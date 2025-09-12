Miss World Pyszková chce bořit mýty nejen ve finančním světě. Tvoří vzdělávací aplikaci a věnuje se filantropii

Stejně jako spousta jiných dívek v jejím věku, i Krystyna Pyszková byla pravidelnou divačkou televizních soutěží krásy. A ačkoliv se později sama začala modelingu věnovat, studium na právnické fakultě mělo vždy přednost. O tom, že by se Miss Czech Republic někdy zúčastnila, nepřemýšlela, ale když ji její sestra přihlásila, rozhodla se na casting jít. A zbytek už je historie.
„Neměla jsem moc času a také jsem kolem ,miss‘ vnímala spoustu stereotypů. Přihlásila mě ségra a já nakonec zjistila, že tam můžu naplno ukázat svoji osobnost a zcela jsem se v té soutěži našla,” říká pro Euro.cz šestadvacetiletá rodačka z Třince.
Obrovská časová investice
Výhra v obou soutěžích, díky nimž získala možnost vystoupit z komfortní zóny, posunout se dál, být vidět a získat cenné kontakty, působí na první pohled pohádkově, následná reprezentace je ale časově velmi náročná. Pyszková jako vítězka absolvovala desítky zahraničních cest i různých akcí s dlouhým programem, jenž není fixní a často se o několik hodin protáhne.
„V Česku jsem získala korunku v roce 2022 a na světovou soutěž se pak kvůli covidu čekalo až do roku 2024,” popisuje Pyszková, která se po výhře musela účastnit veškerých eventů, a tak bylo potřeba přerušit studium: „Na státnice zkrátka v tu dobu nezbýval čas, ale naopak jsem měla dost prostoru na filantropické aktivity.“
Aplikací proti finanční negramotnosti
Dobročinnosti se teprve druhá česká Miss World věnovala už dávno předtím, než se stala slavnou. Protože vždy chtěla poznávat nová místa a kulturu, vydala se v roce 2020 do Tanzanie, kde začala vyučovat angličtinu a později společně s iniciativou Sonta Foundation otevřela v jedné z odlehlých oblastí školu.
„Myslím si, že by člověk měl dělat, co ho baví a naplňuje. A pro mě je to právě tato filantropická činnost. Zároveň chci využít svého známého jména pro dobrou věc. I proto jsem v roce 2023 v Česku založila svůj nadační fond Pyszko Foundation,” přibližuje Pyszková.
V jeho rámci funguje několik vzdělávacích programů, přičemž s podobným tématem se pojí i její nový projekt zaměřený na osobní finance. Konkrétně se jedná o mobilní aplikaci Money Monsters, pomocí které chce královna krásy v Česku zvýšit úroveň finanční gramotnosti.
„Pro mě samotnou jde o velmi důležité téma. Nejvíc jsem si to uvědomila po škole, vstupem do reálného života. Já osobně jsem se finanční gramotnost nikdy neučila,” přiznává Pyszková a upozorňuje na fakt, že částečné potíže v orientaci ve světě financí přiznávala ještě v roce 2022 podle průzkumu České bankovní asociace a agentury Ipsos naprostá většina Čechů. Často jde zejména o osoby s nižším vzděláním a příjmy, z nichž velkou část tvoří ženy. Až 58 procent respondentů by se přitom chtělo v tomto oboru vzdělávat více.
Název projektu Money Monsters má v sobě evokovat jakéhosi strašáka ve skříni, který může být ve společnosti tabu. Mobilní aplikace má člověku pomoci si tyto znalosti osvojit a stát se finančním expertem na své vlastní peníze. A to zábavnou formou, o kterou se postarají prvky gamifikace, tedy body za jednotlivé úkoly, ukazatelé skóre, žebříčky i samotní maskoti v podobě finančních příšerek.
Podnikání bez předsudků
Skutečnosti, že spousta lidí si soutěže krásy i jejich účastnice, respektive vítězky spojuje s jistými stereotypy, si je Pyszková velmi dobře vědoma. Ona sama chce nicméně tyto mýty bořit a dokázat, že i z modelky a Miss World může být úspěšná podnikatelka a filantropka.
„Chci těm, kteří mě rádi sledují, něco předat. Jeden mýtus se mi vlastně už zbořit podařilo – to, že modelka nemůže být miss. A teď mám další cíl spojený i se vzděláváním, které je mi také velmi blízké,” hlásí hrdě a dodává, že pouhou aplikací, na níž pracuje s vývojářským studiem STRV už několik měsíců a jejíž spuštění je v plánu na začátku příštího roku, to ani zdaleka nekončí.
Svoji platformu hodlá Pyszková představit přímo na českých školách, kde bude probíhat netradiční vzdělávací tour. Za cíl si přitom společně se STRV kladou, nejen aby se lidé dokázali s aplikací ztotožnit, ale aby jim hlavně něco předala. Finanční certifikaci pak zajišťuje organizace Young Enterprise.
„Snažíme se vytvořit prostředí, které bude atraktivní pro teenagery i pro dospělé. Nejprve je potřeba získat o financích základní povědomí, zatímco starší ročníky se zase často bojí zeptat na věci, které by měly dávno znát. Aplikace je ale nebude soudit. Vše jim vysvětlí a budou se tam moci dovzdělat. Půjde vlastně o takového kamaráda do kapsy, který vás tímto světem provede,” představuje mladá byznysmenka. Sama se nyní plně soustředí na launching projektu a jeho postupné zlepšování. Do tří až pěti let by ho pak chtěla škálovat globálně.
Work-life balance jako výzva i pro generaci Z
I když patří Pyszková do takzvané generace Z, tedy lidí narozených od poloviny devadesátých let do roku 2010, kteří často kladou důraz na oddělování osobního a pracovního života, pro ni samotnou to snadné není: „Musím se přiznat, že jsem typ, který někdy na víkend zapomíná, přestože v naší generaci to není až tak běžné. Právě víkendy pro mě často bývají hodně pracovní – o dodělávání restů a všeho, co se nestihlo přes týden. Snažím se to ale změnit a plánuji si i relax.”
Úspěšné projekty podle ní nikdy nestojí na jednotlivcích. I na aplikaci proto, jak již bylo nastíněno, pracuje společně s malým týmem, kde všichni sdílí podobné představy. A právě z toho důvodu věří, že do budoucna zvládne toto všechno skloubit nejen se studiem, ale i mateřstvím.
„Určitě to bude náročné, ale já jsem vždycky měla ráda výzvy a baví mě je překonávat. Teď je to pro mě úplně nová situace, přesto díky skvělému týmu snad všechno půjde, jak má,” uzavírá Miss World.