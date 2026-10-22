Místo kácení začali stromy sázet. Experiment ukázal, jak lze chránit Amazonii za 58 korun denně

Odlesňování Amazonie patří bezpochyby k největším ekologickým problémům současnosti. Podle odhadů odborníků tento deštný prales za posledních 50 let přišel o zhruba 17 procent své rozlohy, kvůli čemuž uhynulo i velké množství vzácných druhů zvířat a rostlin. Někteří ekologové navíc varují, že pokud bude současné tempo odlesňování pokračovat, může se Amazonie v budoucnu proměnit v savanu.
Brazilská vláda i mnohé ekologické organizace se proto už delší dobu snaží vymyslet, jak obyvatele pralesa přimět, aby s rozsáhlým odlesňováním skončili a začali naopak své životní prostředí chránit. Je to ale složité, protože místní jsou často velmi chudí a rozšiřování polí a pastvin pro ně představuje jednu z mála cest, jak se uživit, aniž by museli opustit rodnou vesnici a přestěhovat se do města.
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Britská charitativní organizace Cool Earth se tedy podle deníku The Guardian před dvěma lety rozhodla, že 211 lidem ve třech komunitách v peruánském regionu Asháninka poskytne šest peněžních převodů ve výši 1 032 peruánských solů, což vychází na zhruba dvě libry (asi 58 korun) denně. Cílem experimentu bylo zjistit, zda se místní díky nepodmíněnému příjmu začnou chovat ekologičtěji.
Místo vypalování lidé zalesňovali
Výsledky ojedinělého britského projektu nyní zhodnotila nezávislá analýza z University of Bath. Z její závěrečné zprávy přitom vyplývá, že projekt se povedl, jelikož téměř 90 procent jeho účastníků ekologicky prospěšné chování přijalo. Věnovali se například kolektivnímu zalesňování, obnově kritických vodních zdrojů a omezili vypalování lesů.
Za změnou stojí především fakt, že díky programu klesl počet domácností, jež nemají dostatek potravin, a to ze 73 na pouhých 26 procent. Právě nedostatek jídla přitom místní obyvatele často vede k nelegální těžbě dřeva či jiným podobným činnostem, jež prales značně poškozují. Dalším pozitivním přínosem pak byl výrazný pokles počtu lidí, kteří byli nuceni opustit své domovy, aby si našli práci.
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„Tento projekt pomáhá etické ochraně přírody. Motivace k využívání půdy se snižuje a lidé jsou navíc postaveni do popředí rozhodování, což ostře kontrastuje s koloniální historií ochrany přírody a dřívější politikou vůči domorodým obyvatelům,“ uvádí jeden z autorů závěrečné zprávy Neil Howard.
S jeho názorem souhlasí i další spoluautor analýzy Nick Langridge. „Naše zjištění naznačují, že když se komunity cítí bezpečněji a mají větší autonomii, jsou lépe schopny chránit ekosystémy, na kterých jsou závislé,“ doplňuje vědec z University of Bath.
Hrozbou pro projekt jsou auta a drogy
Ačkoliv dosavadní výsledky britského experimentu vypadají slibně, někteří odborníci jsou ohledně dopadů bezpodmínečného rozdávaní peněz obyvatelům Amazonie podstatně skeptičtější. Upozorňují například na to, že podle předchozích studií část lidí využívá přebytečné peníze k rozšíření svých zemědělských činností, což pochopitelně vede i k nežádoucímu odlesňování.
Další obavy panují například z toho, že lidé hotovost použijí k nákupu motocyklů a aut, což zvýší poptávku po výstavbě dalších silnic. Kromě toho se ale objevily i zprávy, které popisují, že když domorodci žijící v ústraní navštěvují města, aby si vybrali „své“ peníze, začnou mít po čase sklony ke konzumaci drog či jiných návykových látek.
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Sami autoři experimentu uznávají, že je zapotřebí širšího výzkumu ekologických dopadů nepodmíněného základního příjmu, i tak jsou ale poměrně optimističtí. „Ano, jedná se o zkušební a velmi průkopnický pilotní projekt. Přesto věřím, že bychom ho mohli rozšířit na něco mnohem většího,“ uzavírá Howard.