Typický český dolarový milionář je ekonomicky aktivní člověk ve věku kolem 59 let, který zbohatl díky vlastnímu podnikání nebo vrcholové kariéře a svůj byznys, potažmo firmu zde dále rozvíjí. Alespoň tak to vyplývá z průzkumu J&T Banka Wealth Report, jenž už pošestnácté mapuje postoje a investiční chování této vybrané skupiny lidí.
Průzkum se zabývá třeba tím, jaké jsou podle bohatých Čechů největší hrozby pro jejich majetek. Na prvním místě skončila možnost, že by stát v budoucnu nefungoval dobře, čehož se obává asi 42 procent dotazovaných. Hned za tím následuje klesající konkurenceschopnost Evropy vůči USA a Číně (38 procent), válka na Ukrajině (37 procent) nebo dopady krize na Blízkém východě (35 procent). Ceny energií a inflaci pak zařadili až na páté, respektive šesté místo.
Zajímavé přitom je, že milionáři vnímají hrozby pro majetek jinak než široká veřejnost. Běžní Češi staví na první místo právě vysokou inflaci (42 procent lidí). Kromě ní se dále obávají rostoucích cen energií (36 procent) a důsledků rusko-ukrajinského konfliktu (29 procent).
„Kdo v Česku vlastní nebo řídí firmu a má tu většinu majetku, sleduje víc než veřejnost dlouhodobé otázky, jako jsou předvídatelná pravidla nebo schopnost Evropy držet krok s USA a Čínou. Geopolitika se navíc definitivně stala součástí investičního rozhodování vzhledem ke svým dopadům na ceny energií, inflaci i hospodářský růst,“ popisuje Adam Ruschka, ekonom J&T Banky.
Studium v zahraničí není nutnost
I přes všechny zmíněné problémy se žádný exodus českých milionářů aktuálně nekoná ani nechystá. Namísto toho hodlají své jmění chránit ještě větší diverzifikací. Asi 36 procent z nich drží alespoň část majetku v cizích měnách, třetina investuje ve více zemích a zhruba pětina drží rezervu ve fyzickém zlatě. Druhé občanství či rezidenci v jiné zemi má nebo zvažuje pouze 13 procent dotazovaných.
Vysokou důvěru dolarových milionářů v budoucnost Česka potvrzuje také skutečnost, že osm z deseti lidí drží většinu investic právě zde. Zároveň preferují domácí vysoké školy, které by svým dětem či vnoučatům doporučilo asi 77 procent z nich, a studium v zahraničí berou spíše coby zkušenost navíc, nikoliv jako nutnost.
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„Drtivá většina dolarových milionářů potvrzuje, že nejdůležitější je pro ně bezpečí v Česku. Mají tu silné kořeny, byznysové vazby a věří, že tato země má další generaci co nabídnout. Plán B pro ně proto není budování druhého domova někde daleko za hranicemi,“ zmiňuje Roman Koděra, manažer privátního bankovnictví J&T Banky.
Roste význam akcií
Výsledky zmíněného průzkumu dále ukazují, že majetek letos vzrostl asi 85 procentům českých boháčů. Došlo k tomu ale pomaleji než loni, jelikož o více než desetinu si polepšila jen pětina z nich, zatímco minulý rok to byla třetina. Další růst bohatství pak očekává přibližně osm z deseti dolarových milionářů, což je o třináct procentních bodů více než před pěti lety. Současnou ekonomickou situaci zároveň tito lidé hodnotí průměrně – z pohledu investic jí dávají 5,2 bodu z 10, což je o něco méně než loni, avšak zároveň více než v roce 2022, kdy panovala vysoká inflace.
„Bohatší investoři dnes nepovažují současné období za systémovou krizi, ale za dobu, kdy se na jedné straně normalizuje ekonomické prostředí a na druhé přichází radikální technologická změna s nástupem generativní umělé inteligence,“ dodává Ruschka.
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Základem majetku bohatých Čechů zůstává podnikání či kariéra, na zhodnocení se ovšem stále více podílejí investice. Akcie jako zdroj loňského růstu majetku uvádí polovina dolarových milionářů, ačkoliv v roce 2020 to byla jen necelá třetina. Kromě toho roste i role private equity, a to ze 14 procent v roce 2022 na letošních 26 procent.
Méně práce, více sportu
Vedle investičních strategií se postupně mění také přístup bohatých lidí k vlastnímu majetku a způsobu, jak s ním nakládají. „Generaci, která po revoluci zakládala firmy, je dnes kolem šedesátky a investice pro ni začínají být tím, čím dřív byla firma. S tím se mění i naše rozhovory. Zatímco dřív se točily kolem toho, jak rychle růst, dnes se mnohem častěji ptají, jak ochránit, co již vybudovali, a jak to jednou dobře předat dětem. Je v tom méně adrenalinu a více odpovědnosti,“ říká obchodní ředitelka J&T Banky Alena Tkáčová.
V souvislosti s přibývajícím věkem si zároveň stále více bohatých Čechů uvědomuje, že jejich majetek by mohly ohrozit zdravotní potíže nebo vyhoření. Tři čtvrtiny dolarových milionářů proto v posledních letech vědomě ubraly z pracovního tempa ve prospěch osobního života a asi 77 procent z nich pravidelně sportuje, většinou aspoň třikrát týdně.
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„Do rozhovorů o penězích se to promítá víc, než by se zdálo. Najednou neřešíme jen výnos, ale rovněž to, kdy zvolnit a kdo firmu povede, až u ní majitel nebude každý den. To všechno se samozřejmě musí promítnout i do cílů správy majetku, aby jim nadále pomáhal žít takový život, jaký chtějí,“ uzavírá Tkáčová.