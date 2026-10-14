Na delší život! Miliardáři ze Silicon Valley sází na buněčné přeprogramování. První výsledky léčby vypadají slibně

Stárnutí může být bolestivé. Pokud se totiž člověk dožije vysokého věku, téměř jistě se setká s některými zdravotními problémy, jako je třeba bolest kloubů, ucpané tepny nebo zhoršení zraku. Vyhlídky na takovou budoucnost přitom děsí i mnoho milionářů a miliardářů z kalifornského Silicon Valley, a to včetně zakladatele Amazonu Jeffa Bezose, spoluzakladatele PayPalu Petera Thiela, investora Yuriho Milnera nebo šéfa OpenAI Sama Altmana.
Všichni zmínění podle Business Insideru v poslední době investovali do startupů pracujících na jednom z nejzajímavějších trendů v odvětví dlouhověkosti – buněčném přeprogramování. Metoda spočívající v tom, že se buňkám doručí genetické instrukce, které změní jejich fungování, je známá už mnoho let. V minulosti dokázala „omladit“ například myši či opice, na lidech ale vyzkoušena nebyla – tedy až do letošního roku.
Vše změnila společnost Life Biosciences, právě ona na první lidské studii buněčného přeprogramování nyní pracuje. Během výzkumu je pacientům podávána omlazující terapie proti glaukomu, což je oční onemocnění, jež může způsobit výrazné zhoršení zraku či dokonce úplnou slepotu.
Dva ze tří pacientů vidí mnohem lépe
Experimentální terapii zatím podstoupili celkem tři pacienti, kterým byla podána oční injekce a po dobu osmi týdnů museli zároveň každý den užívat antibiotika, což mělo dohromady aktivovat omlazující faktory uvnitř jejich buněk. Společnost uvedla, že nikdo z nich nehlásil žádné závažné vedlejší účinky a že léčbu „snášeli dobře“. Ještě pozoruhodnější ale bylo, že dva ze tří pacientů vykázali při standardním očním vyšetření významné zlepšení zraku.
Na základě dosavadních pozitivních výsledků tedy nezávislá komise pro monitorování bezpečnosti testu schválila trojnásobné zvýšení dávky léčiv pro další skupinu pacientů. A právě to by mělo podle zástupců Life Biosciences výrazně zlepšit účinnost terapie.
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„Současné výsledky testu jsou zatím velmi předběžné. Potřeboval bych mnohem více informací, abych mohl říct, že jsme skutečně našli svatý grál a zvrátili dosavadní ztráty zraku. I přesto je vzrušující, že se něčeho podobného podařilo dosáhnout i u lidí,“ uvedl James Tsai, prezident Newyorské oční a ušní nemocnice Mount Sinai, který není s Life Biosciences nijak spojený.
Na přeprogramování pracuje mnoho firem
Ačkoliv i samotné vyléčení glaukomu by bylo skvělou zprávou, ambice Life Biosciences jdou mnohem dál. Firma totiž věří, že bude moct buněčné přeprogramování v budoucnu aplikovat také na další onemocnění. Její provozní ředitel Michael Ringel poukazuje na úspěšné pokusy na zvířatech, které dokázaly odstranit či zmírnit různé problémy související s věkem, a to včetně artritidy, vysokého krevního tlaku či dokonce mozkových onemocnění, jako je Alzheimerova choroba.
„Věříme, že tato metoda má potenciál stát se klíčem k řešení široké škály onemocnění souvisejících s věkem. Ale je to samozřejmě něco, co bude muset být klinicky prokázáno. Musíme to dokázat, ne si to jen myslet,“ řekl Ringel.
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Life Biosciences navíc není zdaleka jedinou firmou, jež se tomuto perspektivnímu odvětví věnuje. Velké ambice a finanční podporu vlivných jmen ze Silicon Valley mají třeba společnosti Altos Labs, New Limit či Retro Biosciences, které rovněž intenzivně pracují na co nejrychlejším spuštění vlastních testů na lidech. Pokud jejich snahy vyjdou, pak pravděpodobnost toho, že se náš zdravotní stav v pokročilém věku bude zhoršovat pomaleji než dosud, výrazně vzroste.