – oblíbenou destinací je v tomto ohledu především turecké Kayseri, kde jsou pobyty na horách cenově výhodnější než v Česku či Evropě obecně. Tedy s výjimkou třeba jihobulharského regionu Bansko, který rovněž nepatří k nejdražším. Do jeho karet navíc hraje i fakt, že ze Sofie, kam létá přímý spoj z Prahy, je to tam vzdušnou čarou jen asi 100 kilometrů.