Místo hodinové infuze jediná injekce? Čeští vědci vyvinuli nový enzym pro boj s mrtvicí, pojmenovali ho po Brně

Ve spolupráci s dalšími odborníky z konsorcia STROKE Brno vyvinuli nový enzym, jenž dostal jméno po moravské metropoli. Brnotepláza ve zvířecích modelech rozpouštěla krevní sraženiny rychleji než dosud používané léky, a to navíc s velmi dobrou úspěšností: postiženou cévu se podařilo zprůchodnit u 87 procent léčených zvířat, zatímco současný lék pomohl zhruba jen každému druhému. Zároveň se u zvířat objevilo i méně případů krvácení do mozku.
Účinnější enzym, jednodušší podání
Již zmíněným jediným schváleným lékem na rozpouštění sraženin při mrtvici byla téměř tři desetiletí altepláza, která však uspěje u méně než poloviny z nich. Další možností je takzvaná tenektepláza – tu ale třeba ve Spojených státech schválili až v březnu 2025. Brněnští vědci se proto soustředili na vývoj trombolytického enzymu s vylepšenými vlastnostmi, například efektivitou, bezpečností nebo schopností dostat se do sraženiny a rozpouštět ji účinně i zevnitř.
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Jejich Brnotepláza předčila alteplázu ve třech klíčových parametrech. Má osmdesátkrát vyšší selektivitu k fibrinu, což je hlavní stavební bílkovina krevní sraženiny, a čtyřikrát vyšší odolnost vůči přirozenému inhibitoru PAI-1, jenž trombolytické enzymy v krvi vyřazuje z činnosti.
Také její schopnost pronikat do hloubi sraženiny je čtyřikrát lepší, přičemž co se samotného krvácení do mozku týče, i zde jsou rozdíly na první pohled patrné. V případě Brnoteplázy se objevilo jen u 15 procent zvířat, zatímco u pacientů léčených alteplázou byl tento podíl 21procentní a u tenekteplázy dokonce 35procentní.
Další významnou výhodou by mohl být způsob podání. Díky svým vlastnostem má být možné enzym brněnských vědců aplikovat jedinou rychlou injekcí, kdežto altepláza se podává během hodinové infuze. U mrtvice, kdy se počítá každá minuta, by něco takového mohlo představovat poměrně zásadní rozdíl.
Z tisíců variant prošla jediná
Při vývoji autoři studie spojili několik přístupů proteinového inženýrství. Z více než deseti tisíc nasimulovaných variant postupně vybírali ty, které splňovaly požadované parametry, přičemž nakonec do fáze testování na zvířatech postoupila jediná.
Nutno též podotknout, že zatímco tradiční metody proteinového inženýrství často vylepšují jen jednu vlastnost, vědci z Masarykovy univerzity jich optimalizovali hned několik najednou. „Namísto hledání nejlepší jednotlivé ingredience jsme hledali ten nejlepší recept jako celek,“ vysvětluje první autor studie Martin Toul, který působí mimo jiné na Vlaams Instituut voor Biotechnologie a University of Ghent a je rovněž laureátem ocenění Česká hlava 2023.
K úspěchu zdejších vědců přispěl mezioborový přístup. Na vývoji se totiž vedle odborníků na testování na zvířatech podíleli i experti na počítačové modelování, laboratorní biologii a biofyziku a medicínu. Výzkum spojil vědce z uskupení STROKE Brno a konsorcia odborníků napříč obory sdružených v RETEMED, což je národní centrum kompetence Technologické agentury ČR zaměřené na aplikaci moderních technologií v medicíně.
„Lidské tělo je extrémně komplexní a úspěšná léčba musí souběžně splňovat mnoho různých požadavků. My jsme se proto na problém dívali z více různých úhlů, a díky tomu jsme byli schopni vyvinout slibný, nový trombolytický enzym a hodnotit ho způsobem, který je skutečné medicínské praxi mnohem bližší než spousta tradičních laboratorních studií,“ zdůrazňuje korespondenční autor studie Zbyněk Prokop z Masarykovy univerzity. K ověření účinnosti a bezpečnosti u lidí ale bude potřeba ujít ještě dlouhou cestu, dodává vzápětí.