Místo Dubaje třeba Indonésie. Čeští investoři do nemovitostí se kvůli válce v Íránu poohlížejí i po dalších destinacích

Válka v Íránu zásadně ovlivnila vnímání Spojených arabských emirátů jako bezpečné destinace. Netýká se to přitom jen českých turistů, kteří chtěli strávit dovolenou v Dubaji, ale i investorů do nemovitostí. Ti se dnes stále častěji poohlížejí po dalších atraktivních, a zároveň méně rizikových destinacích.
Stále lákavější je pro mnoho lidí třeba Indonésie. Čtvrtá nejlidnatější země světa je známá například díky ostrovu Bali, který návštěvníkům slibuje krásné písečné pláže, starobylé hinduistické chrámy, rýžová políčka a deštné pralesy. Na tuto kombinaci přitom neslyší jen dovolenkáři, nýbrž i byznysmeni.
„Zájem Čechů o nákup nemovitostí na Bali roste meziročně skokově, v MyResorts jde o nárůst desítek procent. Náš typický klient je Čech mezi 40 a 55 lety, který už vlastní nemovitosti v Česku a hledá diverzifikaci do dolarové ekonomiky s výnosem kolem 10 procent ročně z krátkodobého pronájmu. Tlak na rozhodnutí zvyšuje fakt, že ceny na Bali rostou o 20 až 30 procent ročně a pobřežní pozemky jsou už téměř vyprodané,“ říká pro Euro.cz Kristýna Pauly, výkonná ředitelka zmíněné společnosti.
Od klientů v posledních měsících pravidelně slýchává, že se na Bali rozhodli investovat právě i kvůli zhoršení situace v Dubaji: „Po íránských raketových útocích na Spojené arabské emiráty se bezpečnost, která byla donedávna jedním z hlavních argumentů pro Dubaj, stala otazníkem. Část klientů už kvůli tomu otevřeně přehodnocuje svoji expozici vůči Perskému zálivu. Bali z toho logicky profituje. Leží mimo zónu geopolitického napětí a nabízí srovnatelné nebo vyšší výnosy z pronájmu.“
Dubaj přišla o pozitivní étos
Nárůst zájmu českých investorů o Indonésii potvrzuje i Petr Hemerka, generální ředitel Arya Properties. Jeho společnost v Indonésii staví a prodává rekreační objekty v turistických destinacích v blízkosti zmíněného Bali, konkrétně na ostrovech Lombok, Sumbawa nebo Sumba.
„Z hlediska zájmu o pořízení nemovitosti pozorujeme zhruba sedmiprocentní nárůst. Je tažený především takzvanými FOMO investory, kteří mají volné prostředky a chtějí je okamžitě investovat. Pro tuto skupinu přestala být Dubaj atraktivní, velmi záhy se přeorientovali na jinou lokalitu a s nákupem nechtějí příliš váhat. Indonésie se pro ně spolu s Thajskem a částečně také Kostarikou stala prakticky ihned primární alternativou,“ uvádí Hemerka.
Ještě většímu růstu zájmu o nemovitosti v Indonésii dle jeho názoru aktuálně brání obava ze složitějšího leteckého cestování právě přes Spojené arabské emiráty, které jsou klíčovým přestupním uzlem. Zároveň se pak Hemerka domnívá, že Dubaj z hlediska investorů přišla o svůj pozitivní étos, přičemž získat ho zpět pravděpodobně potrvá dost dlouho.
„Naši partnerští makléři ze zahraničí reportují, že lidé odkládají své dubajské investice na neurčito. V realitním oboru to znamená, že koupi ve své hlavě prakticky ruší, jen to ještě neřeknou otevřeně. Kromě spekulantů, kteří přemýšlí nad aktuálním poklesem ceny, se standardní potenciální klientela z větší části odvrací k Dubaji zády. Tato destinace totiž v jejich očích jednoznačně ztratila esenci nedotknutelnosti a bezstarostného lifestylu,“ vysvětluje šéf Arya Properties.
Zájem o Andalusii je stabilně velký
Kromě podnikatelů působících v Indonésii naše redakce oslovila i majitelku společnosti SKA Reality Radmilu Posadovou. Ta už přes 30 let žije ve španělské Andalusii, kde prodává nemovitosti v přímořských destinacích na Costa del Sol poblíž Málagy. Na poptávku v této oblasti přitom situace v Dubaji žádný větší vliv neměla.
„Zájem Čechů o nákup nemovitostí na Costa del Sol se oproti předchozím rokům nijak radikálně nezvýšil, je stabilně velký. Slovo velký je sice relativní pojem, ale za mě osobně je zájem opravdu neskutečný, obzvláště když uvážíme, že Česko je relativně malá země,“ hodnotí Posadová.
Majitelka SKA Reality ovšem přiznává, že také jí někteří klienti sdělili, že se rozhodli v Andalusii investovat i kvůli zhoršení bezpečnostní situace v Dubaji. „Není to sice nijak majoritní téma, jde primárně o jinou cílovou skupinu, ale už několik takových klientů mám. Z českého pohledu více než Dubaj rezonuje válka na Ukrajině, energetická krize a domácí politická témata. Věkově střední a starší klientela hledá plán B, bezpečí a uložení tvrdě vydělaných peněz mimo Česko, ovšem v rámci Evropské unie a jejího právního rámce,“ uzavírá Posadová.