Místo desítek kusů týdně třeba i tisícovka. Český Dronetag rapidně navýšil prodeje a letí si pro 50milionové tržby

Drony jako takové tu sice nedělají, zato je dokážou sledovat a perfektně koordinovat. Což je s jejich přibývajícím počtem pro bezpečnost celého odvětví naprosto zásadní dovednost. A jak se zdá, vědomi si toho jsou i sami provozovatelé těchto zařízení, neboť jejich poptávka po technologiích českého stratupu Dronetag kontinuálně roste.

Zatímco dříve pražská společnost vyráběla a dodávala na trh svůj hardware a software v počtu desítek kusů týdně, počínaje letošním létem počítá dodávky ve vyšších stovkách a tu a tam se dokonce dostane i na hranici jednoho tisíce. Čemu, respektive komu za takto masivní navýšení produkce vděčí? Dle jejího vedení především kompletní obměně interních a výrobních procesů a také posílenou spoluprací s moravskou IT firmou Y Soft, která v ní prostřednictvím svého venture kapitálového fondu drží podíl.

„Oceňujeme interakci s kolegy z výroby Y Soft v Brně, kteří integrují součástky do našeho řešení i v řádu pouze několika hodin od dodání, což opět urychlilo celý proces výroby a tím i dodání řešení ke spokojenosti našich zákazníků,” nechal se slyšet šéf Dronetagu Lukáš Brchl.





Od USA po Tchaj-wan

Díky navýšení produkčních možností by si Dronetag měl přirozeně polepšit i po finanční stránce. Očekává se, že letošní tržby se vyhoupnout na úroveň zhruba 50 milionů korun. „Dronetag během posledního roku jednoznačně potvrdil, že na trh přichází ve správný čas s tím správným řešením – přitom tohle je jen první krok v budování jejich produktového portfolia. V posledních měsících zvládli ve spolupráci s naší brněnskou výrobou téměř zázračně naškálovat celý výrobní a dodavatelský proces, což je v případě hardwarových produktů obrovskou výzvou, na které řada startupů pohoří,“ podotkl junior partner Y Soft Ventures Lukáš Konečný.

Velké oblibě se technologie od české firmy těší zejména ve Spojených státech – Dronetag tu aktuálně pokrývá na 70 procent všech dodaných remote ID zařízení, přičemž aby svoji pozici ještě posílil, otevřel zde letos v listopadu i prvního amerického distributora. Je jím firma Drone Nerds, která sama o sobě patří mezi největší hráče mezi resellery dronů v celých USA a jejímž úkolem bude na tamním trhu řídit vybrané obchodní a marketingové strategie.

Kromě Spojených států ale startup působí i v dalších 19 zemích světa, včetně Tchaj-wanu, odkud firma obsluhuje své asijské klientely. „Z Tchaj-wanu je dodáváno hlavně OEM řešení pro výrobce dronů, které zde Dronetag prodává po desítkách tisíc kusů,“ uvedla společnost v tiskové zprávě.

Komerční dony postupně přebírají iniciativu

K výše uvedenému obchodnímu úspěchu ve Spojených státech pomohl Brchlově firmě mimo jiné fakt, že její produkt Dronetag Mini se stal vůbec prvním schválených Remote ID modulem určeným pro americký trh. Povolení mu udělil tamní Federální letecký úřad (FAA), podle kterého je v zemi registrováno na 864 tisíc těchto létajících zařízení, přičemž hned 350 tisíc z nich je provozováno komerčně.

V brzké budoucnosti by jich nicméně mohlo být výrazně více, neboť dle studie FAA, na níž se Dronetag odkazuje, má právě toto odvětví předčít vojenský segment, který, pokud jde o jejich využití, v současnosti stále vede. Stát se by tak mělo již v příštím roce.

Kdo zaváhá, nepoletí

Co se týče zmíněné funkce Remote ID, ta se zdaleka netýká jen provozovatelů v USA, nýbrž i těch v Evropě. Dle nových unijních nařízení totiž každý dron spadající do kategorie Speficic, která je určená především pro jejich profesionální provoz, musí být právě touto technologií vybaven. Podmínka přitom může být splněna buď zakoupením dronu třídy C, které danou funkci má již zabudovanou z výroby, anebo nákupem dodatečného modulu.

„Aby se provozovatelé dronů vyhnuli problémům, které provázely zahájení provozu Remote ID v USA v září letošního roku, měli by zajistit své zařízení Remote ID již nyní a ujistit se, že v roce 2024 budou schopni svůj dron bezpečně provozovat. Výrobní kapacity jsou stále omezené, proto čím dříve objednáte, tím lépe!” vyzval Brchl na závěr.