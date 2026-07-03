Místo suvenýrů nové zkušenosti. Nastupuje éra „dovedovolených“, Češi se chtějí místo odpočinku učit jazyky, jógu nebo vařit s místními

Dovolená, během níž se člověk něco naučí, připadá více než polovině Čechů smysluplnější než tradiční prázdninové cesty. Pro 45 procent zdejších turistů jsou nové dovednosti cennější než klasické suvenýry a více než třetina si letos rezervovala cestu právě proto, aby se naučila něco nového. Nejde přitom jen o český fenomén, jak vyplývá z celoevropského průzkumu společnosti Mastercard. Podobná čísla vykazuje populace napříč Evropou.
Lidé dnes vyhledávají takové pobyty, které v nich zanechají dlouhodobý dojem a z nichž si přivezou vzpomínky na celý život. Turisté mají tendenci utrácet více u místních podnikatelů, pakliže mají možnost získat autentické kulturní zážitky, jako je výroba vína, práce se dřevem či keramikou nebo malování. To samozřejmě znamená i nové příležitosti pro menší podniky v cestovním ruchu, jenž zaměstnává každého devátého Evropana a na celkovém HDP EU se podle organizace The World Travel & Tourism Council podílí 10,5 procenta.
Za novými dovednostmi
Konkrétně Češi chtějí na dovolené nejčastěji zlepšit své jazykové dovednosti. Celá třetina cestujících by se ráda naučila alespoň základy místního jazyka nebo zvládla běžnou konverzaci. To potvrzuje pro Euro.cz majitel cestovní kanceláře Intact Karel Klusák, podle něhož vzrostl po konci covidu zájem o jazykové kurzy asi o deset procent. V tomto ohledu je destinací číslo jedna Malta, kdežto Velká Británie ztrácí. A zatímco záliba ve francouzštině a němčině klesá, španělština s italštinou jsou naopak nyní poměrně v kurzu.
Pro další více než čtvrtinu lidí jsou lákavé aktivity spojené s wellness a pohybem, jako jsou jóga, meditace, tanec či bojová umění. A podobně velký zájem je rovněž o zážitky typu výroba místních potravin a nápojů, zejména vína, sýra nebo piva, respektive o školy vaření vedené místními kuchaři.
Přibližně pětina turistů chce proniknout do tradičních řemesel, jako je keramika, tkaní nebo práce se dřevem, potažmo rozvíjet kreativní dovednosti, například fotografování, malování či psaní. Část Čechů se zajímá též o historická řemesla a tradiční techniky nebo o udržitelný způsob života a ochranu přírody. Další pětinu respondentů lákají nové sportovní aktivity nebo outdoorové dovednosti.
Těm vychází vstříc například EXIM tours, která od zimní sezóny nabízí koncept Motion zaměřený na zájemce hledající aktivnější způsob trávení dovolené. „Máme pro ně připravený sportovní program pod dohledem trenérů a instruktorů, výlety a také speciální gurmánské zážitky založené na místní kuchyni,“ vysvětluje mluvčí cestovní kanceláře Petr Kostka.
Přizpůsobuje se i nabídka
Že lidé při cestování stále více vyhledávají poznávání a autentické zážitky, potvrzují i data Čedoku. Z nich vyplývá, že klienti chtějí programy, které jdou do hloubky a nabízejí silné emoce. Proto v nabídce najdou třeba tematické aktivity spojené s festivaly, karnevaly nebo gastronomií. I v rámci fakultativních výletů lidé vyhledávají netradiční věci jako přespávání v poušti, sport, lokální degustace a poznávání místní kultury.
„Právě kombinace poznávání, kultury, gastronomie a jedinečných momentů je to, co dnes rozhoduje,“ říká manažerka poznávacích zájezdů Čedoku Zuzana Landová. V nové nabídce nejstarší tuzemské cestovní kanceláře lze najít mimo jiné zimní Tokio, sněhový festival v Sapporu nebo cesty zaměřené na kulinářství, jako je třeba „Do Toskánska za lanýži“. Stejně tak se ale mohou oddat i dalším netradičním zážitkům, jako je noční vlak z Káhiry do Luxoru nebo pozorování polární záře v Kanadě a Laponsku.
O pobyty spojené s aktivním programem mají zájem především mladší cestovatelé, páry a individuální klienti, potvrzuje pro naši redakci mluvčí agentury Invia Jiřina Ekrt Jirušková. Turisté si proto stále častěji vybírají hotely a resorty, které nabízejí tematické lekce nebo workshopy.
„Oblíbené jsou resorty s lekcemi jógy, pilates či meditace, roste i poptávka po golfových a potápěčských kurzech. V přímořských destinacích klienti vyhledávají výuku paddleboardingu, windsurfingu nebo kitesurfingu. Zájem je též o gastrozážitky, mezi něž patří kurzy místní kuchyně, degustace vín, rumů, sýrů či olivových olejů, stejně jako návštěvy lokálních farem,“ dodává Ekrt Jirušková s tím, že spojení odpočinku, aktivního vyžití a autentických zážitků dnes patří mezi nejvýraznější trendy v cestování.