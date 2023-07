Místo belgické vafle tradiční ,český‘ trdelník. Kleinovo Trdlokafe otevřelo jubilejní stou provozovnu, expandovalo do Bruselu

Na pražském ,Staromáku‘ na něj člověk narazí doslova na každém rohu. Zvláště v období Vánoc. A stejně tak je tomu i v centrech dalších velkých zdejších měst. Trochu dále za hranicemi směrem na západ to už ale s tradičním českým (leč původně nejspíš rumunským) trdelníkem tak slavné není. Tedy prozatím. Změnit by to mohl jednatřicetiletý Radek Klein, zakladatel úspěšné sítě minikaváren Trdlokafe.

Značka samotná vznikla před dlouhými devíti lety. První provozovnu, respektive stánek, v němž svým zákazníkům nabízí vedle již zmíněného trdelníku i kávu a zmrzlinu, pak otevřel v roce 2015 před brněnským obchodním centrem Futurum. No a nyní jich má na svém kontě už rovných sto. Nedávno totiž vznikla zbrusu nová pobočka v Bruselu, pomyslném hlavním městě Evropské unie.

„Na jaře jsme úspěšně vstoupili do Rumunska a Německa a další plánovanou zemí byla Belgie,“ prozradil redakci Euro.cz Klein. „Na otevření pobočky v Bruselu jsme se nijak speciálně nepřipravovali. Je hezké mít stou minikavárnu právě zde, každopádně Belgii považujeme za vstupní bránu do Beneluxu. Po Bruselu brzy přijde na řadu Amsterdam,“ nastínil další plány.

Jiný kraj, stejná nabídka

Nová minikavárna, k jejímuž otevření došlo během posledního červnového víkendu, je situována v tamním nákupním centru Docks Bruxels s rozlohou tři tisíce metrů čtverečních. Její nabídka přitom bude stejná, na jakou mohou zákazníci narazit v kterékoliv jiné provozovně – belgickým vaflím a americkým donutům tam bude konkurovat s trdelníky vlastní výroby, kvalitní italskou kávou Pellini, teplými i chlazenými nápoji Twistlatté a opočenskou zmrzlinou.

Jeden rozdíl by se ale přeci našel. Samotná kavárna se na rozdíl od těch českých a slovenských a stejně jako ve všech zbývajících zemích jmenuje trochu jinak, a sice Twistcafe. Čistě z toho důvodu, aby šla ,neslovanům‘ trochu lépe přes pusu.

Kavárna na klíč

Belgie je v pořadí již osmým trhem, kde Kleinův minikavárenský řetězec působí. Což je na firmu, která existuje ani ne 10 let, velmi působivý výsledek. Jeho dosažení by nicméně nebylo možné nebýt nápadu na vytvoření unikátního podnikatelského konceptu Ready-Made Business, jenž dává šanci provozovat takovouto kavárnu i těm, kdo s podobnými věcmi nemají vůbec žádné zkušenosti.

„Podstatou našeho konceptu, který vzešel z klasického franšízingového modelu, je zpřístupnění podnikání mnohem širšímu okruhu zájemců,“ vysvětlil Klein myšlenku, s níž spolu se svými společníky přišel v časech covidové pandemie. Tedy jen pár let poté, co celý řetězec právě v důsledku překotné expanze málem zkrachoval, jak se nechal slyšet pro Forbes.

„Pokud zájemce projeví zájem mít svůj vlastní byznys, firma se postará o vše. Ve srovnání s klasickým franšízingem Trdlokafe dokonce celý provoz rozjede, a teprve až vše běží, předá zavedenou minikavárnu do rukou nového vlastníka. Na něm pak záleží, zda se bude chtít do provozu minikavárny sám aktivně zapojit, nebo ji bude využívat jen jako zdroj pasivních příjmů,“ objasnil dále s tím, že díky velké míře digitalizace jednotlivých procesů může majitel provozovny sledovat její každodenní chod prostřednictvím chytrého telefonu, včetně informací o velikosti tržeb a počtu zákazníků.

Těch má mimochodem Trdlokafe na tři a půl tisíce denně. A pokud jde o samotné tržby, jejich tendence je stoupající. Ze 70 milionů korun v kritickém roce 2018 se je vloni podařilo navýšit až na sto devadesát sedm, přičemž zisk činil dalších 84 milionů.

Do konce roku 200 prodejen

Aktuální expanzi financuje společnost z vlastních zdrojů a podle Kleina se na ni chystala celé dva roky: „Otevření každé pobočky předchází pečlivá příprava. Máme akviziční oddělení, které hledá vhodná místa podle přesně daných parametrů, které se odvíjí zejména od průchodnosti lidí. V první fázi se zaměřujeme na exponovaná obchodní centra. Otevření první prodejny pak předchází její prodej konkrétnímu zákazníkovi.“

Potenciální partnery shání Trdlokafe několika různými způsoby, nechal se Klein slyšet. Vysoké procento nově otevřených prodejen ale tvoří takzvaný upselling. „To znamená opakovaná investice klientů, kteří si naši minikavárnu pořídili a na základě vlastních zkušeností vyhodnotili, že jim byznys s námi dává velký smysl, a přikupují další prodejny. Velké množství našich partnerů má dvě a více poboček,“ doplnil mladý byznysmen s tím, že dalšími zeměmi, kde chce zákazníky nalákat na chuť Čechy tolik oblíbených trdelníků, by se měla stát Francie a Velká Británie. Plánem přitom je mít na konci letošního roku na seznamu jednou tolik prodejen co teď, tedy rovných dvě stě.